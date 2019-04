Roko: "Que me encasillen como imitadora me ha preocupado bastante antes de sacar el disco"

Una vida llena de música es la que ha acompañado a Roko desde que dio sus primeros pasos. La artista nació en Alcalá la Real, Jaén, en 1989, y a la temprana edad de 8 años comenzó sus estudios de música y guitarra en el conservatorio, un aprendizaje que se verá complementado con clases de canto y expresión corporal. Después de luchar durante toda su vida por sacar al mercado un trabajo en el que lleva toda una vida trabajando, su salto a la televisión le ha dado la oportunidad de cerrar un nuevo capítulo en su vida en forma de su primer álbum de estudio, 3 2 1: ROKO. En palabras de la propia Roko: "[Este álbum] es mi forma de despojarme de disfraces y etiquetas y echar a volar".

Pregunta: 3 2 1: ROKO es el nombre de su nuevo disco, ¿de dónde nació la idea del título?

Respuesta: Es como si un avión estuviera a punto de despegar, justo ese momento de adrenalina. Es 3, 2, 1 y me lanzo al vacío sin pensarlo mucho, sabiendo que es un momento complicado para la música, pero con muchas ganas, mucha determinación y dejando el miedo a un lado.

P: ¿Cuánto tiempo lleva preparando este trabajo?

R: Llevo preparándolo desde mucho antes de estar en la televisión. Antonio Ferrara, mi productor, me enseñaba mucha música y jugábamos a ser artistas. Ese sueño se fue fraguando poco a poco y cuando empecé a hacer arte dramático creamos un proyecto que se llamaba 'Saudade Chill' con el que financiar ese disco poquito a poco y pasito a paso. Como ha sido económicamente una autoproducción he necesitado el tiempo necesario para poder llevarlo a cabo y, por fin ahora, ha llegado el tiempo de despegar.

P: Este disco está escrito íntegramente en castellano. ¿Veremos en el futuro algún trabajo en inglés?

R: Sí, pero creo que era necesario hacer un disco entendible por el público español y me apetecía cantar en mi idioma nativo.

P: Además, las firmas de discos no han ido nada mal. ¿Hay en mente alguna gira para presentar las nuevas canciones?

R: Seguiremos haciendo la promoción del álbum, haciendo firmas de discos en otras ciudades, haciendo acústicos, pero ya están empezando a surgir las primeras peticiones de conciertos y la banda grande ya está ensayando. Ahora, una primera parte será de conciertos en acústico con 2 o 3 músicos, pero estoy deseando hincarle el diente a esa gira porque después de hacer televisión lo que más me apetece es estar en contacto con el público.

P: Este trabajo nos deja incluso ver a una Roko que se mueve en ritmos electrónicos con los que no se le había relacionado hasta el momento. ¿Cómo ha vivido la experiencia de experimentar con nuevos estilos?

R: Igual en televisión no se ha visto mucho esa parte, pero he estado jugueteando con muchos estilos diferentes y en este disco quería que estuvieran la parte más arambi y funky, la más Motown.

P: ¿En qué estilo se siente más cómoda?

R: Me siento cómoda si la historia y el personaje que están dentro de ella tiene sentido, un desarrollo y un final. Las once canciones de este álbum tienen una historia que contar, que para mí era lo esencial.

P: ¿Qué tipo de música lleva en su reproductor de música?

R: Últimamente lo que más he escuchado es música arambi, soul, funky y negra. También mucho swing, jazz… y esa mezcla entre el mundo electrónico y vintage de los años 50 ó 60. En otra época he escuchado música más latina, brasileña, portuguesa… pero ahora estoy en una fase más Motown.

Roko siempre ha estado ahí porque era mi cuerpo, mi voz y mi energía

P: El Número Uno, Vive Cantando, Tu Cara Me Suena y ahora la versión con los más pequeños. Estos formatos televisivos nos han permitido ver a Roko en facetas muy diferentes, pero ¿conocemos a la verdadera Roko?

R: Cuando una artista se sube al escenario haga lo que haga su esencia está ahí, y en las imitaciones, aunque haya trabajado para meterme en la energía del personaje y para entenderlo, Roko siempre ha estado ahí porque era mi cuerpo, mi voz y mi energía transformada en otras personas. Siempre me he considerado una persona muy transparente y es el público el que tiene que decirlo.

