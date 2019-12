Review 2014: mejores directores

Han sido muchos los directores que han destacado en este 2014. Películas como Gran Hotel Budapest o Interstellar han sido algunas de las grandes triunfadoras de las taquillas de nuestro país pero ¿quién está detrás de todos estos grandes éxitos?

Aquí, nuestro resumen de los mejores directores de este año 2014.

Wes Anderson

Gracias a la película Gran Hotel Budapest, el director norteamericano ha sido uno de los grandes nombrados este año. La amplia filmografía de Anderson, entre la que destacan títulos tan diversos como Rushmore o Fantastic Mr. Fox hacen de él un director ya consagrado en las altas esferas del cine internacional. Gran Hotel Budapest, en la que podemos ver su indudable estilo en el que destacan planos frontales con una fuerte geometrización (planos de autor), alcanzó los 172.7 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.

Alex de la Iglesia

Aunque tardío, el estreno de Musarañas el pasado día 24 de diciembre ha causado una conmoción digna de colocar a Alex de la Iglesia en esta pequeña review, aunque no como director, ya que de la Iglesia es el productor de la película que dirigen Juanfer Andrés y Esteban Roel, dos jóvenes directores de los que esperamos oír hablar mucho más este próximo año. El cine español está en boga como está dejando claro el éxito de películas como Loreak o La Herida. Dentro de un año con estrenos maravillosos y de factura nacional, de la Iglesia arrasa en las taquillas navideñas con la producción del thriller Musañaras, en la que podemos ver a una más que convincente Macarena Gómez hacer pareja con el siempre brillante Luis Tosar.

Christopher Nolan

No es sorprendente encontrar a Christopher Nolan en casi todas las listas o resúmenes de este año.Y no es para menos. Su Interstellar ha sido una de las claras favoritas de este año. Director de otros grandes éxitos como Inception, Nolan ha pasado de ser una de las figuras más prometedoras del cine independiente en 2000 tras el estreno de su Memento a ser considerado uno de los padres de la perspectiva solipsística y la paradoja en la gran pantalla.

Steven Knight

El británico, que ya se hiciese un hueco con Eastern Promises y Dirty Pretty Things, con la que fue nominado a un BAFTA, ha vuelto a ser noticia este año gracias a su film Locke, que ha sido calificado como una fuente de innovaciones técnicas en la carrera del director, que, a pesar de no ser muy amplia, espera ser engrosada con, al menos, un par de proyectos más programados para el próximo año 2015.

Richard Linklanter

Sin duda, otro de los hombres del año ha sido Linklanter. Gracias a su Boyhood, su nombre no ha dejado de sonar en los circuitos comerciales, así como en los menos comerciales. La película, rodada durante 12 años, ha sido uno de los fenómenos del año gracias a esta nueva perspectiva a la hora de rodar un film, sin cortes, sin cambios de actores, mostrando una progresión real de los personajes que le ha llevado a ser uno de los directores más aclamados durante este año.

Carlos Vermut

Magical Girl ha sido otra de las sorpresas de la temporada. Carlos Vermut, al que ya habíamos visto en piezas tan brillantes como Diamond Flash, nos sorprendió con el que es su segundo largometraje, estrenado en septiembre de 2014 en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Siempre con presupuestos reducidos y defensor de la industria española a ultranza, Vermut no duda en dar un aire de tebeo a sus obras, que encajan perfectamente en el estilo low cost del cine español de las últimas décadas.

Nacho Vigalondo

El cine español es imparable y como muestra de ello no dudamos en incluir a un tercer director patrio en nuestra review de este año. Este año no ha sido una, sino dos las direcciones del cántabro. Colaborando en el proyecto V/H/S Viral, como director de un segmento, la fama en el mundo underground del director ha crecido considerablemente al incorporarse a la segunda fase del acalamado proyecto de co direcciones. Pero eso no es todo. Este año también hemos podido disfrutar de Open Windows, en la que Vigalondo dirige, nada más y nada menos que al famoso actor Elijah Wood y a la polémica Sasha Grey.

Jason Reitman

Otro de los estrenos tardíos de este año que no queremos dejar pasar es el de Mujeres, Hombres y Niños, película con la que Jason Reitman vuelve a las grandes pantallas. El director de Juno vuelve a tratar temas de la adolescencia combinada con las nuevas tecnologías y cómo estas influyen en las relaciones interpersonales forjadas en los nuevos medios en diferentes edades y con las diferentes reacciones que esto conlleva.

Stuart Murdoch

Otra de las grandes sorpresas de este año ha sido el drama musical God Help The Girl, producción dirigida por Stuart Murdoch, líder del grupo Belle and Sebastian. Esta primera aventura fílmica del músico ha sido todo un éxito, desvelando las aptitudes de Murdoch ya no sólo para la música, sino también para la dirección. La película, proyectada en el Festival de Sundance, narra la complicada historia de una chica que escapa de un psiquiátrico con la formación de un grupo como telón de fondo.

Noah Baumbach

El director de Frances Ha no deja de sorprendernos. Su última película, Mientras somos jóvenes, está cosechando gran cantidad de éxitos, al igual que la anterior, convirtiéndolo, poco a poco, en uno de los directores más prometedores del panorama actual. En activo desde 1995 y habiendo co escrito películas como La vida acuática con Steve Zissou junto con el popular director Wes Anderson, Baumbach se ha ido abriendo paso entre los círculos independientes hasta alcanzar unos puestos más que razonables con sus últimas películas.