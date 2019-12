Ganadores Globos de Oro 2015

¡Pues hasta aquí la retransmisión de los Globos de Oro 2015! Muchas gracias por confiar en VAVEL para seguir estos premios y os esperamos en la próxima entrega de premios ¡Buenas Noches!

Tina Fey y Amy Poheler despiden la gala

¡Y la ganadora es Boyhood!

Meryl Streep presenta el premio a Mejor Drama

A continuación la categoría más esperada, Mejor Drama

Y así gana su particular duelo con Benedict Cumberbatch

¡Y el premio es para Eddie Redmayne por La Teoría del Todo!

Gwytneth Paltrow presenta en premio a Mejor Actor Drama

No ha habido sorpresa y Julianne Moore se lleva el premio

¡Y la ganadora es Julianne Moore por Still Alice!

Matthew McConaughey presenta el premio a Mejor Actriz Drama

Sorpresa por esta victoria y no la de Birdman

¡Y la ganadora es El Gran Hotel Budapest!

Robert Downey Jr. presenta Mejor Comedia

Channing Tatum presenta el clip de su película Foxcatcher

Oprah Winfrey presenta el clip de Selma

¡Y el ganador es Michael Keaton por Birdman!

Amy Adams entrega Mejor Actor de Comedia

Fargo, The Affair y Transparent empatan con 2 premios como las más premiadas de la noche

Contra todo pronóstico no gana Viola Davis

¡Y la ganadora es Ruth Wilson por The Affair!

Chris Pratt y Anna Faris presentan Mejor Actriz Drama TV

¡Y el ganador es Richard Linklater por Boyhood!

Harrisond Ford entrega el premio a Mejor Director

Owen Wilson presenta el clip de El Grand Budapest Hotel

George Clooney se sube al escenario para recoger su premio y dar su discurso

También podemos ver un vídeo que nos recuerda los trabajos de George Clooney

Hacen este homenaje Julianna Margulies y Don Cheadle, amigos y antiguos compañeros de reparto de George Clooney

Y ahora el premio Cecil B. Demille que se convierte en un homenaje a George Clooney

Primer Globo de Oro del actor tras 8 nominaciones

¡Y el ganador es Kevin Spacey por House of Cards!

Katherine Heighl y David Duchovny presentan Mejor Actor Drama TV

Catherine Zeta-Jones presenta el clip de Pride

Primera nominación y victoria para la serie de Showtime

¡Y la ganadora es The Affair!

Paul Rudd y Adam Levine presentan Mejor Drama TV

Y la ganadora es Maggie Gyllenhaal por The Honourable Woman!

Adrien Brody y Kate Beckinsale presentan el premio a Mejor actriz de Tv-Movie o miniserie

De momento está siendo una noche muy repartida en cine, y en televisión con 2 premios cada una empatan Fargo y Transparent

¡Y la ganadora es Leviathan de Rusia!

Colin Farrell y Lupita N'Yongo presentan Mejor Película extranjera

A pesar de su larga trayectoria y es el primer premio y nominación para Jeffrey Tambor

Segundo premio de la noche para Transparent

¡Y el ganador es Jeffrey Tambor por Transparent!

Jane Fonda y Lily Tomlin presentan Mejor Actor en Comedia TV

Jack Black presenta el clip de Boyhood

Alejandro González-Iñárritu es entre otros el ganador de este premio

¡Y el ganador es el guión de Birdman!

Kristen Wiig y Bill Hader presentan Mejor Guión

Las presentadoras retoman el sketch de Corea del Norte

Este año Miss Golden Globe es la hija de Kelsey Grammer

¡Y la ganadora es para Patricia Arquette por Boyhood!

Jared Leto presenta Mejor Actriz de Reparto Cine

Kate Hudson presenta el clip de Into the Woods

Se queda sin reconocimineto La Lego película, la gran favorita

¡Y la ganadora es How to train your dragon 2!

Salma Hayek y Kevin Hart presentan Mejor película de animación

Julianne Moore se queda sin la posibilidad de hacer doblete esta noche

¡Y la ganadora es Amy Adams por Big Eyes!

Ricky Gervais presenta Mejor Actriz Comedia Cine

Clive Owen presenta el clip de La Teoría del Todo

¡Y el ganador es Matt Bomer por The Normal Heart!

Katie Holmes y Seth Meyers presentan Mejor actror de reparto TV

¡Y la ganadora es Glory de John Legend para Selma!

Prince presenta Mejor Canción Original

¡Y el ganador Johan Johansson por La Teoría del todo!

Sienna Miller y Vince Vaughn presenta Mejor Banda Sonora

Melissa McCarthy presenta el clip de St. Vincent

De momento la noche nos lleva deparando muchas sorpresas en lo que respecta a premios

Primer premio para el canal Amazon

¡Y la ganadora es Transparent!

Bryan Cranston y Kerry Washington también presentan Mejor Comedia TV

Otra sorpresa esta noche ya que es su primera nominación

¡Y la ganadora es Gina Rodriguez por Jane the Virgin!

Y salen a presentar la categoría de Mejor Actriz de Comedia TV Kerry Washington y Bryan Craston

Colin Firth presenta el clip de The Imitation Game

Sale el director de la Asociación a dar su discurso

Hacen un sketch sobre la polémica con Corea del Norte

Película en la que ella está también presente

Naomi Watts sale a presentar el clip de Birdman

Se impone al favoritísimo Matthew McConaughey

¡Y el ganador es Billy Bob Thorton!

Jennifer Lopez y Jeremmy Renner también presentan a mejor Actor de Tv-Serie o Miniserie

Se impone a True Detective

¡Y la ganadora es Fargo!

Comienza la gala y Jennifer Lopez y Jeremmy Renner salen a presentar la categoría de mejor Miniserie o TV-Movie

Allison Janney pierde su 5º Globo de Oro

Y Uzu Aduba por Orange is the New Black, también estaba en algunas quinielas de favorita

Primera sorpresa de la noche, la favorita era Allison Janney

¡Y la ganadora es Joane Frogatt por Downton Abbey!

Jamie Dornan y Dakota Jonhnson presentan Mejor Actriz de reparto TV

Y el ganador es J.K. Simmons por Wishplash!

Benedict Cumberbatch y Jennifer Aniston presentan el premio a Mejor Actor de Reparto en Cine

Incluso se atreven a mencionar las polémicas judiciales de Bill Crosby

No decepcionan las presentadoras en su monólogo, metiéndose con las estrellas de Hollywood, entre ellos George Clooney y Meryl Streep

Como de costumbre las presentadoras bromean acerca de los nominados

Tina Fey y Amy Poheler comienzan con el monólogo de apertura

Comienza la gala de los 72ª Globos de Oro

¡Y hasta aquí la alfombra roja! 2 minutos para que empiece la gala

El director de Birdman Alejandro Gonzalez-Iñarrutu nominado a Mejor Director

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Uzo Aduba, Orange is the new black

Kathy Bates, American Horror Story: Frak Show

Joanne Froggat, Downton Abbey

Allison Janney, Mom

Michelle Monaghan, True Detective

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Matt Bomer, The Normal Heart

Alan Cumming, The Good Wife

Colin Hanks, Fargo

Bill Murray, Olive Kitteridge

Jon Voight, Dray Donovan

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Maggie Gyllenhaal, The Honourable Woman

Jessica Lange, American Horror Story: Frak Show

Frances McDormand, Olive Kitteridge

Frances O'Connor, The missing

Allison Tolman, Fargo

Harrison Ford y Calista Flockhart

MEJOR ACTOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Martin Freeman, Fargo

Woody Harrelson, True Detective

Matthew Mcconaughey, True Detective

Mark Ruffalo, The Normal Heart

Billy Bob Thornton, Fargo

MEJOR MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Fargo

The Missing

The Normal Heart

Olive Kitteridge

True Detective

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)

