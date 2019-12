‘No te hagas el sordo’, el nuevo spot en contra de la violencia doméstica

El pasado domingo se presentó un nuevo spot en contra de la violencia doméstica. Hoy, día 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es el mejor momento para hablar de él. Con un mensaje claro: ‘No te hagas el sordo’, el director y creador del anuncio, el barcelonés Txetxu Garcia, quiere que no se silencie más el maltrato. Que la sociedad se deje de hacer la sorda y se denuncie todo tipo de violencias, humillaciones, peleas y ofensas. Y es que, el maltrato puede ser tanto físico como psicológico, y aunque el más común sea contra las mujeres, también hay hombres que lo sufren.

El spot se centra en una de las partes más olvidadas: los hijos Ante esta situación, lo que divulga el spot es que no se debe ignorar la violencia en ningún ámbito y que, sobre todo, no diferenciemos el maltrato según el sexo, el origen o la condición sexual. Pero en lo que se ha querido centrar, sobre todo, es en los hijos, la parte quizás más olvidada en este terror. Los niños conocen la situación pero están indefensos y, por lo tanto, necesitarán de ayudas externas, es decir, de todos nosotros.

Mediante el recurso del silencio, No te hagas el sordo quiere concienciar a todo aquel que vea la campaña de que toda persona que se haga la sorda ante esta realidad, estará formando parte del maltrato.

Los tres principales protagonistas del spot son: Marc Aguilar (el niño), Cesc Gómez (el padre) y Maria Lanau (la madre). Además, cuenta con la colaboración de uno de los compositores de Barrio Sésamo Manel Gil-Inglada, que se ha encargado de crear la melodía.

El poco presupuesto y la falta de recursos ha condicionado el proyecto. Sin embargo, la ayuda incondicional de varios profesionales del audiovisual y empresas como Southersun, ARED (Fundación para la reinserción de mujeres), Rodosto y Cinevent que se han volcado desinteresadamente, han hecho crecer y consolidar el proyecto.

Entrevista con el director y creador del spot, Txetxu Garcia

Txetxu Garcia (Barcelona, 1993) es director y productor de cine. Aún su temprana edad, ya ha trabajado en muchos proyectos importantes como miembro de producción, el último de ellos, en la película Anacleto, Agente secreto, protagonizada por Imanol Arias y Quim Gutiérrez. Actualmente, está formando parte del rodaje de la nueva película de Juan Antonio Bayona, A Monster Calls. Con este spot se ha lanzado por primera vez a la dirección.

Pregunta: Cuál fue la principal razón para hacer este spot?

Respuesta: Empezó con un sueño que tuve, donde había una familia que estaba sufriendo violencia de género y entonces picaban a la puerta y nadie respondía. A partir de eso, empecé a trabajar en una idea centrándome en el ejemplo de mi hermana, que había sufrido maltratos. Empecé a pensar en la situación y sobre todo, en como se habían sentido sus hijos (mis sobrinos) en ese tiempo. Y me pareció que era algo que valía la pena transmitir y enseñar, de cómo cambian los sentimientos de un niño en el momento en que está viviendo ese infierno.

P: En que te has querido diferenciar respecto a las otras muchas campañas que se han hecho en contra de la violencia?

"Existen muchos tipos de maltrato" R: Creo que la mayoría de campañas que se hacen sobre la violencia de género están siempre enfocadas en las mujeres. Y, aunque obviamente es la más común, yo creo que hay más violencia que esa. Sobre todo, considero que se relaciona el maltrato con la violencia, con el daño físico; y realmente existe también mucha violencia psicológica con gritos, insultos, humillaciones, etc. Existen muchos tipos de maltrato. Y lo que sí que quería era centrarme en la figura del niño. Hacer ver cómo vive este niño en un infierno, para dar a entender que ellos son el motor del futuro y que si rompemos este engranaje enseñándoles violencia, estamos impidiendo su avance en la sociedad.

P: Este es tu primer trabajo como director, cuáles han sido las dificultades a las que has tenido que hacer frente?

"Lo más difícil es plasmar en pantalla una idea que tienes en la cabeza" R: La mayor dificultad es que era todo muy inseguro, por el hecho de que yo tengo una idea en la cabeza y quiero que esa idea esté prácticamente igual en pantalla. Creas un mundo y lo quieres transmitir de esta manera a la gente y a todo el equipo que hay detrás. Con unos planos y un lenguaje cinematográfico determinado para que salga exactamente como lo tienes tu en la cabeza. Una vez visto el resultado me di cuenta de que lo había conseguido. Que había conseguido por primer vez en mi vida cómo una idea mía se reflejaba en pantalla. Y tener esta sensación fue muy bonita, más aún cuando lo que estás haciendo es para ayudar a concienciar. En ese momento dije ‘he hecho bien mi trabajo. He conseguido lo que quería’. Quizás no le gusta a todo el mundo, pero sabes que has hecho bien tu trabajo porque has sabido hacer que la idea de tu cabeza la entienda un equipo de más de cuarenta personas y se vea en pantalla tal y como te la imaginabas.

P: Cómo fue la tría de los tres actores protagonistas?

"Marc (el niño) transmite mucho, habla solo con la mirada" R: Tenía muy claro al niño. Había estado en un cortometraje con él y lo que me transmitió con esa fuerza y esa mirada, me hizo pensar que era la mejor opción para este trabajo. Sobre todo por la capacidad de transmitir que tiene a la hora de actuar. Es una persona que transmite mucho, que habla solo con la mirada. Y para este caso, un spot casi mudo, que solo se mueve de sonidos, consideré que era un factor muy importante el hecho de que no tuviera que decir ninguna palabra, que la fuerza de su mensaje estuviera en su rostro, en su mirada, en sus lágrimas. Luego, para los otros dos protagonistas, el padre y la madre, a parte de dos personas que me sirvieran para el anuncio, buscaba dos caras conocidas a la hora de mover el spot y que sirvieran al niño también como ayuda a la hora de actuar. Y Maria Lanau y Cesc Gómez me lo daban. Dos actores con mucha experiencia como ellos, le podían dar mucha fuerza al mensaje y mucha fuerza a Marc a la hora de hacer toda la acción de cómo se sufre este infierno. A María Lanau la vi en la película REC y me dio una naturalidad impresionante, y lo que buscaba en este spot era sobre todo naturalidad, romper con los estereotipos de la violencia de género y la violencia doméstica, y por eso también escogí al padre. Un padre normal que va con su familia al campo los domingos, que van al cine, y que de repente cuando llegan a casa todo se convierte en un infierno.

P: Qué le pedirías a toda la gente que vea el spot?

"Pido a la gente que vea el spot, que ya no se haga más la sorda con el maltrato" R: Sobre todo que lo compartan y que una vez visto no lo vean como algo artístico, sino que en el momento en que ellos escuchen o vean violencia por la calle no se callen, no se hagan los sordos, que vayan a denunciar los hechos. Que la gente no haga cómo si fueran hechos invisibles, y luchen por ello. Que si ves a una pareja discutiendo por la calle yo quiero que a partir del momento de ver el spot, la próxima vez que pase, vayan a allí y les digan que paren o que llamen a la policía y que acaben con ello.

P: Tienes nuevos retos en mente?

R: Demasiados. No me gusta hablar mucho sobre ello, pero puedo decir que tengo en mente más anuncios en contra de la violencia y de respeto al medioambiente, un corto que ya está en marcha, y dos ideas para películas.