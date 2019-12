Soraya: "Lo máximo de vacaciones que he tenido en estos diez años ha sido una semana"

La cantante Soraya Arnelas es uno de los rostros más potentes de nuestro panoráma musical. Su estilo orientado al dance y a la electrónica, sus looks rompedores, y por supuesto, sus grandes coreografías, marcan a esta artista extremeña. Desde su debut musical en Operación Triunfo, concurso en el que quedó en segunda posición, Soraya ha publicado hasta seis álbumes de estudio. 'Universe in me' fue su último disco, lanzado a finales de 2013 con el que ha llevado a cabo su gira 'Neon Lovers'. Además en el año 2009 participó como representante de España en el Festival de Eurovisión, con el tema La noche es para mí.

Pregunta: Soraya, acaba de publicarse ese nuevo videoclip junto a Vega, “El Huracán”, ¿por qué ese dúo con ella en el disco?

Respuesta: Bueno, porque inicialmente a Vega yo le pido que me componga para el nuevo álbum un tema en español. Quería que solo hubiera un solo tema en nuestro idioma y compuesto por una artista española, y fue este, 'El huracán’. Entonces en el momento en el que ella me lo compone a mí se me ocurre que lo más bonito sería que al final este proyecto culminase en que ella también participara cantando y pudiera participar también en el videoclip. Y al comentárselo pues la verdad que a ella también le gusto la idea, porque normalmente lo que ella me decía era “yo compongo para otros artistas, les doy las canciones y ahí se acaba todo el proceso”. Nos pareció una buena idea, estaba encantada.

"Es una evolución de la electrónica más bailable hacia una más tranquila"

P: “Universe in me” un disco muy distinto a los anteriores, ¿cómo definirías el estilo en el que se enmarca el álbum? ¿es el que más te caracteriza?

R: Bueno es una evolución de la electrónica más bailable hacia una electrónica más tranquila, un poco más melódica. Sigue siendo todo electrónico como lo veis, pero efectivamente tiene ritmos que ya no son tan de pistas de baile. Hay temas que se pueden escuchar perfectamente cuando estas en casa tranquilamente, incluso llega hasta la balada como el caso de El Huracán. Por eso te digo que al final yo creo que también es una cuestión de evolución de una carrera. Es también la cuestión de una madurez personal que consigue pues llevarlo a algo mas comprometido y mas romántico.

P: Para las fechas navideñas veremos un DVD, Soraya Akústika, con un concierto íntimo de tus 10 años de trayectoria musical. Las canciones que ha elegido para volver a reversionar, ¿son las que más te han marcado? ¿hay alguna con la que te has quedado con la “espinita” de no incluir”?

R: El dvd del concierto es de hora y treintinco, hemos hecho muchos medleys, hemos juntado canciones, hemos ocupado casi el 80% de mi discografía, es decir, han quedado muy pocas canciones fuera. Entonces la verdad he querido que estos diez años se reflejen en el DVD que va a salir y que lleva por nombre AKÚSTIKA, y que estuviera casi toda mi discografía porque es un regalo. Es una manera de volver a escuchar todos mis temas pero desde otro punto de vista, con una banda con violines, con un coro góspel, acompañados de 11 músicos, imaginaté. Es un concierto muy comprometido con un público que está sentado a nuestro alrededor mientras que nosotros estamos grabando, es algo muy íntimo. Incluso, te puedo adelantar que canciones tan fiesteras como por ejemplo pueden ser ‘Con fuego’ o ‘Live your dreams’ las hemos pasado a baladas, van a sonar de otra forma y se van a poder enamorar de mis canciones pero desde otro prisma.

P: Kate Ryan, Vega, Auryn, Antonio Romero, Ariel Dkuba y Gospel Factory han sido los artistas invitados para el acústico, ¿Qué destacarías del recuentro con ellos? ¿Qué te proporcionan cada uno?