Lena Dunham, Girls

Edie Falco, Nurse Jackie

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Gina Rodriguez, Jane the Virgin

Taylor Schilling, Orange is the New Black

10 minutos para que empiece la gala

Jessica Lange nominada por American Horror Story

MEJOR ACTOR (COMEDIA O MUSICA)L

Louis C.K., Louie

Don Cheadle, House of Lies

Ricky Gervais, Derek

William H. Macy, Shameless

Jeffrey Tambor, Transparent

Jennifer Lopez

Benedict Cumberbatch, nominado por The Imitatio Game

MEJOR SERIE (COMEDIA O MUSICAL)

Girls

Jane the Virgin

Orange is the New Black

Silicon Valley

Transparent

MEJOR ACTRIZ (DRAMA)

Claire Danes, Homeland

Viola Davis, Cómo defender a un asesino

Julianna Margulies, The Good Wife

Ruth Wilson, The Affair

Robin Wright, House of Cards

Claire Danes, nominada por Homeland

MEJOR ACTOR (DRAMA)

Clive Owen, The Knick

Liev Schreiber, Ray Donovan

Kevin Spacey, House of cards

James Spader, The Blacklist

Dominic West, The Affair

Salma Hayek, que entrega un premio

MEJOR SERIE (DRAMA)

The Affair

Dowton Abbey

Juego de Tronos

The Good Wife

House of cards

Lupita N'Yongo

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Big Hero 6

Boxtrolls

La Lego película

Como entrenar a tu dragon 2

Libro de la Vida

MEJOR PELÍCULA EN LENGUA EXTRANJERA

Ida

Leviathan

Turist

Gett

Tangerines

George Clooney, premio Cecille B. Demille y su mujer Amal Alamuddin

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Lana Del Rey, Big Eyes -- Big Eyes

John Legend and Common, Glory -- Selma

Patti Smith and Lenny Kaye, Mercy Is -- Noé

Sia and Greg Kurstin, Opportunity -- Annie

Lorde, Yellow Flicker Beat -- Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1

El matrimonio formado por Anna Faris y Chris Pratt. El nominado y ella presente en Mom

MEJOR DIRECTOR

Wes Anderson, El gran hotel Budapest

Ava DuVernay, Selma

David Fincher, Perdida

Alejandro González Iñárritu, Birdman

Richard Linklater, Boyhood

MEJOR GUIÓN

Wes Anderson, El gran hotel Budapest

Richard Linklater, Boyhood

Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dineralis y Amarndo Bo,Birdman

Graham Moore, The Imitation Game

Gillian Flynn, Perdida

Reese Witherspoon nominada a Mejor Actriz de Drama por Wild

Jennifer Aniston nominada por Cake

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Patricia Arquette, Boyhood

Jessica Chastain, A Most Violent Year

Keira Knightley, The Imitation Game

Emma Stone, Birdman

Meryl Streep, Into the Woods

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Robert Duvall, The Judge

Ethan Hawke, Boyhood

Edward Norton, Birdman

Mark Ruffalo, Foxcatcher

J.K. Simmons, Whiplash

Viola Davis, nominada por How to get away with the murder

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)

Amy Adams, Big Eyes

Emily Blunt, Into the Woods

Helen Mirren, Un viaje de diez metros

Julianne Moore, Maps to the Stars

Quvenzhané Wallis, Annie

Keira Knightley y su marido. Ella nominada por The Imitation Game

MEJOR ACTRIZ (DRAMA)

Jennifer Aniston, Cake

Felicity Jones, The Theory of Everything

Julianne Moore, Siempre Alicia

Rosamund Pike, Perdida

Reese Witherspoon, Wild

Matthew McConaughey nominado por True Detective

MEJOR ACTOR (COMEDIA O MUSICAL)

Ralph Fiennes, El gran hotel Budapest

Michael Keaton, Birdman

Bill Murray, St. Vincent

Joaquin Phoenix, Puro vicio

Christoph Waltz, Big Eyes

Kerry Washington de Scandal

MEJOR ACTOR (DRAMA)

Steve Carell, Foxcatcher

Benedict Cumberbatch, The Imitation Game

Jake Gyllenhaal, Nightcrawler

David Oyelowo, Selma

Eddie Redmayne, The Theory of Everything

Jane Fonda y Lily Tomlin

Julianna Margulies, nominada a Mejor Actriz de Drama TV por The Good Wife

MEJOR PELÍCULA (COMEDIA O MUSICAL)

Birdman

El gran hotel Budapest

Into the Woods

Pride

St. Vincent

MEJOR PELÍCULA (DRAMA)

Boyhood

Foxcatcher

The Imitation Game

Selma

The Theory of Everything

A 45 minutos del comienzo de la gala empezamos a recordar las nominaciones

Anna Kendrick, presente en Into the Woods

Matt Bomer

Una de las más esperadas todos los años, Sofía Vergara

Jake y Maggie Gyllenhaal, ambos hermanos nominados esta noche

El favorito a Mejor Actor de Comedia Michael Keaton por Birdman

La nominada por The Affair Ruth Wilson

El matrimonio formado por los televisivos Felicity Huffman y William H. Macy

Jamie Dornan, el futuro Christian Grey

La que puede ser la protagonista de la noche Julianne Moore que tiene doble nominación

Viola Davis, Emma Stone, Allison Janney, Jessica Chastain y David Oyelowo. 5 miembros del reparto de Criadas y Señoras

Emily Blunt que puede dar la sorpresa por Into the Woods

Kevin Spacey y Kate Mara, ambos de House of Cards

Jessica Chastain nominada a Mejor Actriz de Reparto por Most Violent Year

Ya han llegado las presentadoras de la gala Tina Fey y Amy Poheler

Julia Louis-Dreyfuss, nominada a Mejor Actriz de Comedia TV por Veep

Y su compañero de reparto en Boyhood, Ethan Hawke

Patricia Arquette, favoritísima en Mejor Actriz de Reparto

La pareja formada por Diane Krueger y Joshua Jackson

Dakota Johnson a la que veremos en 50 Sombras de Grey

Gina Rodriguez, protagonista y nominada por Jane the Virgin

Emma Stone, que podría dar la sorpresa en Mejor Actriz Secundaria por Birdman

Dominic West, nominado a Mejor Actor de Drama TV por The Affair

La jovencísima Quvenzané Wallis, nominada por Annie

Naomi Watts

Laura Prepon de Orange is the New Black

La nominada a Mejor actriz de Comedia Amy Adams por Big Eyes

Llegan los notarios con los maletines que contienen los sobres de los ganadores

La 5 veces nominada Allison Janney. Esta noche nominada por Mom

La cantante Lana Del Rey

Christine Baranski, presente en la serie nominada The Good Wife

Conchita Wurst, ganadora de Eurovisión

Uno de los que puede ser los protagonistas de la noche, Eddie Redmayne, nominado a Mejor Actor de Drama por La Teoría del todo

Adrian Grenier, protagonista de la finalizada Entourage

Michelle Monaghan de True Detective

El nominado a Mejor Actor de Reparto Robert Duvall

Emmanuelle Chriqui a la que recordamos por Entourage

La espalda de Rosamund Pike.

También hace su llegada Frances O'Connor, prentente en la serie The Missing

Llega la actriz británica Rosamund Pike, nominada a mejor actriz de dramática por Perdida

A partir de las 00:00 empezarán a llegar los protagonistas de la noche y os contaremos su paso por la alfombra roja.

Quedan dos horas y media para conocer a los ganadores de los Premios Globos de Oro 2015.

El año pasado la gran triunfadora fue La gran estafa americana, de David O. Russell, con tres Globos de Oro: mejor película de comedia, actriz de reparto para Jennifer Lawrence y actriz principal de comedia para Amy Adams, quien curiosamente repite nominación en esta categoría por Big Eyes.

