Ganadores American Music Awards 2014 (AMAs)

05:00. La cuadragésima segunda edición de los American Music Awards cierra sus puertas este año con una gala llena de sorpresas. Desde VAVEL les damos las gracias por vivir con nosotros la ceremonia de entrega de premios.

04:58. One Direction y Katy Perry empatan con 3 premios cada uno, seguidos de Taylor Swift e Iggy Azalea con 2. Aquí tenéis la lista completa de ganadores.

04:56. Llega la última actuación de la noche. Jennifer Lopez e Iggy Azalea se suben al escenario de los AMAs para interpretar Booty.

04.53. Antes de terminar, es la hora de coronar al ganador del premio gordo de la noche. Los ganadores del AMA a Mejor Artista del Año es One Direction.

(Foto: @JlawPattz1D)

04:45. El trío de Bang Bang, Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj se junta por última vez este año para presentar su exitoso tema.

(Foto: @NickiMinajSP)

04:43. El premio a Mejor Álbum de Country va para Brantley Gilbert.

04:34. Mary J. Blige es una de las últimas invitadas a este escenario de los american music Awards en Los Ángeles.

04:29. Luke Bryan, ganador del AMA a mejor artista counrty, presenta la actuación de Garth Brooks, artista country también.

04:19. Fergie vuelve a los escenarios con su nuevo single L.A.LOVE (la la) y ha elegido los AMAs 2014 para presentarlo.

(Foto: @TheAMAs)

04:15. Taylor Swift gana el Premio a la Excelencia por su trayectoria e increíbles cifras de ventas.

04:07. Nicki Minaj junto a Skylar Grey presenta el nuevo single de su próximo álbum, Bed of lies.

(Foto: #universalmusice)

04:06. Es el turno de actuar de Lil Wayne y Christina Millian

03:58. Llega una uno de los momentos más esperados de la velada con la actuación de One Direction y su nuevo single, Night Changes.

(Foto: @10fmco)

03:56. Iggy Azalea vuelve a subir al escenario para recibir su segundo American Music Award a Mejor Artista Hip Hop.

03:49. El premio a Nuevo Artista del Año ha ido a parar a manos de 5 Seconds of Summer, su primer AMA.

03:43. Selena Gomez, que esta semana presenta su nuevo álbum For You, presenta por primera vez su nuevo single The Heart Wants What It Wants.

(Foto. @billboard)

03:41. El premio a Mejor Artista Alternativo va a parar a manos de Imagine Dragons, que pronto publicarán nuevo álbum.

03:35. El AMA a Mejor Artista Femenina Pop/Rock es Katy Perry, que saluda a sus fans desde un vídeo, y es que la artista se encuentra en Australia en su Prismatic World Tour.

(Foto: @felipinhoofm_)

03:40. Como ya viene siendo común en estas galas, el presentador, Pitbull, también se sube al escenario para interpretar varios temas, entre los que destaca Fireball, su último single.

03:33. El premio a Mejor Pop Rock Álbum va a parar a manos de One Direction.

03:17. Seguidamente a la actuación de Lorde, Ariana Grande aparece en el escenario para interpretar una versión acústica de Break Costless y Problem. Asimismo, Ariana continúa con la interpretación de su nuevo single junto a The Weeknd, Love Me Harder.

(Foto: @topmundialmusi2)

03:13. Lorde interpreta Yellow Flicker Bird, el tema principal de la banda sonora de Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 1.

(Foto: @thefader)

03:06. Luke Bryan gana el AMA a Mejor Cantante Masculino Country.

03:01. Uno de los mayores éxitos de la lista americana Billboard este año, Fancy, llega al escenario de la mano de Iggy Azalea y Charli XCX. Además, Iggy se queda sobre el escenario para interpretar Beg For It, su nuevo single.

02:57. Nathan Fillion y la propia Dianna Agron, protagonista del último videoclip de Sam Smith, I'm not the only one, presenta a su amigo que se sube al escenario para interpretar su nuevo éxito tras haber ganado su primer premio AMA.

02:48. El premio a Mejor Artista Masculino Pop/Rock va para Sam Smith.

(Foto: @aturolloblog)

02:46. Le llega el turno de subirse al escenario a Imagine Dragons, que presenta el primer single de su próximo álbum, I Bet My Life.

02:44. Pitbull anuncia que el AMA a Mejor Artista Latino va para un español y compañero de gira, Enrique Iglesias.

02:37. 5 Seconds of Summer se suben al Nokia Teatro de Los Ángeles para interpretar una cover de What I Like About You.

(Foto: @TheAMAs)

02:33. El ganador del premio por Mejor Álbum Hip Hop va para Iggy Azalea por The New Classic. Iggy es la máxima nonimada en los AMA con 6 nominaciones.

02:24. Llegó el turno en el esecenario de una de las bandas revelación de este 2014, MAGIC!, que se presenta con su tema número uno Rude.

