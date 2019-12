Boyhood, mejor película según los Critics' Choice Awards

Unas horas después de que se anunciasen los nominados a los Oscar de este año, tenía lugar anoche la 20ª edición de los Critics' Choice Awards. La asociación BFCA se mostró predecible y justa, dadas las críticas a las candidaturas que se presentaron ayer.

La Academia de Cine de Hollywood sorprendió con significativas ausencias en sus categorías que, sin embargo, otras instituciones sí han tenido en cuenta. Los Critics' Choice no se han olvidado de Perdida, que consigue el premio al mejor guion adaptado, algo a lo que ni siquiera podrá optar en los Oscar. Otra que tendrá que resignarse es La Lego película que, a pesar de ello, se alza aquí como mejor animación.

Michael Keaton se hace con dos premios: mejor actor y mejor actor de comedia, beneficiándose de la variedad de categorías que abarcan estos premios. Birdman se lleva a casa el mayor número de galardones: siete, pero Boyhood le arrebata el honor de ser la mejor película según la crítica. Sin embargo, cabe destacar la supremacía de la primera en las categorías técnicas.

El resto de premios, Boyhood se los debe a su director y reparto. Le sigue El gran hotel Budapest con tres galardores (entre ellos, mejor comedia) y, después, Guardianes de la galaxia como mejor película de acción; un orgullo para el género de superhéroes.

Los premios honoríficos de la noche fueron para Jessica Chastain, Kevin Costner y Ron Howard. Ella recibió el MVP por sus magníficas interpretaciones a lo largo de esta temporada en Interstellar, La señorita Julia, La desaparición de Eleanor Rigby y El año más violento.

A continuación, la lista completa.

