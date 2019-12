Muchos hablan, pocos riman, pero sólo los mejores improvisan. Es el lema de la más importante competición de rap de estilo libre (también conocido como freestyle) de habla hispana, que se lleva celebrando todos los años tanto en España como en varios países hispanoamericanos como México, Argentina, Chile... si bien en España no se celebró entre 2010 y 2012.

¿Qué son las batallas de gallos?

En esencia es una competición: en fase de eliminatorias, con jueces que determina quién es el vencedor de una batalla. La batalla consiste en rapear. Ya sea con rimas que traten de humillar a tu oponente o con rimas estructuradas que demuestren tu flow (capacidad de rimar sin trabas y con ritmo) sobre la instrumental que pincha el DJ. Hay un minuto para rapear, marcado por el reloj y el genial presentador Mbaka Oko, al que más adelante se le dedicará especial atención. Los minutos se distribuyen 1-2-1 para cada participante, cada gallo sólo improvisa un minuto sobre una base. En caso de que los jueces no estén seguros de quién merece ganar la batalla, se puede tener una réplica: cada batallador tiene otro minuto para improvisar y así tratar de ser el ganador.

A nivel nacional, en España existe una Final Nacional en la que participan 16 gallos. Estos 16 raperos consiguen clasificarse para el torneo nacional si logran quedar entre los 3 primeros en las llamadas semifinales o regionales: batallas que se disputan en ciudades españolas casi siempre fijas (suelen ser Madrid, Bilbao, Barcelona, Alicante, Málaga o Zaragoza), de las que se obtienen los participantes nacionales (para redondear el torneo, se elige por votación a uno de los cuartos clasificados en las regionales).

Por otra parte, y dado que hay Red Bull Batalla de los Gallos en países hispanoamericanos, también se celebra una Final Internacional, en la que participan, por regla general, los campeones de sus respectivos países y se enfrentan en uno de los países.

En una época en que España está a la cabeza mundial en varios deportes y competiciones, apenas se presta atención al freestyle, en el que España es primera potencia mundial, y cuenta con grandes artistas, también con carrera en la música que han participado en estas competiciones, como el caso de los conocidos Zatu, Piezas o Rayden entre otros. A continuación se analizará, año tras año, lo más destacado de estas competiciones, tanto a nivel nacional como internacional, con la hemeroteca audiovisual tan amplia que se dispone sobre este tema.

2005: el inicio, poco conocido

Fue el primer año, y no por ello fue menos. Si bien no se dispone de todas las batallas, aquel año participaron nada menos que 32 MC's (Maestros de Ceremonias) en la Final Nacional celebrada en Madrid, pues no hubo regionales. Participaron gran número de raperos ahora poco conocidos, pero también se pudo disfrutar en directo de las improvisaciones del gran Saturnino Rey, más conocido como Zatu y su grupo SFDK, que se proclamó campeón de esta edición inaugural, ganando a gente que actualmente sigue activa en el mundo del rap, como Bha; o a futuros campeones nacionales, como Noult o Rayden (que ese año fue eliminado en dieciseisavos por J Pelirrojo). En la final, se vio las caras con el MC madrileño Ehler Danloss, que usa ese curioso apodo ya que padece la enfermedad de Ehlers-Danlos. La batalla más conocida fue la que enfrentó al alicantino Bha con el campeón de Pinomontano (como se puede apreciar, la batalla no está compelta ya que no se emitió).

Ese año también tuvo lugar la primera Final Internacional de la historia de la Red Bull. Se celebró en Puerto Rico, y hubo 8 participantes, ganadores de las batallas de sus países (México, Argentina, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana) y algún invitado. Zatu decidió no ejercer su derecho a participar en esta final por ser campeón nacional de España, en su lugar fue el subcampeón Ehler Danloss. No se dispone de buen material de esa final, pero el cuadro de torneo fue el siguiente, que demuestra el camino que recorrió el argentino Frescolate para proclamarse primer campeón del mundo de freestyle:

2006: las Batallas de Gallos, en alza

Este año la competición dio un salto de fama y de calidad: se comenzaron a hacer las finales regionales para clasificarse a la nacional, que ese año se disputó en la sala Fabrik de Madrid, de nuevo. Los cuatro mejores de las regionales acudieron a la Final Nacional, que dejó una gran final entre Rayden, madrileño (lo que le pudo favorecer en la batalla); y oanarman, barcelonés. Finalmente, Rayden se proclamó vencedor.

