Y los nominados para los 30th Independent Spririt Awards son...

Los Independent Spirit Awards, galardones impulsados por la organización Film Independent para premiar a los cineastas y producciones independientes, ha hecho públicas las nominaciones para su 30 edición.

Sin duda, la gran favorita es Birdman que ha conseguido seis candidaturas. El filme disputará los galardones a Mejor película, Mejor director (Iñárritu), Mejor actor (Michael Keaton), Mejor actriz de reparto (Emma Stone), Mejor actor de reparto (Edward Norton) y Mejor fotografía (Emmanuel Lubezki).

'Boyhood' y 'Selma' también parten como favoritas con cinco nominaciones cada una

Boyhood y Selma le siguen, con cinco nominaciones cada una, ambas optando tanto a mejor filme como a mejor dirección. También opta a cinco galardones Nightcrawler, la cual, a pesar de quedarse fuera de las dos categorías principales, ha obtenido nominaciones a Mejor ópera prima o debut cinematográfico y Mejor primer guion.

El resto de películas nominadas a mejor película son Whiplash, que opta a cuatro premios y Love is Strange que también opta al mismo número de galardones.

La ceremonia de entrega se celebrará el 21 de febrero, justo una noche antes de los Óscar 2015, en una gala organizada en la playa de Santa Mónica (California, EEUU).

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS:

Mejor película:

- Boyhood de Richard Linklater

- Birdman de Alejandro González Iñárritu

- Whiplash de Damien Chazelle

- Love is Strange de Lucas Joaquin

- Selma de David Zellner

Mejor dirección:

- Richard Linklater - Boyhood

- Alejandro González Iñárritu - Birdman

- Damien Chazelle - Whiplash

- Ava DuVernay - Selma

- David Zellner - Kumiko, the treasure hunter

Mejor guion:

- Big Eyes de Scott Alexander & Larry Karaszewski

- A most violent year de J.C. Chandor

- Love is Strange de Ira Sachs & Mauricio Zacharias

- Nightcrawler de Dan Gilroy

- Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch

Mejor actriz protagonista:

- Julianne Moore - Still Alice

- Jenny Slate - Obvious child

- Tilda Swinton - Only Lovers Left Alive

- Rinko Kikuchi - Kumiko, the treasure hunter

- Marion Cotillard - The Immigrant

Mejor actor protagonista:

- Michael Keaton - Birdman

- Jake Gyllenhaal - Nightcrawler

- David Oyelowo - Selma

- André Benjamin - Jimi: All is by my side

- John Lithgow - Love is Strange

Mejor actriz de reparto:

- Patricia Arquette - Boyhood

- Emma Stone - Birdman

- Jessica Chastain - A most violent year

- Andrea Suarez Paz - Stand clear of the closing doors

- Carmen Ejogo - Selma

Mejor actor de reparto:

- JK Simmons - Whiplash

- Edward Norton - Birdman

- Ethan Hawke - Boyhood

- Rizh Amed - Nightcrawler

- Alfred Molina - Love is Strange

Mejor fotografía:

- The Immigrant ​- Darius Khondji

- Birdman - Emmanuel Lubezki

- Selma - Bradford Young

- It felt like love - Sean Porter

- A girl walks home alone at night - Lyle Vincent

Mejor montaje:

- Boyhood - ​Sandra Adair

- Whiplash - Tom Cross

- Nightcrawler - John Gilroy

- A most violent year - Ron Patane

- The guest - Adam Wingard

Mejor debut cinematográfico:

- Dear white people de Justin Simien

- Nightcrawler de Dan Gilroy

- Obvious child de Gillian Robespierre

- She's lost control de Anja Marquardt

- A girl walks home alone at night de Ana Lily Amirpour

Mejor primer guion:

- Aproppiate behavior - Desiree Akhavan

- Little accidents - Sara Colangelo

- The one I love - Justin Lader

- She's lost control - Anja Marquardt

- Dear white people - Justin Simien

Mejor película documental:

- 20,000 Days on Earth de Iain Forsyth & Jane Pollard

- Citizenfour de Laura Poitras

- Stray dog de Debra Granik

- The Salt of the Earth de Juliano Ribeiro Salgado y Wim Wenders

- Virunga de Orlando von Einsiedel

Mejor película extranjera:

- Force Majeure (Suecia) de Ruben Östlund

- Ida (Polonia) de Pawel Pawlikowski

- Leviathan (Rusia) de Andrey Zvyagintsev

- Mommy (Canada) de Xavier Dolan

- Norte, the End of History (Filipinas) de Lav Diaz

- Under the Skin (Reino Unido) de Jonathan Glazer

John Cassavettes Award (A una película con menos de 500 mil dólares de presupuesto):

- Blue ruin de Jeremy Saulnier

- It felt like love de Eliza Hittman

- Land ho! de Aaron Katz y Martha Stephens

- Man from Reno de Dave Boyle

- Test de Chris Mason Johnson

Robert Altman Award (Mejor director, director de casting, y reparto):

- Inherent Vice | Director: Paul Thomas Anderson | Director de casting: Cassandra Kulukundis | Reparto: Josh Brolin, Martin Donovan, Jena Malone, Joanna Newsom, Joaquin Phoenix, Eric Roberts, Maya Rudolph, Martin Short Serena Scott Thomas, Benicio Del Toro, Katherine Waterston, Michael Kenneth Williams, Owen Wilson, Reese Witherspoon

Dinstinción especial:

- Foxcatcher | Director/Productor: Bennett Miller Producers: Anthony Bregman, Megan Ellison, Jon Kilik | Guionistas: E. Max Frye, Dan Futterman | Reparto: Steve Carell, Mark Ruffalo, Channing Tatum

Truer Than Fiction Award (Premio a un documental que merece ser descubierto):

- Approaching the elephant

- Evolution of a criminal

- The kill team

- The last season

Producers Award:

- Chad Burris

- Elisabeth Hom

- Chris Ohlson

Someone to Look Award (Cineasta relevación que aún no ha sido reconocido)

- Ana Lily Amirpour por A girl walks home alone at night

- Rania Attieh y Daniel Garcia por H.

- Chris Eska por The retrieval