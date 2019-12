Nominaciones a los Globos de Oro 2015: 'Fargo' y 'True Detective' parten como favoritas

La llegada del último mes del año supone el comienzo de la temporada de premios televisivos, otorgados por todo tipo de instituciones, asociaciones, críticos y sindicatos. Sin ir más lejos, esta mañana en el hotel Beverly Hilton de California, se han anunciado los nominados a la 72ª edición de los Globos de Oro, galardones otorgados cada año por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) a lo mejor de la televisión y el cine.

Un año más, los premios dedicados a la televisión se dividen en 11 categorías diferentes: tres para las series de drama, tres para las ficciones de comedia o musical, dos para actores secundarios (sin distinguir entre drama y comedia) y tres en miniserie o TV movie.

Juego de Tronos (HBO) se alza como la gran favorita para conseguir el premio a mejor serie de drama

Los Globos de Oro se caracterizan por sus sorpresas a la hora de entregar galardones (el caso más reciente es el de la comedia vencedora en 2013: Brooklyn Nine-Nine) y por el reconocimiento a series de estreno. La lista de nominados de este año parece continuar por el mismo camino y no habría que extrañarse si el 11 de enero vemos muchas sorpresas en la gala que Tina Fey y Amy Poehler presentarán por tercer año consecutivo y que será retransmitida en directo por NBC.

Juego de Tronos (HBO) se alza como la gran favorita para conseguir el premio a mejor serie de drama al no competir este año con la ya finalizada Breaking Bad (AMC), vencedora la edición pasada, y con la olvidada Boardwalk Empire (HBO), que se despidió para siempre hace unas semanas. La serie inspirada en las novelas de George R.R. Martin se medirá al drama político House of Cards (Netflix), cuyos dos protagonistas han recibido también nominaciones a mejor actor y mejor actriz respectivamente.

Se cuela entre los candidatos la novata The Affair (Showtime), protagonizada por el que fuera protagonista de The Wire, Dominic West, nominado también a mejor actor de drama. Las otras dos aspirantes son la británica Downton Abbey (ITV) y la veterana The Good Wife (CBS), que continúa a un nivel espectacular una temporada más. Y ya van seis.

Los mencionados Kevin Spacey (House of Cards) y Dominic West (The Affair) lucharán por el premio a mejor actor de drama con Lieb Schreiber (Ray Donovan), James Spader (The Blacklist) y Clive Owen, que da vida al doctor John Thackery en una de las agradables sorpresas de este año: The Knick.

En el apartado femenino, Ruth Wilson (The Affair), Robin Wright (House of Cards) y Viola Davis (How to Get Away With Murder) competirán contra dos pesos pesados de esta categoría: Claire Danes (la bipolar Carrie Mathison de Homeland) y Julianna Margulies (Alicia Florrick en The Good Wife), vencedora del Emmy 2014 a mejor actriz en drama y nominada por sexto año consecutivo en esta categoría en los Globos de Oro.

En comedia, las presas de Orange is the New Black repiten nominación y a ellas se unen las nuevas Jane the Virgin (aclamada por la crítica en CW), Silicon Valley (HBO) y Transparent (Amazon). Cierra la lista Girls (HBO), que estrenará su cuarta temporada a inicios de 2015.

En el apartado de miniseries y tv-movies, el duelo entre Fargo (FX) y True Detective (HBO) será uno de los platos fuertes de la noche

En la lucha por los galardones individuales en comedia encontramos caras tan conocidas como Louis CK (Louie), Ricky Gervais (Derek), Lena Dunham (Girls), Julia Louis-Dreyfus (Veep) o Taylor Schilling (Orange is the New Black). Destaca la no presencia de miembros de los elencos de The Big Bang Theory (CBS) y especialmente de Modern Family (ABC), así como de ambas ficciones entre los nominados en comedia. Así son los Globos de Oro.

En el apartado de miniseries y tv-movies, el duelo entre Fargo (FX) y True Detective (HBO) será uno de los platos fuertes de la noche. Una lucha que se repetirá en el duelo de actores y actrices, ya que hasta 5 intérpretes de estas series han sido nominados por sus respectivos papeles.

A continuación tenéis la lista completa de nominados a la 72ª edición de los Globos de Oro en televisión, que se completa con las nominaciones de cine, analizadas en Cine VAVEL.

Mejor drama

'The Affair' (Showtime)

'Downton Abbey' (PBS)

'Game Of Thrones' (HBO)

'The Good Wife' (CBS)

'House of Cards' (Netflix)

Mejor actor en drama

Clive Owen ('The Knick')

Lieb Schreiber ('Ray Donovan')

Kevin Spacey ('House Of Cards')

James Spader ('The Blacklist')

Dominic West ('The Affair')

Mejor actriz en drama

Claire Danes ('Homeland')

Viola Davis ('How To Get Away With Murder')

Julianna Margulies ('The Good Wife')

Ruth Wilson ('The Affair')

Robin Wright ('House Of Cards')

Mejor comedia o musical

'Girls' (HBO)

'Jane The Virgin' (The CW)

'Orange Is The New Black' (Netflix)

'Silicon Valley' (HBO)

'Transparent' (Amazon Instant Video)

Mejor actor en comedia o musical

Louis CK ('Louie')

Don Cheadle ('House Of Lies')

Ricky Gervais ('Derek')

William H. Macy ('Shameless')

Jeffrey Tambor ('Transparent')

Mejor actriz en comedia o musical

Lena Dunham ('Girls')

Edie Falco ('Nurse Jackie')

Julia Louis-Dreyfus ('Veep')

Gina Rodriguez ('Jane The Virgin')

Taylor Schilling ('Orange Is The New Black')

Mejor actor secundario

Matt Bomer ('The Normal Heart')

Alan Cumming ('The Good Wife')

Colin Hanks ('Fargo')

Bill Murray ('Olive Kitteridge')

Jon Voight ('Ray Donovan')

Mejor actriz secundaria

Uzo Aduba ('Orange Is The New Black')

Kathy Bates ('American Horror Story: Freakshow')

Joanne Froggatt ('Downton Abbey')

Allison Janney ('Mom')

Michelle Monaghan ('True Detective')

Mejor miniserie o TV movie

'Fargo' (FX)

'The Missing' (Starz)

'The Normal Heart' (HBO)

'Olive Kitteridge' (HBO)

'True Detective' (HBO)

Mejor actor de miniserie o TV movie

Martin Freeman ('Fargo')

Woody Harrelson ('True Detective')

Matthew McConaughey ('True Detective')

Mark Ruffalo ('The Normal Heart')

Billy Bob Thornton ('Fargo')

Mejor actriz de miniserie o TV movie

Maggie Gyllenhaal ('The Honorable Woman')

Jessica Lange ('American Horror Story: Freakshow')

Frances McDormand ('Olive Kitteridge')

Frances O'Connor ('The Missing')

Allison Tolman ('Fargo')