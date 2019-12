1989 veces Swift

1989 millones de ojos estaban puestos sobre ese lunes 27 de octubre marcado en fluorescente en el calendario. 1989 esperanzas que se la juegan en un abrupto mundo de la música. 1989 canciones guardadas en una caja de de seis meses de composición. 1989 historias personales de una joven que sigue desnudándose y ofreciendo su cada vez más madura cara al público, al suyo y al nuevo.

La polaroid ha tenido un papel principal en el que Swift trata de remontarse años atrás, buscando entre sus raíces el sonido que le corresponde a esta nueva etapa de su vida. Un shake it off en toda regla al country. Fría como un témpano es una de las descripciones más comunes de una artista que ha invitado a sus fans a algunos de sus domicilios en lugares como Nueva York, Los Ángeles, Nashville o Londres para escuchar en exclusiva lo que sería este quinto álbum. Eso sí, los smartphones han tenido que quedarse en su casa y un contrato de confidencialidad pasó por mano de todos los asistentes para mantener en secreto uno de los trabajos de los que la artista afirma sentirse más satisfecha, y es que Taylor ha innovado o se ha atrevido (según se mire) a probar nuevos métodos para terminar con la piratería y el consumo de música gratuito.

Otras divas de la música han publicado álbumes con su edad como título, aunque no con su año de nacimiento. 19 y 22 de Adele, quién sabe que depara ese futuro y cada día más y, a la vez, menos palpable 26, 27 ó 28. Pero como las hay que cumplen, Taylor Alison Swift, nacida un 13 de diciembre de 1989, ha querido compartir sus historias más íntimas y personales con el mundo, unas historias que abandonan su sonido más country consolidado en Nashville, una melodía que sigue cumpliendo años hacia rincones más adultos.

Bailamos al ritmo de Shake it Off y nos emocionamos con Blank Space, pero la encargada de dar la bienvenida a una nueva época fue Out of the Woods. Con esta pieza promocional, la estadounidense mostró lo que para ella era lo que “mejor representa a 1989”. El tema, lejos de quedarse en un avance de lo que supondría el nuevo álbum, consiguió posicionarse en la 18ª posición de listas como Billboard y, rápidamente ocupó los primeros lugares de descargas en plataformas como iTunes.

Track 3

La inminente llegada de 1989 al mercado era inminente y el revuelo, poder y cifras de ventas que se esperaban de la cantante asustaban y sorprendían a la propia Taylor. Sonado fue el caso del misterioso Track 3 que apareció durante unos días en iTunes. Este “tema” de nueve segundos de espacio en blanco logró entrar al top10 de canciones más descargadas en medio mundo. ¿Hasta dónde llega el poder de convencimiento sobre las fans de una artista de la talla de Taylor Swift? ¿Realidad o ficción?

Lo que finalmente marca la historia son los hitos reales, los palpables y los demostrables. 1989 ha despachado cerca de los tres millones y medio de copias alrededor de todo el mundo y los datos previstos para el lanzamiento se quedaron cortos, superando lo insuperable. Asimismo, la revista Rolling Stone otorgó la décima posición a 1989 en la lista de mejores álbumes del año.

Rozando el millón trescientas mil copias vendidas de 1989 en su primera semana, un hecho que no tenía lugar desde hacía doce años, como bien recalcó Nielsen SoundScan, la empresa encargada del recuento de ventas. The Eminem Show del rapero Eminem perdía este privilegio. Taylor Swift se convirtía así en el chaleco salvavidas del panorama de la música actual. Este ángel protector obtuvo el reconocimiento como Mujer del Año por la revista Billboard por la hazaña conseguida. 1989 se convertía en el arranque más exitoso de toda su carrera discográfica, pero tampoco demasiado lejos de otros hitos fijados por ella misma en el pasado. Su tercer y cuarto disco, Speak Now y Red, firmaron más de un millón de ventas en su primera semana en el mercado.

