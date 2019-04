Sociedad 2014: protestas que unieron a la ciudadanía

Termina 2014, año de cambios, crisis de todas clases y protestas; sobre todo esto último. Las políticas del Gobierno, calificadas de "antisociales" por muchos sectores de la ciudadanía, han sacado la gente a la calle. Manifestaciones de todo tipo: contra la reforma educativa, la sanidad, en protesta contra los desahucios, etc. La crisis ha unido cada vez más a la gente, y gran prueba de ello fue la masiva campaña de apoyo a la investigación sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Las protestas en apoyo a la auxiliar de enfermería infectada de ébola, Teresa Romero, también son un gran ejemplo. 2014 también ha sido el año del cambio. El cambio en el espectro político con la aparición de Podemos y la caída de PSOE y PP. También hubo relevo en la monarquía, asumiendo Felipe VI la Jefatura del Estado tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I. A continuación, les detallamos los acontecimientos más destacados de este año:

Crisis sanitaria

El último tercio del año ha sido de lo más estresante para la sanidad española. La crisis del ébola ha sido un punto de inflexión tanto en la sociedad como en la política. Todo empezó en agosto, cuando el religioso Miguel Pajares, que se encontraba en Liberia participando en labores de control de la enfermedad, se contagió. Inmediatamente fue repatriado a España e ingresado en el Hospital Carlos III de Madrid, donde se le aplicó un tratamiento en fase experimental. Solo una semana después se confirmó su muerte. Un mes y medio después se produjo la segunda repatriación, también de un religioso. En este caso, Manuel García Viejo falleció a los cinco días de su ingreso. Sin embargo, esta última repatriación tendría consecuencias drásticas.

El 6 de octubre, se confirmó el primer contagio por ébola de la historia fuera de África. Se trataba de la auxiliar Teresa Romero, quien declaró que podía haberse contagiado al quitarse el traje de seguridad. A partir de ese día, mientras ella se debatía entre la vida y la muerte, en el exterior surgieron multitud de debates. En el foco de las críticas se situaron dos personas que ya están fuera de sus cargos: en primer lugar, el Consejero de Sanidad de Madrid, Francisco Javier Rodríguez. El político culpó en todo momento a la auxiliar y evitó reconocer los fallos en el protocolo de seguridad. Semanas después, al no dimitir, fue cesado. En segundo lugar está Ana Mato, quien no dimitió precisamente por su gestión de esta crisis.

El nuevo ministro, Alfonso Alonso, no tardó en tener su primer escándalo en posesión de la cartera de Sanidad. Aunque el tema de la hepatitis C viene de lejos, es ahora cuando las plataformas y asociaciones ciudadanas se están manifestando con más energía. Esto ha ocurrido ante la negativa del Gobierno de ofrecer los nuevos tratamientos descubiertos a los enfermos con esta patología. Sin duda, este es un tema del que se hablará largo y tendido en 2015, cuando la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C espera que el Ministro se reúna con ellos.

Volcados con la ELA

Sin duda 2014 ha sido el año de los chapuzones. La cadena viral 'Ice Bucket Challenge', iniciada en Boston, se extendió al otro lado del Atlántico y llegó, por supuesto, a España. En nuestro país, un sinfín de caras conocidas –y también rostros anónimos– subieron a las redes sociales el particular vídeo en el que se lanzaban un cubo de agua helada. Todo en favor de una buena causa: concienciar a la población y recaudar fondos en favor de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La campaña consistía en sumarse al 'desafío del cubo de hielo' en menos de 24 horas desde la nominación y donar 10 dólares a la organización que investiga esta enfermedad. A su vez, el que se mojaba debía retar a otras tres personas a hacer lo propio.

Pero no todo era tan bonito como lo pintaban. Así lo constató la presidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (AdELA), Adriana Guevara, quien reconoció este verano el éxito que estaba teniendo la cadena solidaria para dar visibilidad a la enfermedad, aunque aseguró que la organización española no estaba recibiendo demasiados fondos.

Movimientos contra la Reforma Educativa

En el ámbito de la educación, este 2014 ha estado marcado por las constantes manifestaciones contra la 'Ley Wert' en todo el territorio nacional. Se pueden leer numerosos titulares destacando la indignación y actuación de millones de jóvenes estudiantes reivindicando en las calles que no se llevase a cabo la reforma educativa así como la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert. En octubre se reavivó la lucha contra los recortes educativos. Los estudiantes vaciaron las aulas durante tres días, aunque ni padres ni sindicatos secundaron la huelga. Con lemas como: “Ministro, dimite, el pueblo no te admite”, el movimiento estudiantil dejaba claro su parecer.