R: Bueno pues sobre todo después de haber trabajado con ellos el volver a hacerlo es como si no hubiera pasado el tiempo, yo creo que la complicidad ha sido muy bonita. Grabar con Kate Ryan trayéndola desde Bélgica, desde su país, volver a reencontrarnos aquí cantando un tema como ha sido ‘caminaré’, una canción muy especial para nuestros fans. Ha sido mágico, muy bonito, a mi me ha hecho especialmente ilusión sobre todo el tema de volvernos a ver después de los años y saber que todos al final gracias a dios seguimos en la música. Ninguno se apartado dede este mundo musical, todos seguimos luchando y volver a vernos las caras otra vez en esta lucha ha sido como también una celebración con un ¡seguimos!

P: ¿Tus fans podrán verte en una nueva gira próximamente de estos acústicos?

R: Sí, probablemente sí, metido en un circuito de teatro pero ya para 2015. Yo creo que a partir de marzo cuando ya este preparado el DVD, salga, y ya lo podáis ver como va a el proyecto. La razón de sacar un dvd es porque se cumplen diez años de mi carrera, pero también porque empiezo a meterme en ese circuito en los teatros.

P: Bueno, cuéntame un poco sobre el casting que has realizado para el reallity “The Ultimate Diva” interpretando un tema de Aretha Franklin.

R: En realidad ha sido una audición en la que han participado unas cuantas chicas españolas, y estamos en la final. Ana Mena la actriz de Vivo Cantando y yo, estamos como te digo en este proceso final, después de varias fases. Con esto siento un poco como que empiezo de nuevo en la música a nivel internacional, porque el programa va a ser sobre todo para EEUU y a mí me parece una bonita manera de seguir aprendiendo de la mano del gran maestro de los cantantes internacionales, Gary Catona , profesor de Whitney Houston, Pharrel Williams, Shakira… Imagianté el orgullo que puede ser el recibir clases de este hombre, y ya solamente el hecho de abrir puertas y seguir. En caso de que me cogiesen me lo tamaría como una master class para seguir puliéndome en mi carrera, mas que un concurso. Claro que es un concurso el transfondo, pero esto no tiene precio el poder recibir clases de este señor.

P: Tus conciertos están marcados por la gran energía y capacidad vocal que demuestra ¿cuál es su secreto?

R: ¿Sabes lo que pasa? yo cuando me planteo la gira, cuando estoy haciendo el listado digo ¿qué es lo que tengo que hacer este año? Lo primero que me planteo es que cuando un ayuntamiento o un promotor te contrata, lo hace para que alegres la fiesta, entonces tengo la suerte de que mi música en un 99% es música de baile. Entonces tampoco me cuesta mucho a nivel de repertorio, lo que hago simplemente es espectáculo, le doy mucha importancia a lo que es el vestuario, escenografía, al tema de las luces. Cada año cambio todo lo que es el escenario, el repertorio, le doy vueltas a los temas, los enlazo de manera diferente. Hace años me rodeaba de DJs y un cuerpo de baile, y ahora voy con banda, cuerpo de baile, con coristas. Cada año va siendo un poco más completo, más complejo. Hay que evolucionar, seguir sorprendiendo. Cada vez apuesto más por el espectáculo en directo, siempre es en directo. Luego es verdad que el resto lo pone una misma porque cuando me subo al escenario la pasión, el respeto por el público, lo que me da también mi público y ese Feedback con ellos es lo que hace único y especial a cada concierto. Pero a nivel general tengo la suerte de tener una carrera que ha sido marcada especialmente por la música de baile, y con eso te digo que se gana bastante.

P: Es de admirar la calidad de tus conciertos, pero es cierto que tienes actuaciones constantemente y ¡no paras!, incluso llegaste a afirmar en un programa de televisión que no has tenido unas vacaciones considerables en los últimos años ¿qué haces para reponer las pilas?

