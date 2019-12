El cine que viene en 2015

Son muchas las expectativas puestas en la industria cinematográfica para este 2015. Todo parece indicar que este año que comienza será una despiadada contienda sin tregua alguna y a taquillazo limpio. Las productoras de Hollywood tiran la casa por la ventana con sus apuestas y un número inusual de previsibles éxitos llegará a las salas en los próximos 365 días. Algunos medios hablan ya de que podemos estar ante el año más taquillero de la historia del cine: nuevas entregas de sagas y franquicias míticas, películas ansiadamente esperadas por los espectadores, clásicos actualizados y el regreso de algunos de los directores más destacados actualmente.

Una de las más anticipadas es, sin duda, la adaptación a la gran pantalla de 50 Sombras de Grey, que tiene como fecha de estreno mundial el 14 de febrero. La película basada en la novela de E.L. James ha vendido ya más de 15.000 entradas anticipadas en España, y su tráiler se ha convertido en el más visto del 2014 en la plataforma de vídeos Youtube.

Enorme expectación está despertando también Star Wars: El Despertar de la Fuerza. La séptima entrega de la famosa saga verá la luz en diciembre. Sin la batuta de George Lucas y con J.J. Abrams en su lugar, su estreno promete ser uno de los eventos cinematográficos más destacados, que moviliza ya a fans en todo el mundo. Estamos sin duda ante un fuerte aspirante al título de éxito del año.

Mucha acción promete otra de las candidatas a blockbuster del año, la gran baza del Universo Marvel para este 2015: Los Vengadores 2: La Era de Ultrón. El precedente es escalofriante, ya que la primera parte de la franquicia, estrenada en 2012, se ha convertido en la tercera película más taquillera de todos los tiempos. La secuela repite elenco y apunta alto.

Para acabar el año, en noviembre llegará otro estreno de envergadura. El último capítulo de la saga Los Juegos Del Hambre con Sinsajo: Parte 2 pone fin a una de las grandes producciones de más éxito de los últimos años. Con Jennifer Lawrence a la cabeza, esta adaptación de la novela ha cosechado grandes resultados con cada una de sus entregas, convirtiéndose en un referente en lo que a adaptaciones cinematográficas se refiere.

Pero Hollywood tiene muchas más balas en la recámara de este 2015. En los próximos meses asistiremos a un verdadero desfile de bombazos cinematográficos, uno tras otro. Llegará Fast And Furious 7 con la despedida del personaje de Paul Walker (que no pudo acabar de grabar sus escenas al fallecer en un accidente) y volverán clásicos del cine de acción como Terminator, Misión Imposible y un nuevo episodio, el vigesimocuarto ya, de las aventuras de James Bond (Spectre), con Daniel Craig repitiendo en el papel del Agente 007 británico. Los cinéfilos más noventeros están de enhorabuena además con el estreno de Parque Jurásico 4.

La animación y el cine fantástico no iban a ser menos, y vienen cargados también este año. Veremos revisiones de cuentos de siempre con una Cenicienta de carne y hueso y Cate Blanchett en la piel de la madrastra, y Pan, una nueva versión de la historia del niño que no quería crecer. Disney y Pixar volverán a aunar esfuerzos para ofrecernos Inside Out y Tomorrowland, y Dreamworks estrenará Kung-Fu Panda 3, para delicia de los más pequeños. La industria francesa llevará a las salas una adaptación con animación digital de El Principito, un proyecto que cuenta con las voces de primera categoría como las de James Franco y Marion Cotillard.

Alejados de los cegadores focos de las superproducciones, 2015 también promete para los amantes del cine de autor y de propuestas menos comerciales. Estrenos como Inherent Vice, de Paul Thomas Anderson; Birdman, de Alejandro González Iñárritu; Selma, de Ava DuVernay; Whiplash, de Damien Chazelle; Foxcatcher, de Bennett Miller o Nightcrawler, de Dan Gilroy Todas son películas que se han paseado con notable éxito de la crítica por circuitos de festivales cinematográficos, y llegarán a las salas españolas en los próximos meses.

En 2015 verán la luz también nuevos proyectos de afamados directores europeos como La Giovinezza de Paolo Sorrentino (autor de La Gran Belleza, ganadora del último Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa), y Samba de los franceses Olivier Nakache y Éric Toledano, responsables del éxito galo Intocable. También de factura europea se estrenarán Clouds Of Sils Maria, de Olivier Assayas; The Imitation Game, por Morten Tyldum; The Theory Of Everything, de James Marsh o Ex Machina, de Alex Garland.

Volverá este año el cineasta mexicano Guillermo del Toro con Crimson Peak, mezclando terror y fantasía. Se espera también el regreso de directores de la talla de Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Terrence Malick o Ridley Scott.

El cine patrio, por su parte, se enfrenta en este 2015 a una difícil tarea. Tras haber conseguido en 2014 la mejor recaudación de su historia (124 millones de euros y más de un 25 por ciento de cuota de pantalla), llega un momento crucial en el que habrá que comprobar si estas cifras se mantienen o han sido flor de un día.

El 2015 contará con el ansiado regreso de Alejandro Amenábar.

Vuelve este año uno de los más grandes directores españoles de los últimos tiempos, Alejandro Amenábar con Regression, un thriller cuyo elenco encabezan Ethan Hawke y Emma Watson. Tras seis años de paréntesis, son muchos los que esperan el retorno del cineasta. Regresan también este año Julio Medem con Ma Ma, protagonizada por Penélope Cruz y Gracia Querejeta con Felices 140.

Habrá mucha comedia en la producción cinematográfica española con propuestas como Rey Gitano, de Juanma Bajo Ulloa o Perdiendo El Norte de Nacho G. Velilla. También las adaptaciones tendrán su espacio con Anacleto, de Javier Ruiz Caldera, adaptación del famoso cómic, y A Esmorga, de Ignacio Vilar, adaptación de una novela clásica de la literatura gallega que tras el increíble éxito cosechado en Galicia, se estrena en 2015 en el resto de España.