(Foto: @TheAMAs)

02:19. Ansel Elgort, el protagonista de Bajo la misma estrella, presenta a Charli XCX con Boom Clap, el tema principal de la película, y Break The Rules.

02:12. El primer premio de la noche, el de Mejor Dúo o Grupo Pop/Rock va para los británicos One Direction.

02:05. Taylor Swift fue la encargada de abrir la gala de los AMAs 2014 con Blank Space, su nuevo single, antes de dar paso al presentador de los premios, Pitbull.

(Foto: @umusiccolombia)

1:58. Todo preparado para que Taylor Swift habrá el show de los American Music Awards.

1:55. Quedan 5 minutos para que los American Music Awards 2014 den comienzo.

1:53. La última presentadora de los MTV Europe Music Awards, Nicki Minaj, llega a Los Ángeles para presentar su último trabajo sobre el escenario de los AMAs.

1:48. Otros importantes rostros como el de Dianna Agron, la protagonista del último vídeo de Sam Smith, I'm Not The Only One, también estará esta noche disfrutando del show de los AMAs.

1:41. Rita Ora, vestida de amarillo, anuncia que su próximo single verá la luz en menos de una semana y media.

1:37. Lips Are Movin, lo nuevo de Meghan Trainor, la cantante de All About That Bass, llega literalmente a la alfombra roja de los American Music Awards desde VAVEL.

(Foto: @mileniohey)

1:32. El pequeño de los Jonas, Nick, llega a unos premios en uno de los mejores momentos de su carrera, y es que Nick ha presentado su álbum debut en solitario.

(Foto: @Jarettsays)

1:28. Hoy es una noche de presentaciones y Selena Gomez estará esta velada presentando su último single, The Hearts Wants What It Wants.

(Foto: @bricesander)

1:27. Una de las bandas más esperadas de la noche hace estallar en gritos al público presente en la alfombra roja. One Direction llega a los AMAs.

1:25. Jessie J también estará esta noche sobre el escenario de los AMAs para cantar Bang Bang junto a Ariana Grande.

1:20. Uno de los artistas más importantes del momento hace acto en escena. Sam Smith anuncia que esta noche estará sobre el escenario acompañado de alguien muy especial.

1:17. Les llega el turno a las boy bands del momento. Los primeros en aparecer son 5SOS.

1:15. Una de las primeras celebridades en llegar a esta alfombra roja es Fergie, que esta noche estará sobre el escenario para presentar su nuevo single L.A.LOVE.

(Foto: @TheAMAs)

Este año, los nominados en la categoría de Artista Del Año son: Iggy Azalea, Beyoncé, Luke Bryan, Eminem, Imagine Dragons, John Legend, Lorde, One Direction, Katy Perry y Pharrell Williams.

En esta edición 42ª de los American Music Awards , Iggy Azalea es la artista que encabeza las nominaciones, contando hoy con seis candidaturas, entre las que se encuentran Mejor Artista Revelación, Artista del Año o Mejor Canción.

Sigue desde VAVEL.com todos estos premios y podrás conocer las mejores anécdotas de todos los artistas que han confirmado su asistencia a lo premios. Además, desde Billboard han echado la vista atrás para poder rememorar cuáles han sido los momentos más especiales de estos 42 años de historia.

(Foto: Billboard.com)

Dentro de las principales personalidades que esta noche acudirán a la gala serán Taylor Schilling, Uzo Aduba, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Elizabeth Banks, Aloe Blacc, Jamie Foxx, Julianne Hough, Jessie J, Heidi Klum, Olivia Munn y Emmy Rossum para la entrega de los diversos premios.

Este año el Nokia Theatre L.A. Live en Los Ángeles, California, albergará la sede de estos premios musicales. El espacio preparado para acoger a todos los artistas que hoy pisarán el escenario cuenta con una capacidad para más de 7.100 que hoy vivirán la ceremonia en directo.

Los AMAs tendrán a la mayoría de los artistas presentando sus nuevos temas sobre un escenario y desde VAVEL seguiremos la gala y te contaremos todos los detalles, además de compartir todas las fotos del evento. Una de las que esta noche estará preparando su nuevo sencillo es Taylor Swift con Blank Space.

(Foto: VEVO)

La noche de los AMAs vendrá cargada de actuaciones. Algunos de los artistas que se subirán al escenario son: Nicki Minaj, Ariana Grande, Selena Gomez, Jessie J, Wyclef Jean, Lil Wayne o MAGIC!

Los Ángeles es la ciudad elegida para albergar la edición 42ª de uno los premios más importantes de la música en América, los American Music Awards.

¡Buenas noches y bienvenidos VAVEL.com! Comienza la retransmisión en directo de los American Music Awards 2014. Esta cuadragésima segunda edición estará presentada por el rapero Pitbull. Desde aquí podremos seguir todas las actuaciones y entregas de premios que tengan lugar a lo largo de la gala al completo de los American Music Awards.