Lista de ganadores de los premios Critics' Choice 2015

Mejor película

Birdman

Boyhood

Perdida

El gran hotel Budapest

The Imitation Game

Nightcrawler

Selma

La teoría del todo

Unbroken

Whiplash



Mejor actor

Benedict Cumberbatch – The Imitation Game

Ralph Fiennes – El gran hotel Budapest

Jake Gyllenhaal – Nightcrawler

Michael Keaton – Birdman

David Oyelowo – Selma

Eddie Redmayne – La teoría del todo



Mejor actriz

Jennifer Aniston – Cake

Marion Cotillard – Dos días, una noche

Felicity Jones – La teoría del todo

Julianne Moore – Siempre Alice

Rosamund Pike – Perdida

Reese Witherspoon – Wild



Mejor director

Wes Anderson – El gran hotel Budapest

Ava DuVernay – Selma

David Fincher – Perdida

Alejandro G. Inarritu – Birdman

Angelina Jolie – Unbroken

Richard Linklater – Boyhood



Mejor comedia

Birdman

El gran hotel Budapest

St. Vincent

Top Five

22 Jump Street



Mejor actriz de comedia

Rose Byrne – Neighbors

Rosario Dawson – Top Five

Melissa McCarthy – St. Vincent

Jenny Slate – Obvious Child

Kristen Wiig – The Skeleton Twins



Mejor actor de comedia

Jon Favreau – Chef

Ralph Fiennes – El gran hotel Budapest

Michael Keaton – Birdman

Bill Murray – St. Vincent

Chris Rock – Top Five

Channing Tatum – 22 Jump Street



Mejor actor de reparto

Josh Brolin – Inherent Vice

Robert Duvall – The Judge

Ethan Hawke – Boyhood

Edward Norton – Birdman

Mark Ruffalo – Foxcatcher

J.K. Simmons – Whiplash



Mejor actriz de reparto

Patricia Arquette – Boyhood

Jessica Chastain – El año más violento

Keira Knightley – The Imitation Game

Emma Stone – Birdman

Meryl Streep – Into the Woods

Tilda Swinton – Rompenieves



Mejor actor/actriz joven

Ellar Coltrane – Boyhood

Ansel Elgort – The Fault in Our Stars

Mackenzie Foy – Interstellar

Jaeden Lieberher – St. Vincent

Tony Revolori – El gran hotel Budapest

Quvenzhane Wallis – Annie

Noah Wiseman – The Babadook



Mejor película de animación

Big Hero 6

El libro de la vida

Los Boxtrolls

Cómo entrenara tu dragón 2

La Lego película



Mejor película de acción

El francotirador

Capitán América: El soldado de invierno

Al filo del mañana

Corazones de acero

Guardianes de la galaxia



Mejor reparto

Birdman

Boyhood

El gran hotel Budapest

The Imitation Game

Into the Woods

Selma



Mejor actor de acción

Bradley Cooper – American Sniper

Tom Cruise – Al filo del mañana

Chris Evans – Capitán América: El soldado de invierno

Brad Pitt – Corazones de acero

Chris Pratt – Guardianes de la galaxia



Mejor actriz de acción

Emily Blunt – Al filo del mañana

Scarlett Johansson – Lucy

Jennifer Lawrence – Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 1

Zoe Saldana – Guardianes de la galaxia

Shailene Woodley – Divergente



Mejor canción

“Big Eyes” – Lana Del Rey – Big Eyes

“Everything Is Awesome” – Jo Li and the Lonely Island – La Lego película

“Glory” – Common/John Legend – Selma

“Lost Stars” – Keira Knightley – Begin Again

“Yellow Flicker Beat” – Lorde – Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 1



Mejor banda sonora

Alexandre Desplat – The Imitation Game

Johann Johannsson – La teoría del todo

Trent Reznor & Atticus Ross – Perdida

Antonio Sanchez – Birdman

Hans Zimmer – Interstellar



Mejor guion original

Birdman – Alejandro G. Inarritu, Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr., Armando Bo

Boyhood – Richard Linklater

El gran hotel Budapest – Wes Anderson, Hugo Guinness

Nightcrawler – Dan Gilroy

Whiplash – Damien Chazelle



Mejor guion adaptado

Gone Girl – Gillian Flynn

The Imitation Game – Graham Moore

Puro vicio – Paul Thomas Anderson

La teoría del todo – Anthony McCarten

Invencible – Joel Coen & Ethan Coen, Richard LaGravenese, William Nicholson

Wild – Nick Hornby



Mejor fotografía

Birdman – Emmanuel Lubezki

El gran hotel Budapest – Robert Yeoman

Interstellar – Hoyte Van Hoytema

Mr. Turner – Dick Pope

Invencible – Roger Deakins



Mejor dirección artística

Birdman – Kevin Thompson/Production Designer, George DeTitta Jr./Set Decorator

El gran hotel Budapest – Adam Stockhausen/Production Designer, Anna Pinnock/Set Decorator

Puro vicio – David Crank/Production Designer, Amy Wells/Set Decorator

Interstellar – Nathan Crowley/Production Designer, Gary Fettis/Set Decorator

Into the Woods – Dennis Gassner/Production Designer, Anna Pinnock/Set Decorator

Rompenieves – Ondrej Nekvasil/Production Designer, Beatrice Brentnerova/Set Decorator



Mejor edición de montaje

Birdman – Douglas Crise, Stephen Mirrione

Boyhood – Sandra Adair

Perdida – Kirk Baxter

Interstellar – Lee Smith

Whiplash – Tom Cross



Mejor diseño de vestuario

El gran hotel Budapest – Milena Canonero

Puro vicio – Mark Bridges

Into the Woods – Colleen Atwood

Maléfica – Anna B. Sheppard

Mr. Turner – Jacqueline Durran



Mejor peluquería y maquillaje

Foxcatcher

Guardianes de la galaxia

El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos

Into the Woods

Maléfica



Mejores efectos especiales

El amanecer del Planeta de los Simios

Al filo del mañana

Guardianes de la galaxia

El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos

Interstellar



Mejor película de ciencia-ficción o terror

Babadook

El amanecer del Planeta de los Simios

Interstellar

Rompenieves

Under the Skin



Mejor película extranjera

Force Majeure

Ida

Leviathan

Dos días, una noche

Relatos salvajes



Mejor documental

Citizenfour

Glen Campbell: I’ll Be Me

Jodorowsky’s Dune

Last Days in Vietnam

Life Itself

The Overnighters