Entre los cambios que supone la LOMCE, séptima reforma educativa desde la democracia, encontramos la primacía del castellano, un mayor control del Ministerio, la religión católica toma peso, desaparece la selectividad y se establecen evaluaciones continuas, el acceso a la FP se adelanta, escuela menos participativa y participada, refuerzo del papel del director, aumento de horario del profesorado, entre otros.

Pese al rechazo de la oposición, del colectivo estudiantil y de algunas autonomías, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha completado su ley de modo que se ha aprobado el currículo de secundaria y bachillerato. Así, el real decreto de currículo básico fija los contenidos mínimos de las asignaturas troncales (Matemáticas, Lengua o Historia) y específicas (Música, segunda lengua extranjera…) para ESO y Bachillerato. Ahora son las comunidades autónomas las que tienen que adaptarse, plantear y aprobar la parte del currículo sobre la que tienen poder de actuación; pero se quejan de la falta de tiempo y desconocen el contenido exacto del plan de estudios que deben aplicar.

Cabe recordar que para pagar la LOMCE las comunidades se endeudarán hasta tres años. Mientras, es el ministerio quien adelanta fondos europeos que figuran como préstamos para las regiones. Desde que el PP está en el poder, el presupuesto del Ministerio de Educación se ha reducido 570 millones.

El drama de los desahucios

Cuando los ingresos no llegan para pagar la hipoteca o el alquiler del hogar comienzan los desahucios, mucho antes de que se firme la ejecución hipotecaria. Antes de llegar a ese extremo, miles de familias contactan con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para asesorarse. Entre octubre y noviembre de este año, 1.200 familias catalanas consultaron a la plataforma. El problema de los desahucios se tiende a relacionar con el paro, pero de los adultos que consultaron con la PAH, un 14% no tenía empleo aunque cobraba alguna prestación, mientras que el 23% no tenía ningún tipo de ingresos. El resto tenía trabajo, ya sea con contrato o sin él. Más allá de un perfil sociodemográfico, el informe de la plataforma detalla “los graves efectos” sobre la salud de las personas que viven bajo la posibilidad de perder sus hogares.

Según las encuestas de la PAH, un 80% de los adultos consultados tienen “mala salud mental”. En su informe, la PAH publica también las entidades financieras con la que los afectados tienen contratada su hipoteca. La plataforma denuncia que ni las propias entidades ni las administraciones han querido facilitar estos datos. Según las 1.200 encuestas, los problemas de impago se centran en Catalunya Caixa (18%), BBVA (15%), CaixaBank (14%) y Bankia (12%). La PAH considera especialmente grave los casos de Bankia y Catalunya Caixa, dos entidades “rescatadas con dinero público”.

Según un estudio publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y prestando atención a las ejecuciones iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad, la mayoría de terrenos desahuciados en España, 22.135, eran fincas urbanas, un 9,8% más que el año pasado, en tanto que las 1.105 restantes eran rústicas, un 25,4% más. De las fincas urbanas, 13.741, un 59,1% del total, eran viviendas, lo que se traduce en una subida del 11,7% respecto al tercer trimestre de 2013, aunque un 28,3% menos que en el inmediatamente anterior. Un total de 8.870 correspondían a particulares, un 14,7% más, mientras que 4.961 eran de empresas, un 6,8% más. En el caso de las viviendas de particulares embargadas, el 77,3% de las propiedades eran el domicilio habitual, un 13,5% más que hace un año, y 1.993 no eran la residencia habitual de los propietarios, un 18,9% más.

Tomando como referencia las viviendas familiares existentes en España en el tercer trimestre de 2014, que el INE sitúa en 18,3 millones, se inició una ejecución hipotecaria sobre el 0,037% de los hogares. Además, dentro de las fincas urbanas, también se embargaron un 3,6% más propiedades que no eran viviendas —como por ejemplo locales, garajes, trasteros, oficinas o naves—, hasta alcanzar las 7.631, y un 37,9% más solares (1.033). Por comunidades autónomas, las que mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias contabilizaron fueron Andalucía, con 5.771; Cataluña (4.066) y la Comunidad Valenciana (3.652); Navarra (89) y Cantabria (151) fueron las comunidades con menos embargos de inmuebles. Las cifras de ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre suponen una caída del 29,5% respecto a las del trimestre anterior, aunque en ese descenso pesan mucho las causas estacionales, por lo que no resulta significativo como tendencia.