R: Pues ¿sabes qué? He aprendido a cargar las pilas en dos o tres días. Lo máximo que he tenido en estos 10 años de carrera ha sido una semana libre que aproveché para viajar a Grecia, y desde ahí no he vuelto a tener vacaciones tan largas. Este año te puedo decir que sí, que por fin ahora en las Navidades nos vamos la familia a Nueva York, mis días de descanso que yo creo que nos lo merecemos. Pero he aprendido como te decía a cargar las pilas en dos o tres días, lo que hago que me quedo en mi casa, me rodeo de los mios e intento dormir lo máximo posible, hacer deporte, comer bien.

P: ¿Hay que estar mentalizada para ello?

R: Sí, es que al final es mi trabajo, es mi manera de vivir. Mi trabajo como cantante no es un hobbie, esto se ha convertido en mi día a día y a parte soy empresaria. Tengo gente que vive también de lo que yo hago, mis bailarines, mis músicos, mi oficina, mi manager, trabajan y comen de mí, tengo también una responsabilidad, y eso hay que cuidarlo. Yo no me puedo permitir el lujo de estar de vacaciones cada dos por tres, o quedarme en mi casa cruzada de brazos.

P: Ahora que me mencionas el tema de empresaria, tu te formaste tu propia discográfica ¿no?

R: Tengo mi propia discográfica, Valentia Records. La monté hace dos años, de momento me autoedito porque todavía no he contratado a ningún artista, pero me encantaría ayudar a cantantes en los que yo viera potencial e invertir en ellos y crearles una carrera. Creo sinceramente que tengo un equipo de trabajo que les puede ayudar y que con lo que he aprendido en estos años puedo sacarle bastante potencial. Pero bueno de momento Valentia Records solo me edita a mí.

P: Tu compañera Pastora Soler, ha tenido que renunciar a su profesión momentáneamente por “miedo escénico”, ¿qué me dirías acerca de este hecho? ¿has vivido alguna vez algo parecido?

R: Quizás al principio cuando empecé en el mundo de la música, si que es verdad que los nervios te pueden jugar malas pasadas. Yo me acuerdo que al principio lo pasaba bastante mal, porque yo venía de ser azafata de vuelo, no tenia contacto con la música y no sabía lo que era ponerse delante de tantísima gente. Ahora me he acostumbrado, pero es verdad que lo que le pasa a Pastora es que tuvo un desmayo en un concierto con un golpe bastante aparatoso y yo creo que al final también ha tenido un ritmo de trabajo desde que salió de eurovisión bastante fuerte y le ha pasado factura. Entonces es verdad que a veces no nos damos cuenta porque amamos y nos lo pasamos muy bien en nuestro trabajo, no nos damos cuenta del ritmo que llevamos a nuestras espaldas. Pero un llega un día sin previo aviso en el que la vida te da un toque y yo creo que a ella le ha pasado eso. Ahora está en un descanso, se está tomando una temporadita más tranquila, cogiendo fuerza para volver más fuerte que nunca, y eso es lo que queremos toda la gente que la queremos y los que le seguimos.

"La producción más increíble que nunca he visto, 300 millones de personas viéndote"

P: Eurovisión es un lugar donde os exponéis a millones de personas de todo el mundo, ¿cómo describirías ese momento de tanta presión? ¿cómo te preparaste mentalmente para el espectáculo?

R: No te puedes preparar porque nunca has vivido algo parecido, no tienes las dimensiones de lo que va a pasar aquella noche. El contacto con el escenario son los tres días antes. Nunca puedes tener referencias para saber lo que va a pasar. Es una cosa que se vive una vez, en mi caso yo lo viví una vez y fue tremendo, el escenario más grande en el que he cantado y bailado. La producción más increíble que nunca he visto, 300 millones de personas viéndote por televisión. Es una maginutd tan grande que no se puede comparar con nada. Es un momento único.

P: A nivel europeo los “eurofans” te han seguido bastante, y aquí en España te acogieron bastante bien. ¿Volverías a representar a España en Eurovisión?

