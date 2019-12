Y los ganadores de los premios National Board of Review de Nueva York son...

La Asociación de Críticos Norteamericanos ha otorgado, en la gala celebrada el pasado 6 de enero en Nueva York, el premio a la Mejor Película a El año más violento ("A Most Violent Year") un drama dirigido por J.C. Chandor que cuenta la historia de un inmigrante latino y su familia en el Nueva York de 1981, cuando monta un negocio pero la corrupción, la violencia y la decadencia de la ciudad lo hacen peligrar. La cinta ha obtenido dos galardones más gracias a sus protagonistas, Oscar Isaac y Jessica Chastain, ambos premiados por Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto.

La cinta de Alejandro G. Iñárritu, Birdman, ha sido la segunda más premiada, gracias a dos de sus actores, Michael Keaton y Edward Norton, quienes han obtenido los galardones a Mejor Actor —compartido con Oscar Isaac— y Mejor Actor de reparto, respectivamente. La cinta trata sobre la lucha por resurgir de una estrella del cine de superhéroes en horas bajas.

El premio a Mejor Director ha caído sobre el veterano Clint Eastwood por El Francotirador ("American Sniper"), el biopic basado en la vida del SEAL Chris Kyle, que prestó su servicios como francotirador del ejército americano en Irak.

Julianne Moore, por su parte, ha recogido el premio a Mejor Actriz, por Siempre Alice ('Still Alice'), mientras que La LEGO Película ("The Lego Movie") ha obtenido el de Mejor guion original y Puro Vicio ("Inherent Vice") el de Mejor guion adaptado.

Como Entrenar a tu Dragón 2 ("How to Train Your Dragon 2") se ha llevado el segundo galardón desde su estreno, a la Mejor Película Animada.

Lista completa de ganadores:

Mejor película: A Most Violent Year

Mejor Director: Clint Eastwood (American Sniper)

Mejor Actor: Oscar Isaac (A Most Violent Year) y Michael Keaton (Birdman)

Mejor Actriz: Julianne Moore (Still Alice)

Mejor Actor de reparto: Edward Norton (Birdman)

Mejor Actriz de reparto: Jessica Chastain (A Most Violent Year)

Mejor guion original: Phil Lord y Christopher Miller (The Lego Movie)

Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson (Inherent Vice)

Mejor película animada: How to Train Your Dragon 2

Actuación revelación: Jack O’Connell (Starred Up y Unbroken)

Mejor director novel: Gillian Robespierre (Obvious Child)

Mejor película extranjera: Wild Tales

Mejor documental: Life Itself

Premio William K. Everson: Scott Eyman

Premio Spotlight: Chris Rock por Top Five

Top 10 Películas:

American Sniper

Birdman

Boyhood

Fury

Gone Girl

The Imitation Game

Inherent Vice

The Lego Movie

Nightcrawler

Unbroken

Top 5 Películas extranjeras:

Force Majeure

Gett: The Trial of Vivian Amsalem

Leviathan

Two Days, One Night

We Are the Best!

Top 5 Documentales:

Art and Craft

Jodorowsky’s Dune

Keep On Keepin’ On

The Kill Team

Last Days in Vietnam

Top 10 Películas independientes:

Blue Ruin

Locke

A Most Wanted Man

Mr. Turner

Obvious Child

The Skeleton Twins

Snowpiercer

Stand Clear of the Closing Doors

Starred Up

Still Alice