Un deshaucio con final feliz

Carmen Martínez Ayuso, de 85 años, fue desahuciada el pasado mes de noviembre de su casa, con ubicación en la calle Sierra de Palomeras, en el barrio madrileño de Vallecas. La mujer se vio obligada a abandonar la vivienda que habitaba desde hace cinco décadas tras avalar un préstamo de su hijo Luis Jiménez Martínez con un particular, Francisco M., por 40.000 euros. "La deuda ascendía a 77.000 euros y el acreedor se negó durante el último mes a aceptar un alquiler social para Carmen" aseguraba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas. La anciana estaba destinada a vivir en casa de la novia de su único hijo, un domicilio en el que convivian ocho personas. Su vivienda estaba valorada en 160.000 euros. Afortunadamente, se obró el milagro.

El Rayo Vallecano accedió a pagar el alquiler de una vivienda a Carmen. El equipo afirmó que lo harían para siempre. Así lo confirmó su entrenador, Paco Jémez: “Nosotros no nos vamos a quedar parados, vamos a ayudar a esa señora. No solo yo, sino el cuerpo técnico, los jugadores. Dentro de nuestras posibilidades vamos a ayudarle y a echarle una mano para que encuentre un sitio para que pueda vivir dignamente y no se sienta sola”, dijo el entrenador, quién se enteró del suceso debido a la máxima difusión que tuvo en las redes sociales.

Un rey esperado

El Rey ha aprobado con nota sus seis primeros meses de mandato, en los que ha dibujado una nueva monarquía basada en la transparencia, la ejemplaridad y la utilidad. Desde el 19 de junio, en que pronunció su discurso de proclamación, ha ido subiendo el tono de sus intervenciones hasta concluir en Nochebuena con un mensaje potente y directo en el que fijó sus prioridades como jefe del Estado: la regeneración política y la lucha contra la corrupción, la defensa del Estado de bienestar y la unidad de la España diversa. Sugirió, además, la posibilidad de actualizar el marco de convivencia entre los españoles, como ya señaló su padre, el rey Juan Carlos, en 2013.

Hay constancia de que las funciones que atribuye la Constitución al Rey son muy limitadas: lo recoge bien la expresión que asegura que el Rey reina, pero no gobierna. Sin embargo, reinar puede significar mucho en una monarquía parlamentaria que otorga al Rey las funciones de Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, así como árbitro y moderador de la vida política.

En el caso de Cataluña, don Felipe puede jugar un papel destacado sin sobrepasar los límites que marcan su función constitucional. Lo lleva haciendo algunos años como Príncipe de Girona, especialmente desde que se recrudeció el proceso independentista. Sus continuos viajes a Cataluña (prácticamente todos los meses), su talante abierto y su llamamiento al diálogo y al consenso deberían ser tomados en cuenta por el Gobierno de Mariano Rajoy, que podría recurrir con mayor confianza a su función mediadora en este asunto. No sería la primera vez que ocurre en España: Felipe González, siendo presidente del Gobierno, le pidió varias veces al rey Juan Carlos que mediara en cuestiones diversas.

España necesita que Felipe VI ejerza de Rey dentro del marco constitucional. Además de velar por la unidad del Estado y de seguir representando a España en un momento en que buena falta le hace, podría impulsar ese proceso regeneracionista para el que hay que “cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción”, como él mismo dijo en su mensaje de Navidad. Aunque para ello tiene que estar libre de cargas y, desgraciadamente, el procesamiento de su hermana Cristina de Borbón es un lastre que le resta credibilidad mientras ella permanezca en el sexto lugar en la línea de sucesión a la Corona española. Por motivos como los expuestos, estamos ante un monarca que abre una nueva era de España. Una España de la que se esperan grandes mejoras, un pais gobernado con un rey querido por la gran mayoria de su pueblo.

Famosos entre rejas

Noviembre fue el mes en que Isabel Pantoja dejaba Cantora para ingresar definitivamente en la prisión de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Allí, deberá cumplir la pena de dos años de prisión por blanqueo de capitales. Julián Muñoz y los hermanos Maite y Jesús Zaldívar eran las otras piezas clave del bautizado como ‘Caso Malaya’. Con la entrada en prisión de la tonadillera, ya están en la cárcel los cuatro.

