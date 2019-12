'Empire' consolida su éxito con audiencias históricas en FOX antes de su llegada a España

Hace tres semanas, la cadena FOX americana estrenaba Empire, serie que llegará a España el miércoles 28 de enero en FOX Life y con la que pretendían salvar un año repleto de fracasos y decepciones en lo que a audiencias se trata. La serie se centra en una compañía de entretenimiento y música hip hop, Empire Enterprises, y en el drama de los miembros de la familia de los fundadores en su lucha por el control de la empresa.

La última vez que una nueva serie mejoraba su audiencia en sus tres primeros episodios fue hace más de 3 años

En su primer episodio, Empire marcó un 3,8 en demográficos entre 18 y 49 años (el dato más importante a la hora de medir audiencias de televisión en Estados Unidos), ayudado por la gran promoción de su cadena y el buen lead-in de American Idol. Sin embargo, el gran reto de la serie era mantener esos impresionantes datos en la segunda semana, en la que las series suelen perder parte de la audiencia que vio el debut.

Pero no solo no ocurrió eso, sino que Empire consiguió subir su audiencia en su segundo y tercer capítulo hasta un 4,4 en demográficos y más de 11 millones de espectadores. La última vez que una nueva serie mejoraba su audiencia en sus tres primeros episodios fue hace 3 años con una ficción llamada The Finder, aunque sus datos de estreno fueron tan malos que fue le fácil mejorarlos en las dos siguientes semanas. Sin embargo, esto no le permitió esquivar la cancelación y la serie nacida como el spin-off de Bones desapareció tras 13 episodios.

Perdidos, un clásico en cuanto a audiencias masivas en los últimos años de la televisión americana, se estrenó con un rating de 6,8, pero en sus dos siguientes semanas cayó a un 6,5 y a un 6,2, respectivamente, muestra una vez más del tremendo éxito de la serie de FOX protagonizada por Taraji P. Henson, conocida en el mundo de las series por su papel en Person of Interest, y por el actor y cantante Terrence Howard.

A pesar de todos los buenos datos, también hay que considerar que Empire luchó esta tercera semana contra una repetición de Modern Family en ABC, series como Mentes Criminales (CBS) y Ley y Orden (NBC) con unas audiencias bastante envejecidas, así como a un capítulo de estreno de The 100 en CW, que no es ni de lejos rival del drama de FOX, por lo que la gran prueba de fuego para Empire llegará en dos semanas cuando ABC estrene nuevos episodios de Modern Family y Black-ish, sus dos grandes rivales.

Lo que ya está claro es que Empire se ha convertido en el estreno de la temporada, quitándole el puesto de honor a Shonda Rhimes y a su How to Get Away with Murder. El ambiente, la banda sonora, los estilismos y las frases de Cookie Lyon han transformado a Empire en la serie del año y en el único estreno de FOX con grandes datos de audiencia (con el permiso de Gotham, con cifras menores que Empire, pero lejos de ser un fracaso). Tal ha sido el éxito que Empire ya ha sido renovada por una segunda temporada. ¿Dónde estará su techo?