Pese a que Boyhood y Birdman son las favoritas de esta edición por número de nominaciones, no podemos olvidar que los Globos de Oro siempre se han caracterizado por ser uno de los certámenes más repartidos de la temporada de premios. Así que ojo a otras opciones como The Imitation Game (Descifrando Enigma), El Gran Hotel Budapest, La teoría del todo, Selma y Perdida.

Otro de los nombres de la velada de esta noche es el de Richard Linklater, responsable de Boyhood. El cineasta texano ya había saboreado el éxito con la trilogía Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del anochecer, no obstante, ha sido este retrato de la vida de un joven durante 12 años lo que le ha situado de nuevo en el mapa de premios. Esta noche podría levantar el Globo de Oro como mejor director.

Su trabajo tras la cámara no fue premiado en ese entonces por la Academia de Prensa Extranjera, siendo Martin Scorsese quien levantaría el Globo de Oro a mejor director de ese año por Infiltrados.

Recordar que tan solo posee un Globo de Oro, como mejor película, por Babel en 2006.

Otro que intentará levantar otro Globo de Oro para su palmarés será el mexicano Alejandro González Iñarritu. El director de Birdman está nominado en las principales categorías, entre ellas mejor dirección.

En el caso de Moore, pese a que ha estado nominada anteriormente hasta en 7 ocasiones, solo una se hizo efectiva: concretamente en 2012 como mejor actriz de telefilme o miniserie por Game Change.

En esa ocasión se marchó con las manos vacías. ¿Volverá a hacerlo esta noche? Si se cumplen las quinielas es más que probable que no.

Para el de Pensylvania, ésta es su segunda nominación a los Globos de Oro. La primera vez que arañó el galardón fue en 2003 como mejor actor de telefilme o miniserie por Live From Baghdad.

Ahora bien, centrándonos en cine, hay dos intérpretes que podrían brillar esta noche con luz propia: Michael Keaton y Julianne Moore.

La nominaciones a Jane the Virgin son las primeras para el canal norteamericano The CW.

Este año sin la presencia de Breaking Bad se abren muchas posibilidades para las demás series de la categoría dramática.

Es el segundo año que compiten series que se emiten en canales como Netflix o Amazon. Estas series son House of Cards, Orange is the New Black y Trasparent.

En las categorías actorales de televisión se estrenan Viola Davis, Gina Rodriguez, Clive Owen, Ruth Wilson, James Spader y Jeffrey Tambor.

Este año se estrenan en las nominaciones en televisión The Affair en Drama y Jane the Virgin en Comedia. La primera tiene muchas posibilidades de ganar.

Los premiados son el resultado de las votaciones de los 85 miembros que tiene la HFPA, un grupo muy pequeño si lo comparamos con los casi 6.000 miembros de la Academia del Cine estadounidense que votan para elegir los Oscar.

Este año Julianne Moore cuenta con doble nominación, en Actriz de Comedia por Map to the Stars y en Actriz de Drama por Still Alice. Además ya cuenta con dos Globos de Oro, por la miniserie Game Change y por el reparto de Vidas Cruzadas.

En el apartado televisivo Fargo domina las nominaciones con 5 candidaturas. Le sigue True Detective con una menos, y con 3 candidaturas Orange is The New Black. Este año la gran ausente es Modern Family, la vigente ganadora.

En las categorías de cine las películas más nominadas son Birdman con 7 candidaturas y Boyhood con 5.

Este año vuelve a estar nominada Meryl Streep, la reina de los Globos de Oro que cuenta en su haber con 8 premios y y 29 nominaciones incluyendo la de esta noche. Cuenta con el record de nominaciones en estos premios.

El canal NBC que retrasmite la gala ya ha subido vídeos promocionales de la gala en los que podemos ver a las dos presentadoras.

Como maestras de ceremonia repetirán las presentadoras de la edición pasada: Tina Fey y Amy Poheler.

¡Buenas noches lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retrasmisión en directo de la 72ª Edición de los Globos de Oro que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood a lo mejor de la televisión y del cine americano.