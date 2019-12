El año de Gisele Bündchen

Gisele Caroline Nonnenmacher Bündchen nació en Horizontina, Rio Grande do Sul, Brasil siendo la cuarta de seis hermanas. Proviene de descendencia alemana, pero su corazón está bañado por los colores amarillos y verdes. Es una de las principales imágenes que representa a su país, por ello fue la elegida para entregar el trofeo en el reciente Mundial de Brasil 2014.

Después de estar muchos años siendo modelo de lencería, en 2011 le surgió la posibilidad de crear su colección Gisele Intimates. Se caracteriza por ser sensual pero también sofisticada. Una prenda interior para cada ocasión, “una lencería puede decir mucho sobre vosotras y de las intenciones. Espero que las mujeres disfruten “comenta Gisele en su página web.

Foto: @giseleofficial

“Cuando pienso en mi colección, imagino prendas sensuales y con mucha clase” afirma Gisele en su web, que está en una etapa de su vida centrada en ser modelo, actriz, mujer de negocios y mamá. Por su elegancia y naturalidad las empresas se rifan a la brasileña. Dado que es la madrina de la nueva campaña 212 VIP Rosé de Carolina Herrera, un spot que se rodó en el mejor ambiente de una fiesta y en el que aparecen otros modelos como Marlon Teixeira, también imagen de 212 VIP masculina y el modelo Jon Kortajarena.

Llegar a una fiesta elegante y acabar en una de las mejores celebraciones. El secreto de la fragancia es que invita a las celebraciones imprevisibles, no se pueden premeditar las cosas buenas.



También ha repetido con el magnate sueco, H&M. La firma de moda en su spots muestra el lado más artístico de Gisele, porque la modelo además de ser la imagen de la campaña también canta y baile. La modelo ya había cantado ‘All Day And All Of The Night de The Kinks’ en la campaña de otoño-invierno 2013, pero este año han ido un paso más adelante y se muestra a una Gisele más divertida y se muestra al productor Bob Sinclar. Al igual que la anterior ocasión, tanto la modelo y el productor como la propia firma, donarán los royalties a UNICEF para apoyar su labor en la educación.

Además, protagoniza de la campaña otoño 2014 para la firma de calzado Stuart Weitzman. Se puso bajo el objetivo de Mario Testino, cuyas fotos reflejan la relación íntima entre la mujer y los zapatos. Una estética minimalista mediante fotografías en blanco y negro, donde Gisele comparte protagonismo con las diversas fotos que caracterizan el estilo de cada mujer, casual, tomboy, trendsetter…

Foto: @Stuart Weitzman

Este 2014 también la hemos podido ver en la historia que envuelve el perfume de Chanel Nº5. Un anuncio que nos despierta la curiosidad. Espectacular en este cortometraje ambientado con una versión más lenta, más sensual de 'You Are The One That I Want' que sumerge al espectador en una historia de amor, que se empezó a rodar en Los Hamptons y terminó en Nueva York.

La modelo ha posado bajo las órdenes del productor y director australiano Baz Lurhmann, el cual, comentó en alguna ocasión que al final, la mujer Chanel siempre elige el amor. El nuevo spot muestra a una mujer que disfruta de ella misma, de su familia, de su trabajo pero que el amor está roto, por lo que finalmente lucha por el amor.

Una Gisele que cada día muestra su talento y lucha por las causas sociales y medioambientales. Con 14 o 15 años su sueño era ser jugadora de voleibol, pero una vez que empezó en el mundo de la moda su sueño se ha cambiado. A pesar de los mútiples obstáculos que aparecieron en sus inicios como modelo y que en su día le dijeron que o serviría por su nariz. Actualmente con sus 34 años, es por octavo año consecutivo la top model más pagada del mundo, y mediante las redes sociales anima a las jóvenes para que tengan confianza en si mismas, además de reiterar en más de una ocasión la importancia del ejercicio y de una alimentación sana y equilibrada.