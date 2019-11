Tony Curran: "Como humanos, deberíamos estar celebrando nuestras diferencias"

SyFy está de enhorabuena, ya que ha renovado a Defiance por una tercera temporada. La ficción creada por Rockne S. O'Bannon se convirtió en el segundo mejor estreno de la cadena estadounidense de ciencia-ficción. Y es ahora cuando se pueden aprecias los frutos de esta serie que se interrelaciona directamente con un videojuego (un MMO -videojuego multijugador masivo en línea-) en una experiencia transmedia y futurista enmarcada en el año 2046.

Sin embargo, aún hay que esperar hasta 2015 para disfrutar de los nuevos capítulos de Defiance; es el mejor momento para volver a ver o deleitarse por primera vez con los episodios de la segunda entrega. Para ello, Universal Pictures puso a la venta el pasado 7 de noviembre la segunda temporada de la ficción en DVD y Blu-Ray con contenido exclusivo, tomas falsas, finales alternativos, escenas eliminadas y minisodios (episodios pequeños) en relación a esta aventura de ciencia ficción que se puede ver en versión original subtitulada y en otros 4 idiomas.

Pero no solo eso, porque VAVEL te trae en exclusiva una entrevista que Universal ha podido realizar a Tony Curran, el actor escocés que interpreta a Datak Tarr, uno de los villanos de la serie de Syfy.

Pregunta: ¿Qué crees que diferencia a Defiance de otras series de género?

Respuesta: Es un drama de ciencia ficción único sobre alienígenas que están buscando un nuevo hogar después de que sus casas fueran destruidas. Hubo una batalla llamada las Guerras Pale que se prolongó durante 12 años y en la ciudad de Defiance humanos y alienígenas trabajaron juntos, por una vez. Ese fue un acto de desafío, de ahí el nombre de la serie, y ahora es un crisol de todos los colores y credos.

P: ¿Interpretas a un alienígena en la serie pero hay algún punto en común entre tu personaje y tú?

R: (Ríe) Bueno, soy un completo psicópata, eso está ahí, por supuesto. Interpreto a un malvado, perverso personaje y he sido muy metódico con él. Pero en serio, cada actor aporta algo a un papel y mi gancho con Datak está canalizado con mis propias experiencias como un joven actor mudándome de Londres a Escocia, y después viviendo en California. No estoy seguro de si alguna vez me he tenido que reinventar, mientras que mi personaje sí tiene que hacer eso, viviendo desde otro planeta; pero desde mi perspectiva, cuando te mueves a un nuevo sitio, tienes que intentarlo e integrarte. Cuando me mudé a Londres, intenté hacerlo, cuando me mudé a Los Angeles, lo intenté también y (ríe) fracasé miserablemente.

P: ¿Cómo fue el rodaje de la segunda temporada comparado con la primera?

R: Fue más profundo que el de la primera. Las aspiraciones de los personajes y la tortuosa naturaleza en la que muchos de ellos intentaron escalar socialmente y lo consiguieron en la primera temporada, todo eso ha sido arrancado al comienzo de la segunda. Así que, después de todo ese comportamiento calculado, no ha servido para nada. Los humanos no son muy simpáticos y no están muy contentos de tener a los alienígenas en la ciudad. Vemos un lado más oscuro de todos los personajes y hay muchos “esqueletos en los armarios”. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas y tenemos un largo tiempo desesperado por delante.

P: ¿Tienes alguna contribución en las tramas?

R: Es una serie muy participativa y a veces algo que haces como una reacción a un diálogo de otro actor da a los guionistas una idea. Les da una chispa dónde ellos piensan ‘Ese sería un camino interesante al que llevar las cosas’.

P: ¿Cómo fue llevar la serie a la Comic-Con?

R: Espectacular. Los fans están tan bien informados y a veces, ellos saben más de la serie, más de los detalles, que nosotros mismos. Los fans son increíbles. Hay una verdadera integración en estas convenciones, es como una gran fiesta, con todo el mundo pasándolo bien. Los fans citan diálogos de esta serie y de otras en las que ninguno de nosotros ha estado en el pasado. Ellos dicen ‘Así que, Tony, cuando hiciste Boardwalk Empire (2010-2014), ¿por qué hiciste esto y lo otro a tu mujer?’ y no tengo ni idea de cuál es la respuesta.

