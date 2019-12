Música 2014: discos internacionales

A pesar de no ser un buen año en general para la industria de la música, acaba este 2014 y es el momento de citar algunos discos internacionales. Discos que no pasan desapercibidos para los amantes de la buena música.

TY SEGALL: “Manipulator” (Drag City/Popstock!)

Cuando este verano el californiano lanzó su séptimo álbum de estudio, pocos eran los que imaginaban que Manipulator podría aportar cosas nuevas a lo que ya se había escuchado de él. Casi una hora de melodías accesibles, canciones pegadizas y ese deje a lo Marc Bolan te transportan a un universo de relajación. Los que tuvieron la suerte de verlo en el festival Primavera Sound pudieron comprobar que en su directo se puede pasar de la tranquilidad al extasis en cuestión de segundos.

THE WAR ON DRUGS: “Lost In The Dream” (Secretly Canadian/Popstock!)

Después de dos discos y otros tantos EP's en los que Adam Granduciel ya daba muestras de estar en forma, con este Lost In The Dream el cuarteto de Philadelphia -reconvertido en sexteto para los directos- ha conseguido acabar su obra cumbre. Dar un toque fresco a la Americana de los 80 no es fácil, pero ellos lo han logrado. Nadie podía imaginar que el éxito de crítica y público (#18 en la UK Albums Chart) les llegaría cuando el prolijo Kurt Vile, abandonase la banda. Ya estuvieron en el Festival Primavera Sound y han anunciado que volverán a principios de julio de 2015 al Vida Festival.

Otros discos de Rock de 2014:

- SWANS: “To Be Kind” (Young God/Pias)

- REAL ESTATE: “Atlas” (Domino/Pias)

- PARQUET COURTS: “Sunbathing Animal” (Rough Trade/ Popstock!)

- SCOTT WALKER + SUNN O))): “Soused” (4AD/Popstock!)

MOTORPSYCHO: “Behind The Sun” (Run Grammofon)

Tras 25 años sobre los escenarios, el trío noruego no deja indiferente a nadie. Saben sacarle rendimiento a todo su talento con discos en los que se pueden extraer diferentes estilos, todos ellos llevados siempre a su terreno. En Behind The Sun se reinventan, pudiendose escuchar toques de psicodelia, rock progresivo e incluso folk. 'Shaken, not stirred'. Así pide el Martini con vodka James Bond y así nos sirven este disco Motorpsycho.

Otros discos de Metal de 2014:

- MASTODON: “Once More Round The Sun” (Reprise)

- FU MANCHU: “Gigantoid” (At the Dojo)

- PALLBEARER: “Foundations of Burden” (Profound Lore/Popstock!)

- THE SOFT PINK TRUTH: “Why Do the Heathen Rage?” (Thrill Jockey)

WILD BEASTS: “Present Tense” (Domino/Pias)

En su cuarto álbum, los británicos lo han vuelto a hacer. Tres años tardaron en volver a sacar disco tras el magnífico Smother para volver a demostrar que son una de las bandas más en forma del panorama indie-pop. Ser moderno entre los moderno es algo que no es fácil en los tiempos que corren. Ser atrevidos y vanguardistas como los de Kendal tiene aún más mérito cuando se lleva haciendo ya varios años y no se tiene intención de hacer otra cosas que no sea mejorar. Larga vida a las Bestias Salvajes.

Otros discos de Pop de 2014:

- MAC DEMARCO: “Salad Days” (Captured Tracks/Popstock!)

- SUN KIL MOON: “Benji” (Caldo Verde)

- PERFUME GENIUS: “Too Bright” (Matador Records/Popstock!)

- ST. VINCENT: “St. Vincent” (Republic Records/Music As Usual)

FKA twigs: “LP1” (Young Turks/Popstock!)

¿Trip-hop? ¿Rythm & Blues? Mucho más que todo eso. Tahliah Debrett Barnett ha sabido transmitir musicalmente lo que ha hecho durante años en los escenarios: bailar. En LP1 se mezclan experiencias sensoriales con sonidos mágicos. Todos ellos fuera de lo convencional.

Un álbum debut compuesto por obras totalmente originales, con una fina producción. Sin duda, uno de los debuts más impresionantes en los últimos años en esto de la música.

Otros discos de Electrónica de 2014:

- CARIBOU: “Our Love” (City Slang/Music As Usual)

- APHEX TWIN: “Syro” (Warp)

- TODD TERJE: “It's Album Time” (Olsen)

RUN THE JEWELS: “Run The Jewels 2” (MASS APPEAL)

El año pasado, el equipo formado por El-P y Killer Mike ya acertó con la primera parte del Run The Jewels. Esta vez se han superado. 11 temas componen el disco. 11 disparos a los más profundo de la mente. Pocos álbumes han desgranado de manera tan directa las desvergüenzas con las que Estados Unidos (y por ende, el mundo occidental) se muestra a los ojos de la gente. El hip-hop no dejará de estar en boga mientras tipos como El-P y Mike sigan haciendo discos.

Otros discos de Rap de 2014:

- ONYX: “Wakedafucup” (Goon MuSick)

- VINCE STAPLES: “Hell Can Wait” (Def Jam Recordings)

- FUTURE: “Honest” (Epic)