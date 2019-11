Jake Bugg saca DVD/blu Ray del directo en el Royal Albert Hall

Este joven humilde de Clifton (Nottingham) continúa el camino al éxito. Tras su triunfal concierto en el festival Lollapalooza (Chile) retoma su intensa gira por Sudamérica, en concreto por Argentina y Brasil, mientras se anuncia la publicación del primer DVD con su actuación en directo desde el Royal.

Entre el repertorio del que se podrá disfrutar se encuentran sus primeros éxitos como Lightning Bolt o Two fingers, y otros más recientes como Slumville Sunrise o Messed Up Kids.

Así, Live At The Royal Albert Hall comprende éxitos de sus dos discos de estudio y además una canción extra que presento en EP: Strange Creatures, en versión acústica.

Track list completo y tráiler:

1.Pine Trees

2.Trouble Town

3.Seen It All

4.Storm Passes Away

5.Tell Me a Tale (cover de Michael Kiwanuka)

6.Two Fingers

7.Messed Up Kids

8.Simple Pleasures

9.Taste It

10.Kingpin

11.Slumville Sunrise

12.Broken

13.Lightning Bolt

14.Strange Creatures (acústico)

El DVD incluirá además entrevistas y un “detrás de cámaras”. La dirección ha corrido a cargo de Charlie Lightening (Paul McCartney, Black Sabbath) y cuenta además con invitados estelares como Johnny Marr y Michael Kiwanuka, con el que interpreta dos canciones.

Sin embargo, esto no es todo lo que el cantautor tiene preparado. Hace poco estrenó Feel What’s Good, canción que formará parte de la banda sonora de The Giver, película de Philip Noyce. Además, en recientes actuaciones ha tocado Down the Avenue y Hold on You, que pertenecen a su próximo disco.