'Aupa Josu': la política hecha comedia

Aupa Josu es la nueva serie de comedia que prepara la ETB. El festival MIM series, el primero exclusivamente dedicado a la ficción nacional y que celebra su primera edición esta semana, fue pionero en presentar esta comedia que nunca antes había sido mostrada ante el público. Además, a la rueda de prensa asistieron Diego San José y Borja Cobeaga, directores y guionistas de Aupa Josu que han trabajado también en exitosos proyectos como Vaya Semanita o la conocida Ocho apellidos vascos.

Un curioso enfoque de humor

Aupa Josu se aleja de la 'típica comedia' de risas enlatadas y bromas fáciles. San José y Cobeaga deciden ir más allá creando una innovación humorística que ellos denominan un "humor no evidente".

"Es un humor que quizás con un público mayor en número no sería posible realizar"

"En Aupa Josu quisimos seguir con el humor que hacíamos cuando nos conocimos pero dando un paso adelante. Es verdad que en Vaya Semanita eres consciente de que estás viendo un programa de humor, con risas enlatadas, caricaturas evidentes… pero esta vez queríamos una cosa menos evidente. Es decir, algo retratado no como un documental pero casi con ese tono y no con chistes tan evidentes como los que hay en los sketches", señala Cobeaga.

Josu, un político patético

El mundo político español no está pasando por uno de sus mejores momentos en la actualidad y no es ninguna novedad. Y es que cada vez más y más a menudo, los medios ridiculizan a los políticos ya sea en redes sociales como Twitter (por los propios usuarios) y en medios como la televisión, que poco a poco está adentrando esta práctica, como podemos observar en series británicas como The Office.

"Nos hemos basado en The Office porque como se puede observar, el protagonista se acaba pareciendo a David Brent, pero la inspiración principal son las series británicas sobre política. Queríamos hacer un retrato cómico de la política, y creíamos que la política vasca y el concepto de Euskadi podían aportar algo nuevo a ese tipo de humor, para poder explorar el patetismo, las ambigüedades, lo que se puede decir, lo que no, los pequeños tabúes, etc." señala Cobeaga.

El político vasco que no era vasco

"Creo que Carlos Areces se parece más a un consejero vasco que un consejero vasco"

La elección del personaje de Josu no fue una decisión fácil. "Como es una serie que transcurre en el país vasco, con un político vasco, etc., lo primero que pensamos fue en buscar un actor vasco" señalaba San José. Búsqueda que se les iba complicando a medida que transcurría el tiempo. "Lo cierto es que no dejábamos de repetir: "debería ser alguien como Carlos Areces, pero de allí" y de tanto repetirlo nos preguntamos: “¿y por qué no llamamos a Carlos Areces?”".

Areces fue finalmente el elegido para desempeñar el papel de Josu, un torpe político deseoso de poder y cuya búsqueda para alcanzar la consejería le condenarán a vivir una paródica vida de político.

ETB estrenará el capítulo piloto de Aupa Josu en marzo de 2015, y la grabación de capítulos posteriores dependerá de la respuesta que dé el público en cuanto a este primer capítulo.