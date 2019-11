El encuentro entre 'Breaking Bad' y 'Frozen'

La combinación entre la película de animación más taquillera de los tiempos y el drama televisivo más icónico de la historia, solo puede traer algo bueno: un mashup tan irónico como ingenioso.

Animeme añade otro vídeo a su canal de YouTube, esta vez con unas cuantas visitas más de las habituales, esta versión de una canción del último exitazo de Disney, Frozen. Antes que nada, es imprescindible conocer esta película, aunque poniendo en duda que no la hayas visto ya cuatro veces o más, también contiene muchos spoilers de la serie de la AMC, Breaking Bad.

En el video se puede ver a Walter White llamando a la puerta de Jesse Pinkman y preguntando: "Do you want to build a meth lab?", del original Do You Want To Build A Snowman? de la película de Disney.

Captura de manera muy efectiva la historia de Walter, respetando los planos de la escena original de Frozen

En un estilo que recuerda mucho a los números musicales de South Park, se tratan los temas menos sentimentales que existen, como la metanfetamina, el dinero o el asesinato, de la manera más sensiblera. Es difícil mantener el tipo con Walter suplicando desde la puerta "we built this empire together, it's all we have" ("construimos este imperio juntos, es todo lo que tenemos"). El video captura de manera muy efectiva la historia de Walter, con referencias al conjunto de las cinco temporadas, respetando también los planos de la escena original de Frozen.

No es esta la única parodia que se ha inspirado a partir de ambas producciones, ya a principios de este año aparecían en la red ocurrentes montajes de la mano de los internautas.