Por supuesto, no hay que olvidar que estas Navidades también están siendo las primeras entre rejas para José Ortega Cano. El diestro puso los dos pies en la cárcel de Zuera (Zaragoza) el pasado 23 de abril. Ahora deberá cumplir su condena de dos años y seis meses por un delito de homicidio imprudente y conducción temeraria. Se cierra así un 2014 que va demostrando eso de que ‘la justicia es igual para todos’.

Aumentan las muertes en carretera tras 10 años de descenso

Después de diez años consecutivos reduciendo el número de víctimas en las carreteras, este 2014 se cierra, hasta el momento, con 1.094 personas fallecidas a causa de accidentes de tráfico. Cinco personas más que en 2013, quizás por un mayor número de vehículos en circulación, por un incremento en los viajes en carretera o por la disminución en el número de controles de tráfico.

Lo cierto y lo seguro, independientemente de las causas, es que después de un claro descenso, las cifras vuelven a aumentar. Son pocas las diferencias, pero cada persona cuenta. Más de 1.000 personas que salieron en este año a las carreteras para pasar una vacaciones, por trabajo, para volver a sus casas un fin de semana, jóvenes que salieron de fiesta de manera responsable, y otros que no lo hicieron; y que no regresaron. Quizás este año aumente la cifra, pero con la ayuda y la responsabilidad de todos, el año que viene puede volver a bajar, porque si ya no lo hacemos por nosotros, al menos debemos ser responsables por los demás.

Fallecidos en 2014

El 2014 ha sido un año de luto para la cultura española y sus personajes más relevantes:

- Comenzaba enero y con él la noticia de la muerte de “Tío Phil”, papel de James Avery en el Príncipe de Bel Air. Junto a éste, el futbolista Eusebio, apodado como “la pantera negra”, el escritor Juan Gelman, Manuel Leguineche, periodista y reportero de guerra español y otros como el poeta Félix Grande o Blas Piñar.

- Febrero siempre será recordado por la muerte de aquel que nos hizo subir a la cima del fútbol mundial, el seleccionador nacional Luis Aragonés. El actor de Los Juegos del Hambre, Philip Seymour Hoffman y otros compañeros de profesión como Shirley Temple. El sociólogo Stuart Hall o el famoso guitarrista Paco de Lucía.

- La cultura también sufría pérdidas en este año 2014: Ana María Moix, escritora y editora; o el poeta Leopoldo María Panero, también nos dejaban en estas fechas.

- Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao moría tras perder la batalla contra el cáncer. Terminaba marzo con la noticia de la muerte del primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez.

- El cantante Antonio Morales, conocido popularmente como “Junior”, o el escritor Gabriel García Márquez, nos dejaban el pasado mes de abril. Anunciada, como la de García Márquez en su novela, era la muerte de Tito Vilanova, entrenador del Fútbol Club Barcelona y alejado de los terrenos de juego en los últimos meses por empeorar el cáncer que padecía. Además de estos, el actor Bob Hoskins o Yago Lamela.

- La política Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación y del Partido Popular de León era asesinada el pasado mes de mayo en las calles de la capital.

- Así de trágica es la vida, el cocinero Darío Barrio perdía la vida en un accidente al practicar salto base durante un festival que rendía homenaje al también fallecido en estas circunstancias Álvaro Bultó.

- La escritora Ana María Matute o la periodista Carmen Hornillos nos dejaban el pasado mes de junio.

- En julio, Alfredo Di Stefano, presidente de honor del Real Madrid y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos; el actor Alex Angulo y la periodista María Antonia Iglesias.

- Aún no había acabado el verano y Robin Williams, la viuda de Humphrey Bogart, Laurens Bacall y el cantante Peret perdieron la vida. Junto a ellos, “Desi” en Cuéntame como pasó, el actor Roberto Cairo, Emilio Botín, Presidente del Banco Santander y el Presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez.

- Último empujón al año y más celebridades que nos dejaban. El ex ministro Miguel Boyer, el actor Pedro Peña, el diseñador Óscar de la Renta, Ramiro Pinilla, escritor vizcaíno, el torero José Mari Manzanares, Roberto Gómez Bolaños, actor que encarnaba al famoso Chavo del Ocho, el cantante Joe Cocker y Fabiola de Bélgica. Aunque, si tenemos que destacar la menos esperada y, por otra parte, más mediática muerte en este final de año, sin duda debemos recordar la de Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba, el pasado 20 de noviembre.

Ha colaborado en este resumen toda la sección de Sociedad: Juan Marín Marín, Cintia Hidalgo, Alicia Castilla, Andrea Merle, Beatriz S. Ortega, Manuel Jesús Gallardo y Silvia Vázquez.