'La teoría del todo' y su 'Crítica en 1 minuto'

Sonaban los tambores de guerra antes de la gala de los Globos de Oro donde 'La teoría del todo' partía como una de las favoritas. No pudo ser, pero eso no quita que la película sea una verdadera maravilla. Tal vez sea por el guión -delicado, cercano y preciso- o por las encomiables actuaciones de Felicity Jones y Eddie Redmayne -que le ha valido el Globo de Oro-, o sencillamente por la mezcla de ambas. Esta 'biopic', basado en el libro que publicó Jane Hawking sobre la vida que vivió al lado del genio, es pura dulzura llena de aciertos. Es imposible no emocionarse y no divagar sobre lo que uno mismo hubiera hecho en una situación como la que se presenta en el film. Es una lucha por la vida donde se abrazan el amor más puro y la genialidad más lúcida, y esto ha sido posible, repito, a las magníficas interpretaciones de sus protagonistas. Felicity Jones (Jane Hawking) es la luz que ilumina en la pantalla los agujeros negros de la vida del profesor británico, convirtiéndose en el pilar de una familia anegada por una enfermedad motoneuronal. Y en el caso de su compañero Eddie Redmayne (Stephen Hawking) nos expone su particular tesis 'Cómo ser un actor de método', convirtiendo su actuación en un verdadero ejemplo para aquellos que quieran hacer un papel de tamañas dimensiones.

Y por último, hacer una especial mención a la exquisita banda sonora que marca el compás de esta película, creada por Johann Johansson y premiada con el Globo de Oro a Mejor banda sonora original.

Título original: The theory of everything

País: Reino Unido

Director: James Marsh

Reparto: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson, David Thewlis, Charlotte Hope,Charlie Cox, Adam Godley, Harry Lloyd, Maxine Peake, Joelle Koissi, Zac Rashid,Hugh O'Brien, George Hewer, Georg Nikoloff, John W.G. Harley

Género: Drama

Duración: 123 minutos

