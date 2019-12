Valeria Levitin, la mujer más anoréxica del mundo

A día de hoy, Valeria Levitin tiene 40 años y pesa 25 kg. Ella representa la cara más real de un problema al que estamos acostumbrados a tratar: la anorexia. Y es que, cada día, miles de mujeres se ven sometidas a la fuerte presión social de estar guapas, delgadas y perfectas.

En su día, Valeria fue una de estas jóvenes guapas, delgadas y perfectas. Nació en Rusia, en una familia en la que los problemas de sobrepeso no eran precisamente extraños. Ya desde pequeña, su madre la presionaba para que no estuviera “gorda”. Tal y como ella relata "Me hacía pesarme regularmente para comprobar que no había subido de peso. Yo era una niña y ella quería que fuera perfecta". Fue en ese instante cuando Valeria comenzó a ver el peso como un problema.

Unos años más tarde se mudó a Estados Unidos, donde su obsesión alcanzó límites insospechados. Fue allí donde ella empezó a sentir que tenía que estar delgada para lograr la aceptación social. Durante estos años empezó su carrera como modelo, algo que no mejoró las cosas, ya que en muchas entrevistas le llegaron a decir que “tenía demasiada carne en los huesos”. Aunque en 1994 fue finalista de Miss Chicago, su obsesión por la comida no paró, sino todo lo contrario. Ella misma explicó lo que ocurrió: “Comencé a evitar ciertos alimentos de mi dieta, no comía azucares o carbohidratos. Hubo un momento en que caí en un círculo vicioso y se potenció mi necesidad de perder peso. Ahora es muy complicado que logre recuperar mi peso, ya que mi organismo no puede procesar algunos alimentos".

Actualmente vive en Mónaco, luchando día a día contra obstáculos como vestirse o incluso caminar. La anorexia se ha instalado en su vida, y ya es demasiado tarde para superarla. Sobrevive a base de complejos vitamínicos y a duras penas trata de estudiar la carrera de Economía. La anorexia "arruinó mi vida. Me dejó sola, sucia y poco atractiva para los demás", lamenta Valeria. Su sueño de formar una familia se ha visto truncado por sus propias obsesiones. Su intento de estar más delgada para poder encajar mejor se volvió en su contra, y ahora se ha convertido en una de las mujeres más solitarias del planeta. Su cuerpo ya no tolera alimentos que antes le gustaban. Ya solamente le queda su litro de café por las mañanas para poder aumentar su presión sanguínea y evitar mareos y desmayos, junto con las pastillas que toma para evitar que cualquier golpe le produzca un moratón. Ella sabe que su desgracia se la ha creado ella misma, y no pasa un solo día sin que se arrepienta de ello.

A la izquierda, Valeria en 1994, cuando quedó finalista en Miss Chicago. A la derecha, Valeria paseando por Mónaco, donde vive actualmente.

Foto: Dialy Candid News

Lo que le sorprende es que hay muchas mujeres que la toman como ejemplo, como referente a seguir. Hace algunos años aseguraba: "He recibido correos electrónicos de jóvenes que quieren que les enseñe a ser como yo. Todas las cartas son de mujeres que rondan los 20 y que me ven como una inspiración. Es por ello que llevo a cabo una campaña contra la anorexia. No les enseñaré cómo morir. No es un juego, no es una broma, es su vida"

Pero aún hay algo positivo en todo esto. Espera que su historia sirva como ejemplo a los millones de jóvenes que padecen esta enfermedad, involucrándose en campañas para mostrar al mundo que la obsesión con la delgadez extrema no conduce a la belleza, sino que acaba por destrozar vidas y sueños. Ha participado en varias campañas contra la anorexia y la bulimia, como la que llevó a cabo la agencia brasileña Star Models, que bajo el lema “You are not a sketch” mostraba a modelos reales con las mismas poses que bocetos de diseñadores. Es lo único que le queda a Valeria de sus sueños truncados: esperar que todas las mujeres del mundo puedan llegar a tener la vida que ella no podrá alcanzar jamás.