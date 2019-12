Diciembre se viste de fiesta

Diciembre, el final de una historia de 365 días y el comienzo de un dilema. ¿Qué me pongo para estas fechas? Siempre hemos recurrido al look total black pero ya es hora de romper con la costumbre y atrevernos con el modelo off shoulder. Elegante, polifacético e ideal para cualquier evento navideño que se proponga. Con estampados, en colores llamativos como el champagne, el plata o básicos para las más discretas. Los off shoulder resurgen para resolver el dilema de muchas mujeres. Ideal para aquellas que han fracasado en la operación bikini de invierno pues este modelo hace una figura de pasarela. Se acabaron los nervios, podemos tener unas Navidades con un preocupación menos. Ahora toca disfrutar de familia y amigos, de las tardes preparando cenas y las copas en buena compañía. Chicas, por una vez en el año, olvidémonos de la ropa.

Keep calm and wear an off shoulder

Y como para gustos los colores, si la moda off shoulder no te convence, te presentamos una alternativa. Los vestidos camiseros son otros que se hacen notar en estas fiestas de dosmil catorce. Se trata de un modelo que puedes combinar facilmente, lo puedes encontrar de varios colores, estampados y muy pero que muy atrevidos. Son algo más básicos que necesitan ser acompanados de un buen calzado y un peinado con el que dejar boquiabiertos al resto de invitados. Los camiseros no estilizan la figura sino que más bien la dejan a la imaginación pero no es problema pues a pesar de ellos, pueden sentar de muerte. Este modelo es uno de los más cómodos para salir a la pista de baile entre plato y plato. Hazte con un camisero y no tendrás excusa para volver a casa porque te incomoda el modelito.

Tanto uno como otros son buenas propuestas para estas navidades. Lo importante es ir elegante, original y cómoda. Pasarlo bien en estas fechas será la última anotación de la agenda de dos mil catorce. Felices fiestas y a empezar una nueva historia de trescientos sesenta y cinco días desde cero.