Lanzan una plataforma para ayudar a las víctimas del acoso escolar

It Gets Better ha presentado este jueves 11 de diciembre, en el Instituto Internacional España, la edición española de esta web orientada a ayudar a los adolescentes que son acosados en sus centros educativos, hogares o entorno.

Gracias a esta plataforma los jóvenes pueden contactar, mediante vídeos o textos, con personas que han superado el bullying o que se encuentran en esa misma situación, y contar sus historias y sensaciones. El proyecto pretende mostrar a los adolescentes que les espera un buen futuro donde ser felices, y que no están solos ante el acoso. "Compartir nuestras experiencias nos une y nos anima a continuar luchando por nuestro bienestar. Esperamos que te sirvan de referente si estás sufriendo en estos momentos... No estás solo", comentan los miembros de esta plataforma.

En España el 43% de jóvenes de entre 12 y 25 años que sufren acoso ha pensado en suicidarse, y un 17% de ellos lo ha intentado

Según los responsables de la iniciativa, la homofobia es la causa más frecuente de acoso escolar. Además, el último estudio de la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (Felgtb) y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam), titulado "Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes LGB 2012", afirma que en España el 43% de jóvenes de entre 12 y 25 años que sufren acoso ha pensado en suicidarse, y un 17% de ellos lo ha intentado. Estos lamentables datos hacen que la web se presente como una herramienta de prevención del suicidio infantil y juvenil, transmitiendo un mensaje de esperanza y positivismo a las víctimas.

De un vídeo en Youtube a un proyecto internacional

It Gets Better es un proyecto que surgió en septiembre de 2010 en Estados Unidos, impulsado por el periodista y escritor Dan Savage y su pareja Terry Miller, tras el suicidio de varios adolescentes que sufrían acoso escolar por ser homosexuales. El objetivo era animar a adultos a subir vídeos a la red dando apoyo a los jóvenes que son acosados, haciéndoles entender que la vida mejora después de sufrir bullying en el colegio o instituto.

El éxito de la plataforma animó a que otros 14 países se sumaran al proyecto

El matrimonio, que fue el primero en colgar un vídeo en Youtube mostrando su apoyo a las víctimas, consiguió crear una plataforma que ha inspirado a más de 500.000 usuarios de todo el mundo, que crean y suben sus vídeos a la red y que han sido vistos más de 50 millones de veces. El éxito de It Gets Better en Estados Unidos fue tal que inspiró a otros países a adaptarlo e implantarlo en sus naciones. Así lo hicieron: Chile, Brasil, Paraguay, Puerto Rico, Australia, Suiza, Portugal, Italia, Austria y ahora España.

Hoy en día, la plataforma cuenta con el apoyo de todo tipo de personas, anónimas y famosas, e instituciones. Entre los vídeos que se pueden ver en It Gets Better destacan los mensajes del presidente Obama, de empleados de las compañías Apple, Pixar, Disney, Facebook, Google, las Universidades de Yale y Columbia, que pretenden que los jóvenes en las edades más vulnerables reciban el mensaje de que todo va a ir mejor, "it gets better".