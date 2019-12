Regreso a los '70 con Bruno Mars y Mark Ronson

Uptown Funk se estrenó oficialmente el 10 de noviembre, pero es ahora cuando más fuerte está pegando el nuevo trabajo de Ronson. Número 1 en las listas de Reino Unido, Australia, Escocia, e Israel, se mantiene en el top 10 en muchos otros países y no parece que vaya a descender pronto.

Bruno Mars siempre se ha caracterizado por interpretar canciones pegadizas y con personalidad, pero la crítica y el público están de acuerdo en que se ha coronado una vez más en esta colaboración con Mark Ronson. Aunque no es la primera vez que trabajan juntos (Ronson colaboró en Locked out of heaven y Gorilla), este se postula como su mejor trabajo conjunto. La canción es parte del próximo disco del productor, Uptown Special, que compuso inspirado en sus comienzos musicales, cuando se sentía atraído por el funk, el soul, el hip hop, y el R&B.

En el vídeo podemos ver a un Bruno Mars totalmente en su salsa, bailando y actuando al son de la música, con naturalidad. El ritmo del hawaiano es innegable, y el coro afro que le acompaña no hace sino incrementar las buenas vibraciones que transmite el vídeo.

Un productor de éxito

Mark Ronson no es un nombre desconocido en el mundo de la música. Este productor, DJ y compositor, también ha colaborado con Lily Allen, Christina Aguilera, Robin Williams, y el año pasado con el mismo Paul McCartney. Ronson fue uno de los cuatro productores de New, el decimosexto disco de estudio del exbeatle.

La trayectoria de Ronson es larga y notable, pero sin duda 2008 fue su año, y todo se lo debe al gran trabajo que hizo produciendo Back to Black, el disco clave en la carrera de Amy Winehouse. Su trabajo como productor de Amy le valió tres premios Grammy, uno como "Productor del año". Además de por su contribución a Rehab, You Know I'm No Good, Back to Black, y Love Is a Losing Game, a Ronson se le reconoce por la magnífica versión de Valerie que elaboraron él y Winehouse a partir de la canción de The Zutons, quienes admiten que dicha versión es mejor que la suya propia. Con Valerie, Amy demostró una vez más su valía vocal, mientras Ronson logró un gran reconocimiento internacional.

Ahora, está de nuevo en boca de todos, aunque esta vez acompañado de Mars, con quien tiene mucha química. Está visto que se han juntado dos grandes talentos de la música, y el resultado no puede ser más adictivo.