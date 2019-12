Chanel Nº5 mantiene su esencia desde 1921

Acompañada con una de las melodías cinematográficas por excelencia que todo aquel que haya visionado Grease alguna vez ha tarareado, aparece la siempre espectacular Gisele Bündchen surfeando en un mar azul intenso frente a una mansión en la que el hombre al que ama llega a casa (interpretado por el actor Michiel Huisman), sin embargo cuando entra en la estancia, su amor ha partido. La espectacular modelo se asoma a la ventana pero ya nada puede hacer, pues el coche de su pareja ha iniciado su marcha. Al bajar las escaleras encuentra un sobre encima de su mesa con un mensaje "To my heart I must be true". Entre juegos y maquillaje con la que parece su hija, Gisele lanza al aire la fragancia de Chanel Nº5 y se dispone a encarar su rutina como modelo, sin embargo tras un rato de posados, retoma la lectura de su carta, y al llegar al final la última línea contiene un mensaje que hace que la modelo salga corriendo del estudio fotográfico y busque a su pareja “You’re the one that I want”. Ella es una mujer que lo tiene todo, su familia, sus hobbies, un trabajo brillante, pero es capaz de renunciar a todo por amor, y melena al viento en su descapotable pone rumbo al teatro donde él se encuentra. Ningún contratiempo podrá interponerse entre los amantes que finalmente se funden en un beso apasionado.

El nuevo anuncio de Chanel Nº5 mantiene la esencia de las historias de amor de sus spots publicitarios, el perfume se ha convertido en uno de los más conocidos en el mundo, y pese a haber sido creado en 1921 por Ernest Beaux para Chanel, no ha pasado de moda y su aroma continúa seduciendo a miles de mujeres en todo el mundo. Una fragancia para una mujer poderosa, que cada año tiene una honorable protagonista en sus campañas publicitarias, estrellas como Carole Bouquet, Catherine Deneuve, Audrey Tautou, Nicole Kidman, Keira Knightley y Marilyn Monroe, entre otras, han sido algunas de las celebrities que han formado parte de la historia publicitaria de Chanel Nº5 , Brad Pitt se convirtió el pasado 2013 en la primera imagen masculina del perfume.

El aroma floral y su elegancia sin referentes permanecen imperturbables ante el paso del tiempo. Pero no es una sorpresa, ya que ninguna de las creaciones originales de Chanel ha pasado nunca de moda, la firma ha sabido adaptar sus productos a los nuevos tiempos, pero siempre permaneciendo fiel al origen y al distinguido estilo de la marca. La adaptación a los tiempos modernos y la continua reformulación de la imagen de la firma y especialmente de Chanel Nº5, han logrado crear un mito en la historia de la moda, irremplazable e insustituible.

Spot Publicitario CHANEL Nº5 The One That I Want