P: ¿No tuviste una interesante experiencia en la audición con Jaime Murray, que interpreta a Stahma Tarr en Defiance?

R: Ella estaba sentada en mi rodilla y se suponía que tenía que estar calmada y serena. En cierto punto, coloqué mi cabeza en su pecho y pude sentir su corazón latiendo muy fuerte. Es brillante, parecía que está calmada por fuera pero su corazón estaba latiendo muy rápido. La adrenalina te golpea, especialmente cuando estás interpretando a villanos. Cuando los generales iban a la batalla, era esa adrenalina la que les permitía luchar y mantenerse con vida.

"No veo a Datak como un villano. De muchas maneras, estos personajes han sido víctimas pero también son victimarios"

P: ¿De qué maneras Defiance refleja la sociedad actual?

R: El tema de la inmigración es interesante porque alrededor de toda Europa y de todo el mundo es un gran problema. Además, a veces nosotros no vemos nuestro propio potencial, todo lo que vemos son nuestras diferencias. Es como ‘Tú eres Católico’ o ‘Tú eres musulmán’. Como humanos, deberíamos estar celebrando nuestras diferencias. Somos diferentes pero, ¿no es eso bonito? ¿No es increíble? Sabes, cuando hablo sobre la serie así me vienen ideas para la próxima temporada y temas que deberían ser incluidos. (Ríe) De hecho, Datak es de Escocia, como yo. Él no es un alien para nada.

P: ¿Ves a Datak como un villano puro?

R: No, no lo veo. Creo que el poder corrompe. Absolutamente, el poder corrompe y creo que esta gente ha sido corrompida en el pasado. Alguien me dijo una vez sobre Shylock en El Mercador de Venecia (2004): ‘¿es víctima o victimario?’ De muchas maneras, estos personajes han sido víctimas pero también son victimarios. Tengo una niña pequeña y es interesante pensar sobre la serie en los términos del futuro de mi hija. Existen muchas desigualdades en la serie y en sobre cómo los hombres tratan a las mujeres, cómo las mujeres tienen que lidiar con ello y en cómo tienen que progresar. Lo que está sucediendo en algunos países ahora, con las violaciones y temas como esos, es increíble e inaceptable y algunas cosas que los políticos han dicho son tan inverosímiles. No quiero entrar en todo eso, pero las mujeres que ven la serie e incluso los hombres, verán estos personajes fuertes y dirán ‘Puedo creer en mí misma y deseo ser más fuerte’. El miedo es un estado mental y es algo que los gobiernos nos hacen sentir.

P: ¿Entiendes por qué los fans disfrutan los maratones de series en DVD y Blu-ray? ¿Lo practicas tú también?

R: Sí, lo practico. El tiempo es muy preciado para la gente ahora y ellos quieren ser capaces de ver las cosas sobre la marcha. Mi madre me llamo hace poco y me dijo ‘Oh ese Walter White, es todo un personaje! ‘ Le compré un iPad por su ochenta cumpleaños y se vio cinco episodios de Breaking Bad (2008-2013) del tirón, ella se ha convertido en una maratoniana también.

Según comienza la segunda y vertiginosa temporada de Defiance, las vidas de los vecinos del lugar siguen muy agitadas, pues Nolan (Grant Bowler) busca a Irisa (Stephanie Leonidas), Amanda (Julie Benz) trata con un perdedor profesional y Stahma (Jaime Murray) planea quedarse con el imperio criminal de Datak. Mientras, el control de República Tierra sobre Defiance trae cambios con consecuencias importantes, incluyendo un nuevo e intrigante alcalde (James Murray) cuyas agendas secretas llevan a la población al límite. ¡Disfruta de cada episodio de la Temporada Dos seguida y sin interrupción, y experimenta la intriga electrizante y el suspense de esta serie nominada al Emmy® de los productores de Battlestar Galactica, Caprica y Farscape!