Ese año ya hay constancia de grandes batallas, como la que enfrentó a Joanarman con Criterioh:

En 2006, la Final Internacional se disputó en Bogotá, Colombia. El campeón de 2005, Frescolate, cayó con polémica en primera ronda contra Piddy Pa. Rayden, representante español, consiguió llegar a la final contra el puertorriqueño Tek One, al que venció tras una réplica. Como curiosidad, Rayden disputó la Internacional con 40ºC de fiebre por el denominado mal de altura.

2007: comienzo de una nueva generación

Con el creciente éxito del 2006, la Final Nacional 2006 volvió a ser en la capital: Madrid. Entre los jueces, estaban Dobleache (un habitual) y Rayden (campeón anterior). Este año, entraron nuevos MCs a escena como Piezas, JotandJ, Chester, entre otros. Pero fue un veterano como Noult el que se proclamó campeón en la tercera edición de la Red Bull, no sin polémica pues se considera que no mereció ganar algunas de sus batallas. Eliminó a JS, Joanarman (del que se vengó por su derrota en 2006) y a la revelación, el joven JandJ de Sevilla, que se plantó en la final eliminando a buenos raperos como Chester y Piezas:

La final 2007 fue la última batalla de Noult en la Final Nacional de España. Tampoco estuvo exenta de polémica, pues en un principio el jurado mostró el cartel de ganador a JandJ, pero al final decidieron dar réplica y después decidirse por Noult:

La Final Internacional se disputó en Caracas, Venezuela. Noult, como campeón español acudió pero cayó en semis; Rayden, campeón el año anterior fue como invitado y perdió en primera ronda. Finalmente, se proclamó vencedor el puertorriqueño Link One.

2008: cumbre de la RBBDLG

Para muchos, 2008 fue el mejor año de la Red Bull. Celebrada en Barcelona, contó como siempre con un jurado de lujo al que se sumó Zatu, campeón de 2005 y referente en el rap español. Aparte de ya veteranos como Piezas, JandJ y Chester; irrumpieron en el panorama nuevos participantes con ganas y frescura como Skone, Mowlihawk, Invert o Brock.

Las regionales comenzaron a ser mejores batallas pues el nivel subía, de esta forma nos encontramos batallas inolvidables como Invert contra Tito Soul en Bilbao. Además, fue el primer año que participó un extranjero en España: MC Klopedia, venezolano pero estudiante en España, participó en la Final Nacional aunque cayó en primera ronda (no sin antes demostrar su gran flow)contra Skone:

Este 2008 dejó una enorme cantidad de enfrentamientos y rivalidades, siempre con calidad en la rima y la improvisación. Entre las mejores batallas están Brock - JandJ (el de Mallorca eliminó al subcampeón de 2007, si bien más tarde fue eliminado por Invert tras las sospecha general de que se preparaba las rimas), Invert - Mowlihawk (gran batalla con una réplica) o Chester - Skone (el catalán Chester demostró su capacidad de estructuras ante el joven de Málaga):

La final enfrentó a la incuestionable revelación, el bilbaíno Invert contra el murciano Piezas, que se proclamó vencedor. A raíz de sus buenas actuaciones, empezó a ser considerado como el mejor freestyler español de la historia de la Red Bull:

En 2008, la Final Internacional se disputó en México D.F., México. Fue la primera vez que ganaba la competición el representante del país que celebraba el evento: Hadrián, tras no ceder ninguna réplica en sus batallas. Piezas, representante español, cayó eliminado contra Vendetta, quien no es otro que MC Klopedia, pero cambió su mote para poder participar. Piezas no fue respetado en ningún momento por el público, esta situación la agravó el venezolano pues abusó del insulto al murciano por ser español (fue tachado de hipócrita pues el propio MC Klopedia rapeó contra Zarro en la regional de Madrid 2008 criticando su constante insulto por ser sudamericano). Vendetta hizo pública una disculpa a los españoles por si alguien se sintió ofendido.

2009: el final de una etapa

Llegó 2009 y la Red Bull cumplía 5 años, sin saber que sería, en aquel momento, su última Final Nacional en España e Internacional. Se celebró en la Plaza de España en Madrid, donde se repitieron grandes enfrentamientos tanto en las regionales como en la Final Nacional. Repitieron muchos gallos, como Chester, Skone, Criterioh, Invert o Mowlihawk; pero sin duda alguna la mayor sorpresa fue la aparición de Arkano de Alicante, que con sólo 15 años se proclamó campeón nacional venciendo a Mowlihawk, con su estilo característico e ingenio. Este año también se pudieron ver grandes batallas, como Chester - Criterioh, Skone - Arkano o Skone - Invert (ganó Skone, pero como se verá, Invert pudo tomarse su revancha más tarde):

En la final, Arkano derrotó a Mowlihawk siendo el campeón más joven de la historia:

Este 2009, como cierre a los 5 años de Red Bull, se pretendió organizar la llamada Batalla Final, una Final Internacional que reuniese a los mejores MCs de la Red Bull a lo largo de su historia. Sin embargo, hubo diversos problemas (por ejemplo Hadrián de México, campeón de 2008, no pudo acudir por problemas con la organización) y la final contó con poca participación internacional: sólo MC Klopedia por Venezuela, Link One (campeón itnernacional 2007) por Puerto Rico y Frescolate (campeón internacional 2005) por Argentina. Los otros 5 participantes fueron españoles: Arkano (campeón nacional ese año), Rayden (campeón internacional 2006), Noult (campeón nacional 2007), Piezas (campeón nacional 2008) y Chester (invitado). Finalmente, Noult se proclamó campeón en la final contra MC Klopedia; este evento dejó una de las mejores batallas de la historia: la que enfrentó en semis a Piezas - MC Klopedia:

2013: vuelta a escena a lo grande

Tras su fin en 2009, volvieron las batallas de gallos 4 años después. Y lo hicieron a lo grande: con una nueva página web a través de la que participar en el evento y verlo en directo web, un sistema para la elección del DJ y un canal en YouTube para poder disfrutar de las batallas (tanto las regionales como las nacionales) con la mejor calidad. Las regionales se disputaron en Madrid, Granada, Alicante, Barcelona y Zaragoza, de las que resultaron ganadores, respectivamente: Chuty (demostró su clara superioridad sin ceder ni una réplica), Elekipo, Babi (poco conocido en 2009, dio un gran salto de calidad), Blon (murciano y novato, se codeó con buenos MCs en la Ciudad Condal) y Eude (participó en 2008 y 2009 sin demasiado éxito). Se clasificaban los 3 primeros de las regionales, entre ellos algún viejo conocido como Invert o Kapo 013 (conocido fuera de la Red Bull); pero sobre todo savia nueva, con ganas, flow, e ingenio: Khan (subcampeón Zaragoza), Dani (subcampeón Barcelona), Kensuke (3º Madrid) o Juanih (3º Granada). Estas regionales dieron evidente muestra de la calidad creciente en rimas y ritmo de los raperos españoles; algunas de las mejores batallas que se pudieron disfrutar fueron Chuty - Fisko (semifinal Madrid), Khan - Mowlihawk (cuartos Zaragoza) o Babi - Antrax (final Alicante, con venganza del primero por su derrota en 2009):

Este año, la Final Nacional no fue en Madrid, como venía siendo habitual, sino que se eligió Sevilla como sede. Como jueces, estaban Dobleache, Rayden y Arkano (por ganar la última edición), entre otros. La Final dejó grandes enfrentamientos entre grandes raperos; pero sin duda alguna el dominio de Chuty, madrileño, fue claro. Tras pasearse en la regional de Madrid, dejó fuera a amigos (como Khan y Kensuke) y favoritos (como Babi y Eude), dejando claro que la nueva generación tiene mucho talento. De hecho, Chuty es para muchos el mejor freestyler de la historia de las batallas en España, rivalizando con Piezas. Entre las batallas más destacadas del regreso de la Red Bull, se encuentran Juanih - Kapo 013 (el 3º de Granada sorprendió a todos por su gran flow, si bien el de Barcelona ganó la batalla), Chuty - Khan (duelo de distinto estilo y enorme calidad), Babi - Invert (el campeón de Alicante dejaba fuera a Invert, que entró como 4º de Zaragoza) o Eude - Blon (estructuras y doble tempo contra ingenio):

La final enfrentó a Eude y Chuty. El nuevo sistema consistía en que los primeros 4 minutos (con su disposición 1-2-1) tratasen sobre un tema, lo que no gustó demasiado y por ello al año siguiente esto se pasó a los octavos. Igualmente, fue una gran final con réplica (la única que cedio Chuty en 2013) y se tuvo el nuevo campeón de Red Bull en España: Chuty.

La Final Internacional siguió un formato parecido al de las Nacionales, pero sólo habría 8 participantes, ganadores de Red Bull en cada país. Se celebró en Buenos Aires, Argentina; y los gallos fueron: Doggy Fresh (Colombia), Ceka (Bolivia), Jony B (México), Stigma (Chile), Chuty (España), Zaeta (Panamá) y Dtoke (Argentina). El vencedor fue el argentino, quizá el hecho de jugar en casa le dio más oportunidades de vencer. Chuty, representante español, cayó en semis ante Jony B, decisió algo discutida (el mexicano criticó en exceso a Chuty por ser español, tal como hiciese Vendetta con Piezas en 2008). Destacada también la otra semifinal entre Dtoke y Stigma, Argentina y Chile, con la rivalidad que eso conlleva:

2014: la presente edición no decepcionó

En julio de este mismo año se disputó la última Final Nacional, por el momento. Tuvo lugar en Cádiz, con 16 participantes que salieron de las regionales clasificatorias (los 4 primeros) en Madrid (ganó Arkano), Bilbao (ganó Invert), Barcelona (Dani) y Málaga (Skone). Este año tuvo sabor antiguo, pues fueron protagonistas Arkano, Skone e Invert entre otros, que ya participaron en años anteriores; además continuaron entrando nuevos freestylers jóvenes que dan espectáculo, como Dani, SRG, Deskarte, Errecé o Cixer. Las regionales tuvieron un buen nivel, tal como sucedió en 2013, y quedan para la historia grandes batallas como Arkano - Kensuke (cuartos Madrid), SRG - Deskarte (semis Barcelona) o Invert - Errecé (final Bilbao):

La Final estuvo marcada por Endika Gutiérrez, más conocido como Invert, que tal como dijo improvisando en la final: "¡Cuatro Finales Nacionales, es mi año, ya me toca!" Cuarta participación consecutiva del bilbaíno, que buscó con más ahínco, ganas, agresividad, ingenio y flow que nunca el título de mejor gallo nacional; lo que le llevó a cumplir su sueño y ganar la Final Nacional 2014. Pero no sólo fue Invert el evento, desde las primeras rondas se dieron grandes batallas entre veteranos y novatos, que mostraron el excelente nivel que tiene España en el rap improvisado. Entre las mejores batallas de este año, hay que recordar Deskarte - Babi (un novato de la Red Bull como Deskarte dejó fuera a todo un favorito), Dani - Arkano (el campeón de Barcelona ganó al campeón de 2009 en un bonito duelo) y Skone - Invert (el vasco se tomaba la revancha personal con el malagueño por aquella derrota en 2009):

La Final fue especialmente emotiva, con gran ambiente. Enfrentó a Invert y al subcampeón de Madrid, Cixer, que se plantó en la final en su primera participación de Red Bull (ya ganó la Gold Battle, batalla distinta a la Red Bull) eliminando a rivales duros como Juanih (batalla esperada pues ambos rapean con flow, frases largas y adaptándose a la base), Errecé y Dani. Cixer dio buen nivel, pero los jueces decidieron que Invert, por su veteranía y presencia en el escenario, ganaba al flow del alicantino:

La Final Internacional 2014 tuvo lugar el pasado 1 de noviembre en Barcelona, España. El formato fue exactamente el mismo que en 2013, así, los participantes fueron: Oze (Panamá), Kaiser (Chile), Sony (Argentina), BigKilla (Colombia), Carlitos (Perú), Aczino (México), Invert (España) y Dtoke (Argentina, completó el cuadro para defender el título pues el representante dominicano no pudo acudir por problemas con el visado). Este año se incluyó una ronda previa de vis-a-vis, un cara a cara en el que los gallos rapean en una base intercambiando turnos con los compases, para elegir el posicionamiento en el cuadro de torneo. Ya desde esta ronda se mostró el gran nivel que había, con un impresionante duelo entre los raperos argentinos Dtoke y Sony, que sirvió para que este último demostrase su flow:

No fueron de menos las batallas de la Final, con piques y enfrentamientos pues todos querían el título de mejor gallo del mundo, que se quedó en España pues Invert, de nuevo con agresividad e ingenio (y quizá la ayuda de jugar en su país), se llevó su ansiado premio tras eliminar a Aczino, Sony y Kaiser. Entre las mejores batallas, destacan Aczino - Invert (el mexicano sorprendió a todos con su flow, estructuras y rimas duras, si bien al final el jurado no lo vio ganador), Sony - Dtoke (los paisanos volvieron a verse las caras en primera ronda, y de nuevo Sony pasó por encima del campeón 2013) y la final Invert - Kaiser (duelo muy reñido e intenso, que se llevó el vasco tras una réplica):

Hasta aquí es lo que se conoce de la Red Bull Batalla de los Gallos. No se sabe qué deparará el 2015, pes no se conocen los lugares ni fechas de las regionales ni la nacional, tan sólo que la Internacional 2015 será en Chile.

Mbaka: el speaker que nunca se queda sin palabras

Un capítulo aparte merece ese hombre que se puede ver en todas las batallas, con sus variados conjuntos de ropa, gritando su ya famoso: "¡TIEMPOOO!" para comenzar y dar fin a las batallas, así como su gran variedad de exclamaciones tras las rimas y estructuras de los raperos. Mbaka Oko, de origen africano, fue integrante del grupo de rap español Sólo los Solo, y actualmente es una referencia en el mundo del hip-hop en España, y participa en diversos eventos.

n