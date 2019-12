De Michael Jackson a Katy Perry: repaso a las mejores actuaciones de la Super Bowl

Katy Perry será la encargada de actuar en el evento deportivo del año, el intermedio de la próxima Super Bowl, la final de la National Football League (NFL) estadounidense, uno de los eventos televisivos con más repercusión del mundo.

La que será la 49 edición, tendrá lugar el próximo 1 de febrero en el University of Phoenix Stadium de Arizona (Estados Unidos), según ha confirmado la propia NFL.

Era un rumor desde el pasado mes de agosto, pero ahora ya está confirmado. Una serie de dudas surgieron después de que, tras el anuncio de que la NFL quería cobrar a los artistas por actuar dada la gran audiencia, ella asegurase: "no soy la clase de chica que pagaría por actuar en la Super Bowl".

Sin embargo, tras ver el anuncio, se la veía realmente feliz, tal y como anunció en sus redes sociales: "Mi banda está en la otra habitación gritando a la televisión (y unos a otros). No puedo esperar a que sea 1 de febrero".

En el anuncio, emitido durante el partido entre los Dallas Cowboys y los New York Giants, la cantante reveló que "El show de este año va a ser una locura" y avanzó algunas de las claves de su actuación: mucha purpurina, un unicornio, una máquina del tiempo, un tiburón escupe-fuego y miles de gatitos.

El listón no le llega a Katy Perry precisamente bajo, teniendo en cuenta las últimas actuaciones.

Bruno Mars y Red Hot Chilli Peppers, 2014

Con su toque glamuroso a lo años cincuenta y varios de los temazos de su gran repertorio, el cantante, junto con la mítica banda RHCP, actuaron este año en la que se ha convertido en el intermedio de la Super Bowl más vista en Estados Unidos, con 111,5 millones de espectadores.

Beyoncé, 2013

Fiera como siempre, Beyoncé hizo nada más y nada menos que un medley con nueve de sus canciones, tres de ellas interpretadas por primera vez en un escenario desde su separación con el resto de las Destiny's Child.

Madonna, 2012

Vestida de reina egipcia, con una entrada apoteósica y un medley repleto de hits e invitados de la talla de LMFAO, Nicki Minaj o M.I.A, la "reina del pop" consiguió hacer de aquel uno de los Super Bowl Halftime Shows más visto de la historia -con más de 113 millones de espectadores-, solo superado por Bruno Mars este año.

Black Eyed Peas, 2011

Con un rollo futurista y un ritmazo, The Black Eyed Peas hicieron de su directo un espectáculo sorprendente. Slash se unió al espectáculo para cantar junto con Fergie su éxito Sweet Child O'Mine.

Bruce Springsteen, 2009

Junto con la E Street Band, un Springsteen cargado de energía, su espíritu rock y una performance con cuatro de sus temas más famosos, hizo de aquel un gran intermedio de la Super Bowl, que aún sin grandes artificios resultó tremendamente eficaz.

Prince, 2007

Con homenajes a grandes como Foo Fighters o Queen entre el setlist de los 12 minutos de actuación, Prince consiguió que, a pesar de la lluvia, su actuación fuese recordada y considerada por todos los críticos como la mejor de la historia de la Super Bowl.

U2, 2002

A pesar de su procedencia irlandesa, su actuación se basó en un homenaje a las víctimas del 11-S, cambiando la letra de Where The Streets Have No Name mientras detrás podían verse los nombres de los fallecidos durante los atentados que cambiaron al mundo. Después de la canción, la chaqueta de Bono se abría para desvelar un estampado de la bandera americana.

Michael Jackson, 1993

90.99 millones de personas vieron en los 90 la actuación de Michael Jackson, un medley de hits que terminaba a golpe de coro góspel, que provocó que por primera vez en la Super Bowl, la audiencia subiera durante el descanso. Era también la primera vez en años que un sólo artista actuaba en el escenario.

Janet Jackson y Justin Timberlake, 2004

Y no se podía olvidar el "descuido" más conocido de toda la historia de este espectáculo. Janet Jackson y Justin Timberlake juntos en el escenario, cuando, al final de la actuación, tras cantar Rock Your Body, a ella se le destapaba un pecho. La prensa americana jamás la llegarían a perdonar después de aquello y Janet no volvió a tener un éxito en listas en los 10 años siguientes. Sin embargo, el espectáculo de baile y luces de la hermana de Michael estuvo notablemente a la altura.

Jackson y Timberlake no fueron los únicos que actuaron en el descanso de aquel año, pues los raperos P. Diddy o Nelly también actuaron, pero sin duda ellos dos son los más recordados.

El Super Bowl Halftime Show lleva realizándose desde 1967 y son muchas más las actuaciones que se podrían rememorar, como la de Aerosmith y 'N Sync en 2001, Paul McCartney en 2005 o los Rolling Stones en 2006, pero por el momento habrá que esperar a ver la del próximo año, que promete bastante.