R: No, jamás. Porque yo en mi caso por ejemplo he conocido a artistas suecos que han repetido, los suecos son de repetir de vez en cuando. Yo la he vivido una vez y yo creo que eso se queda en el recuerdo para siempre. Puedo decir que he representado a mi país, que he participado en un festival que yo he admirado muchísimo y sigo admirando, pero esas cosas yo creo que se pierde brillo si las vuelves a hacer. También tengo compañeros que les encantaría ir y hay que cederle el paso a las siguientes hornadas.

P: ¿Me podrías decir un sueño musical que te gustaría cumplir?

R: Que Valentia Records pudiera dar trabajo a muchos artistas, que mi propia empresa fuera un referente en la música en España, y bueno un poco más allá si pueda ser, pero de momento me conformo con España.

P: Si hubiera una máquina del tiempo, ¿A qué década musical te trasladarías y con qué artista mítico actuarías?

R: Hombre pues a los años 80 que fue mi época favorita. A nivel internacional yo me vería por ejemplo con un David Bowie, alguien así como muy diferente de la época, que tuviera un look muy fuerte como a mí me gusta llevar. A nivel nacional yo me quedaría con Mecano, yo he crecido con su música. Me encanta también ‘El último de la fila’, pero para cantarlo su estilo no me va tanto. Subirme a un escenario con Mecano hubiera sido histórico para mí, o con una Alaska del momento.

P: ¿Cuáles son los estilos musicales con los que has crecido y te has formado? ¿a qué artistas considerarías tus mayores influencias?

R: Desde que nací mi padre me ha puesto muchísima música, pero cuando yo realmente empiezo a elegir mi propia música y grabar mis propias cintas de casete es en los años 90. En aquella época estaba Gala, también me gustaba mucho Gigi D'agostino, y sobre todo cantantes DJs de aquella época. También te diría los Backstreet Boys, me gustaban mucho. Yo sobre todo tiraba mucho por la música de baile.

P: ¿Tienes alguna canción que haya marcado de gran forma en tu vida? ¿Cuál?

R: Pues sí, yo he escuchado mucha música desde pequeña, en mi casa a lo mejor televisión no había, pero si teníamos un equipo de música y por eso tengo mucha cultura musical a nivel de discos. Mi padre me ponía de todo, artistas de la talla por ejemplo de Diana Ross. No puedo quedar con un estilo en concreto, pero si que es verdad que a lo mejor alguna cantante que me ha marcado fue Whitney Houston desde pequeña. Mi padre me ponía discos de vinilo de la época, o también discos de Coca Cola con recopilaciones de un montón de cantantes. Canciones de Whitney recuerdo desde pequeña, como la mítica de la película El Guardaespaldas.

P: ¿Podría definir con una sola palabra a cada uno de los artistas que le mencione?

R:

-Mónica Naranjo: Alto Voltaje

-James Brown: Alma

-Lady Gaga: Extravagancia

-Etta james: Clase

-Pablo Alborán: Admiración

-Nicky Minaj: Divertida

-Sia: Talento puro

-Ricky Martin: Timidez

-Pastora Soler: Amiga de verdad

-Tina Turner: Piernas

-Camarón: Leyenda

-Celia Cruz: Ázucar

-Ruth Lorenzo: Fuerza

-Jennifer López: Dulce, Caliente.

-Bon Jovi: Un mito.

-Aretha Franklin: Diva

P: ¿Con qué tres de estos artistas podrías decir que te identificas más?

R: Me podría identificar con Ruth por el tema de la fuerza. También con Aretha franklin, no por el tema de diva, si no por el soul, por lo que canta en definitiva que es la música que a mí me gusta. Y por último con James Brown, porque era un espectáculo, un tío muy espontáneo y él hacia lo que sentía en cada momento, se tiraba al suelo, se revolcaba, y yo soy muy así también. Era un hombre que era un verdadero espectáculo. Yo lo que siento encima de un escenario lo expreso, soy natural.