‘Orange is the New Black’ y ‘Downton Abbey’, ganadoras en los SAG Awards

Después de ser una de las ganadoras en los PGA Awards, Orange is the New Black ha sido la más premiada ahora en los premios que otorga el Sindicato de Actores, con el premio a Mejor Reparto en comedia y Mejor Actriz en comedia para Uzo Aduba. La otra gran ganadora ha sido Downton Abbey, que se ha llevado el premio a Mejor Reparto en drama. En cine, el premio gordo se lo ha vuelto a llevar Birdman como Mejor Reparto.

Otros de los ganadores en televisión han sido el actor de House of Cards Kevin Spacey, Viola Davis por How to Get Away With Murder o William H. Macy por su papel de Frank Gallagher en Shameless.

Modern Family, que partía como favorita, y tenía a tres de sus actores nominados, ha tenido que irse a casa sin ningún premio. Juego de Tronos, por su parte, ha vuelto a repetir premio con el de Mejor Reparto de especialistas.

Ganadores de los SAG Awards 2015

Mejor Reparto en drama

Boardwalk Empire

Downton Abbey

Juego de Tronos

Homeland

House of Cards

Mejor Reparto en comedia

The Big Bang Theory

Brooklyn Nine-Nine

Modern Family

Orange is the New Black

Veep

Mejor Actor en drama

Steve Buscemi, Boardwalk Empire

Peter Dinklage, Juego de Tronos

Woody Harrelson, True Detective

Matthew McConaughey, True Detective

Kevin Spacey, House of Cards

Mejor Actriz en drama

Claire Danes, Homeland

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Julianna Margulies, The Good Wife

Tatiana Maslany, Orphan Black

Maggie Smith, Downton Abbey

Robin Wright, House of Cards

Mejor Actor en comedia

Ty Burrell, Modern Family

Louis CK, Louie

William H. Macy, Shameless

Jim Parsons, The Big Bang Theory

Eric Stonestreet, Modern Family

Mejor Actriz en comedia

Uzo Aduba, Orange Is the New Black

Julie Bowen, Modern Family

Edie Falco, Nurse Jackie

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Amy Poehler, Parks and Recreation

Mejor actor en miniserie o TV Movie

Adrien Brody, Houdini

Benedict Cumberbatch, Sherlock: His Last Vow

Richard Jenkins, Olive Kitteridge

Mark Ruffalo, The Normal Heart

Billy Bob Thornton, Fargo

Mejor actriz en miniseries o TV movie

Ellen Burstyn, Flowers in the Attic

Maggie Gyllenhaal, The Honourable Woman

Frances McDorman, Olive Kitteridge

Julia Roberts, The Normal Heart

Cicely Tyson, The Trip to Bountiful

Mejor Reparto de especialistas

24: Live Another Day

Boardwalk Empire

Juego de Tronos

Homeland

Sons of Anarchy

The Walking Dead