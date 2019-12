Creer, trabajar, poder

Lo importante de marcarse metas es disfrutar del recorrido, del esfuerzo. Dejarse la piel por un sueño, aquel que siempre has perseguido, siempre persigues y siempre perseguirás. El no conformarse, entregarse, luchar, vivir. Humildad, trabajo, constancia. Ser tú misma, no agachar la cabeza, no bajar los brazos, seguir, esforzarse, luchar, entregarse, empeñarse, perseverar. Emociones imposibles de controlar; nervios a flor de piel; mirada infinita, brillante; sentirse viva. Un sueño, una realidad. Eso es precisamente lo mejor de la vida, el convertir tus sueños en hechos, el hacer de tu realidad tus sueños, tu vida.

Nervios a flor de piel, sentimientos encontrados, vivir el periodismo. Ganarte las oportunidades, aprovecharlas, disfrutarlas, vivirlas. Porque es eso lo bonito de la vida, del periodismo: vivirlo. Eso que no se puede describir, eso que no se puede narrar, eso que no se puede explicar, eso que no se puede transmitir. Recordar esos momento y volver a sentir esos mismos nervios, esas mismas emociones. Sonreír para ti misma y saber que todo esto es de verdad lo que quieres ser, a lo que te quieres dedicar, por lo que has luchado,lucha y lucharás.

Vivir, con V. Vivir, con VAVEL

"Y tú, ¿por qué quieres ser periodista?" Qué más te dará si de las mil y una respuesta y razones que tengo para alguien como tú no le van a servir de nada. Qué más te dará si no sabes lo que se siente al escribir, al plasmar con palabras sentimientos, ideas emociones... Qué más te dará si eres incapaz de ver que con lo que un periodista escribe puede tocar algún corazón. Qué más te dará si nunca entenderás lo que es para mí el periodismo. Qué más te dará...

Nadie dijo que esto fuera a ser fácil, pero de si algo estoy segura es de que merece la pena. Aquel 1 de noviembre nunca se podrá borrar de mis recuerdos. Una oportunidad única, que parecía tan lejana como real es el periodismo se me brindó aquel primer fin de semana de noviembre. El Estadio Vicente Calderón se presentaba ante mí como una segunda casa, esa donde los nervios florecen con solo acercarse, esa que solo el verdadero periodismo, aquel que de verdad se vive, puede hacer de un estadio de fútbol. A orillas del Manzanares la vida me saludó desde un recóndito rincón que siempre había deseado y deseo, que siempre había perseguido y persigo. Quién me lo iba a decir a mí que en la ribera del madrileño río recogería el fruto de un esfuerzo incalculable que no conoce de límites ni fronteras. Quién me lo iba a decir a mí que cuando empecé con un modesto artículo sobre Diego Costa y sus goles tiempo después estaría en la tribuna de prensa del Estadio Vicente Calderón, con mi acreditación al cuello, con una felicidad y una ilusión imposibles de cuantificar ni de explicar. Quién me lo iba a decir a mí que sentada en la sala de prensa mi momento llegaría y micrófono en mano me presentaría ante Diego Pablo 'Cholo' Simeone y le preguntaría. Quién me lo iba a decir a mí que en zona de mixta pudiese entrevistar a jugadores de talla mundial. Quién me lo iba a decir a mí...

"Ainhoa Sánchez, para VAVEL" y estar cumpliendo un sueño. Mirar alrededor y no terminar de creértelo, de ser consciente de que eres tú quien estás ahí, ejerciendo de periodista, informando, preguntando, entrevistando; haciendo verdadero periodismo, aquello por lo que siempre has trabajado, aquello que de verdad te llena, aquello que te gusta compartir con los demás. Porque el periodismo es precisamente eso, ofrecer tu trabajo y recompensa a los demás. Momentos únicos que no se pueden olvidar porque lo que una persona vive de verdad, siempre será eterno. Darte cuenta de que aún tienes camino por recorrer, aún tienes mucho que aprender y lo más importante, aún tienes ganas de hacerlo.

Porque eso sencillamente es lo más importante, el no perder la ilusión por seguir aprendiendo, por seguir mejorando, por seguir trabajando, por seguir siento tú misma, por seguir siendo periodista. Compartir con aquellos que están a tu lado tu vida y tu periodismo no tiene precio. Aquellos que te felicitan por cada pequeño paso que das, aquellos que forman parte de tu felicidad, aquellos que con una sola palabras sabes que se alegran por ti tanto o más que tú. Esas personas con las que de verdad puedes compartir tus logros. Porque lo mejor de todo esto es tener gente con la que poder compartir tu vida, tu periodismo.

Un sueño cumplido: "Ainhoa Sánchez, para VAVEL"

Tengo tanto por agradecer que necesitaría millones de caracteres .más letras en el abecedario, un sinfín de palabras nuevas y cientos de nuevas oraciones para plasmar todo la gratitud que tengo en mí. Dar las gracias primero a Javier Robles por ser él quien puso la primera piedra de un proyecto tan admirable como VAVEL, por apostar por la ilusión y confianza en algo tan maravilloso como es el periodismo. Dar las gracias a Mario Magro, aquella primera persona que en nombre de VAVEL me escuchó, me tendió su mano y no dejó caer en el vacío mi interés y deseo para con el periodismo. Y, sobre todo, agradecer de corazón a Víctor Molina todo lo que ha hecho por mí durante este tiempo. Por toda la confianza que me ha dado cada día, por las oportunidades que me ha brindado, por todo lo que me ha permitido crecer como persona y como periodista; por su trabajo y constancia que me hacen estar muy orgullosa de tener a alguien como él de quien poder aprender.

Y tanto, tanto, tanto, tanto trabajas, tanto luchas, tanto vives el periodismo que alguien que nunca imaginarías que conocería tu esfuerzo y entrega, lo hace. Alguien que con una sola palabra y un solo gesto es capaz de valorar un trabajo de años atrás, de agradecer tu periodismo, de mantenerte con los pies en el suelo. Porque él, que parece que no, también se da cuenta de todo lo que haces, de todo lo que te esmeras, de todo lo que vives.

"Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas"