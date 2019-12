American Music Awards 2014

A las dos de la pasada madrugada arrancaba la 42ª edición de los American Music Awards, también conocidos como los 'AMAs'. Unos premios en los que el público es el único jurado y por supuesto destacan la mejor música del año. En esta ocasión Pitbull fue el encargado de presentar una gala tan importante para la música en América y que se llevó a cabo en el Nokia Theatre L.A. Live en Los Ángeles, California.

Los aires de victoria giraban en torno a Iggy Azalea que encabezaba la lista de nominaciones al empezar la gala con hasta seis de estas en categorías como 'Mejor artista revelación', 'Artista del año' o 'Mejor canción'. Ha sido una noche de muchas presentaciones de nuevos temas por parte de los artistas. Taylor Swift fue la encargada de abrir la gala de los AMAs 2014 con Blank Space, su nuevo single, antes de dar paso al presentador de los premios, Pitbull.

El primer premio de la noche fue a parar, tal y como se esperaba, a la banda británica One Direction como el mejor Dúo o Grupo Pop/Rock. Seguidamente apareció en escenario una de las bandas que más fuerte está pegando últimamente, MAGIC!, que interpretó su tema por excelencia Rude. Y justo transcurrida media hora de espectáculo en directo, Iggy Azalea se llevó su primer galardón de la noche, en este caso por el Mejor Álbum Hip Hop por The New Classic.

El español Enrique Iglesias también fue uno de los afortunados con su premio al Mejor Artista Latino, por el que competía con los cantantes Marc Anthony y Romeo Santos. Poco después llegó el turno de la actuación de Imagine Dragons con la que presentó el primer single de lo que va a ser su próximo álbum I Bet My Life. Después, el famoso cantante que ha recorrido el mundo con su Stay With Me, Sam Smith, se llevó el premio por Mejor Artista Masculino Pop/Rock.

Cumplida ya una hora de gala fue el turno del tema Fancy interpretado por Iggy Azalea y Charli XCX. Si algo había claro es que Azalea es una de las mayores protagonistas de las listas de éxitos con temas como este, o como los que se esperaba que cantara a lo largo de la noche. Esta actuación fue seguida de la victoria de Luke Bryan consiguiendo el AMA a Mejor Cantante Masculino Country.

La presencia de los famosos 'Juegos del Hambre' se hacía esperar de la mano de Lorde, que interpretó Yellow Flicker Bird, el tema principal de la banda sonora de la primera entrega de la recién estrenada Sinsajo. Tras esto, el protagonismo lo alcanzó Ariana Grande que sorprendió a sus seguidores como una versión acústica de Break Costless y Problem. La artista continuó con la interpretación de The weekend y su nuevo single Love Me Harder.

Justo a las tres y media de la noche llegó el premio para la banda protagonista de esta gala, One Direction, con el premio a Mejor Pop Rock Álbum. Pitbull, esta vez se subió al escenario y no precisamente para conducir la gala, sino para interpretar algunos de sus temas más candentes como Fireball. Y de éxito a éxito, porque la siguiente en recibir premio fue Katy Perry por Mejor Artista Femenina Pop/Rock. Esta no se encontraba presente en la gala para recoger el premio porque se encontraba en Australia a cargo de su gira Prismatic World Tour, pero desde allí envió un video en el que saluda a sus fans muy agradecida.

El premio a Mejor Artista Alternativo fue a parar a manos de Imagine Dragons que pronto sacará nuevo disco al igual que Selena Gómez, la siguiente en actuar, que presenta esta misma semana su nuevo álbum For You. 5 Seconds of Summer también fue afortunado por llevarse un AMA, en este caso por Nuevo Artista del Año. Poco más tarde, Iggi Azalea recibió su segundo galardón de la noche por Mejor Artista Hip Hop.

La última hora de la gala fue muy intensa para los seguidores de este certamen. One Direction interpretó su nuevo single Night Changes. Lil Wayne y Christina Millian también fueron uno de los artistas que pasaron por el escenario en estos últimos momentos de los AMAs 2014. Además se volvió a presentar un nuevo tema en el escenario y esta vez de la mismísima Nicki Minaj, junto a Skylar Grey, que presentaron el nuevo single de su próximo álbum, Bed of lies.

Taylor Swift, toda una experta en esto de los premios, ganó el AMA a la Excelencia, por una gran trayectoria por grandes éxitos en las listas de ventas. Otro de los premios que siguieron a este fue al Mejor Álbum de Country que fue dirigido a Brantley Gilbert. Seguidamente, el trio de chicas famoso por su Bang Bang no se hizo esperar más y el protagonismo se hizo sobre los rostros de Jessie J, Nicky Minaj y Ariana Grande.

La tensión se mascaba porque llegaba el premio a Mejor Artista del Año, que en este caso fue el tercero de los One Direction. Junto a este momento de gran expectación, la guinda final la pusieron Jennifer López y Iggy Azalea con su espectacular directo de Booty, con el que la sensualidad de sus bailes y los efectos de iluminación dejaron al público atónitos.

Finalmente, One Direction y Katy Perry fueron los grandes vencedores de la noche empatando con tres premios cada uno, seguidos de las cantantes Taylor Swift e Iggy Azalea con dos.