P: ¿Le preocupa que le encasillen como imitadora?

R: Sí, es algo que me ha preocupado bastante antes de sacar el disco, pero me he dado cuenta de que la gente me valora mucho como creadora y compositora, de que le encantan mis temas y de que el disco está teniendo buena aceptación entre la gente que me ha visto como imitadora, así que sin miedo. Siempre he huido de las etiquetas y ahora más todavía. Sí la gente está contenta con el trabajo yo también.

P: La presentación del álbum ha apostado por un formato más sobrio típico de ediciones especiales que se aleja de la típica caja de plástico. ¿A qué se debe este hecho?

R: Me apetecía limpiarme de todos los personajes y de todo el espectáculo, de la parte más televisiva e irme a la esencia y a la parte más natural de mi persona y de cómo yo siento la música. Volver al origen y al inicio. Empezar de cero. Volver a construir y volver a disfrazarme de mil cosas si hace falta, pero necesitaba que este disco fuera limpio.

P: Luz es tu primer single. ¿Cómo ha vivido como artista la grabación del videoclip del tema?

R: ¡Fue fabuloso! Lo he hecho rodeada de grandes profesionales, pero también de grandes amigos. Entre ellos Manuel Galiana, al que conocí en Vive Cantando, que hizo un cameo muy especial y que recordaré siempre. Sin ninguna duda me dijo: “Me voy de Madrid a Barcelona. Por mi Rokito lo que sea”. Álvaro Ron es un magnífico director que conocí en Vive Cantando que me ha prestado a todas las personas con las que él ha trabajado en otros momentos y a un magnífico Daniel Vilar.

P: ¿Qué cree que es lo que más nos va a sorprender de este álbum debut?

R: He intentado mostrarme tal y como soy, sin intentar demostrar nada. Creo que ya he hecho muchas cosas en televisión intentando demostrar. Ahora es: soy así, transparente, natural, lo más orgánica posible y esta es mi música y la manera de contarlo.

Poder ver mi álbum dentro de un stand [del Fnac de Málaga] es de las imágenes más impresionantes

P: ¿Pudo llegar alguna vez a soñar con publicar un álbum con sus propias canciones?

R: Es algo que he proyectado mucho y he trabajado mucho por ese objetivo. Tengo una imagen muy clara en mi cabeza: llegar al Fnac de Málaga, una ciudad que es muy importante para mí, y poder ver mi álbum dentro de un stand es de las imágenes más impresionantes para mí. Es algo que he soñado mucho y que se ha materializado.

P: ¿Cómo afronta un artista la imperante crisis en España?

R: Con mucho trabajo, determinación y siendo valiente. Si te dejas guiar por la ametralladora de negatividad que hay no haces nada. Desde el sillón no se puede conseguir nada.

P: ¿Cuál diría que es su mayor referente musical a nivel nacional e internacional?

R: A nivel nacional Rafael. Ha sido una persona que ha sabido reinventarse a lo largo de toda su carrera y que a día de hoy sigue haciéndolo, al igual que referentes como Miguel Bosé o Mónica Naranjo, que me parecen verdaderas bestias escénicas. Internacionalmente, por la capacidad inmensa de trabajo sería Beyoncé.

P: Hoy es la final de Tu Cara Me Suena Mini, donde ha ejercido de compañera de viaje de Carla, una de las pequeñas que luchará por el premio. ¿Qué nos puede adelantar de la final de finales que veremos por televisión?

R: Vais a ver una gala muy espectacular con muchas buenas actuaciones y muy divertidas. Creo que es un buen broche para esta temporada y para estos niños que han sabido manejarse perfectamente en el ámbito de la televisión.

P: ¿Le recuerdan estos niños las ganas que usted tenía por luchar por tu objetivo?

R: Sí, pero nunca he buscado la fama ni ese reconocimiento televisivo. Estos niños saben muchísimo, es una barbaridad. Yo me quedo alucinada porque son muy adultos y saben manejarse muy bien en este medio, y es algo que me impacta mucho porque yo cuando era pequeña era más inocente. Lo que me despiertan ellos es ternura y ganas de aprender.

P: ¿Cuál es su próxima meta en este mundo?

R: Poder hacer muchos conciertos con esta música y poder hacer un espectáculo con un poquito de teatro, danza y poder tener los medios para realizarlo.