30 millones de discos

Las cifras continúan siendo vertiginosas, pero la última semana de 2014 volverá a tener a Taylor Swift en la cima de los álbumes más vendidos en Estados Unidos con 331.000 nuevas copias. Así, esta será la semana número 30 en la que Swift reine como la artista con mayores ventas de un álbum, igualando a Mariah Carey y siendo únicamente superada por Whitney Houston. Ni siquiera Nicki Minaj, una de las raperas más exitosas del momento, que esta semana estrena trabajo, ha podido arrebatarle el primer puesto.

Big Machine Records acompaña a Taylor desde 2006, cuando la artista cantaba las experiencias que habían inspirado su corta, pero intensa vida. Siete Grammys suma ahora en su haber en un suma y sigue que, con tal solo 25 años, no tiene pinta de terminar pronto. Shake It Off, el único tema que entra dentro del periodo para ser juzgado en los Grammys, cuenta con tres nominaciones en 2015 a Mejor tema del año, Mejor grabación del año y Mejor actuación pop solista.

Shake it Off, Blank Space…

Si algo ha caracterizando la vuelta de Taylor Swift ha sido el encadenamiento de números unos que parecen no tener fin. Dos meses después continúa imparable con su 1989, pero los dos primeros singles no dejan que nadie suba a lo más alto de las listas.

Shake it Off, uno de los himnos de los swifties, debutó en el número uno de Billboard y tuvo que esperar a que Taylor lanzara su segundo sencillo, Blank Space, para que el tema abandonara definitivamente la posición más codiciada. Sin ni siquiera una pequeña oportunidad, parece que el tercer single extraído de 1989 correría una suerte similar. No todo el mundo goza de un Premio Dick Clark a la Excelencia por hechos que no sobresalgan por encima de lo natural.

Gracias Spotify, pero no

Bromas aparte, Taylor Swift tomó la decisión de decir adiós a plataformas de reproducción en inline como Spotify, creando uno de los máximos revuelos en el mundo de la música del año. Pese a haber embolsado más de medio millón de dólares gracias a este servicio, Swift pensó que no “sería chocante para nadie", comentó para THR. La sorpresa de la ex cantante de country fue clara y sincera, como se encargó de repetir en posteriores declaraciones: “No estoy dispuesta a contribuir con el trabajo de mi vida a un experimento que creo que no compensa de manera justa a los compositores, productores, artistas y creadores de música”.

El ángel protector no olvida la moda

Swift ha copado las portadas de decenas de revistas como Vogue o Wonderland Magazine en este 2014 por su elegante y sofisticado estilo, pero la moda, a día de hoy, también ofrece posibilidades a los artistas para exhibir su música. El Victoria's Secret Fashion Show de este año, como no podía ser de otra manera, contó con las estrellas musicales más reconocidas del panorama mundial y la cantante de Blank Space no defraudó.

Las letras de Taylor han inspirado a una generación de jóvenes (y no tan jóvenes) que han crecido con ella. Desde la joven de Love Story hasta la atrevida Swift de Shake it Off que lanza un mensaje muy directo a todos sus haters. Taylor Swift aprovecha cada experiencia para escribir, y muchos expertos y fans coinciden en que aquí es donde radica gran parte de su éxito. La conexión y capacidad de comunicación con los fans a través de historias que todos han vivido. Sentir que alguien fija quiénes son tus nuevas parejas por simples rumores, Blank Space; la superación y experiencia de una relación pasada, que bien podría ser con Harry Styles, Out of the Woods; o una amistad que se rompe y lleva a una lucha, como su reciente experiencia con otra de las divas del pop como lo es Katy Perry, Bad Blood. Algunos serán rumores, otros verdad, y otros simplemente historias que diluyen parte de la realidad con otras vivencias desconocidas de la cantante para el gran público.

Quítatelo y quítatelos de encima, que diría Taylor. Shake it off!