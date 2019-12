30 años de 'We are the World': sus diferentes versiones.

Hoy hace 30 años, 45 de las caras más conocidas del mundo de la música americana se juntaban para grabar una canción con un propósito: luchar contra el hambre en Africa.

La canción se llamó We are the World y en ella participaron, dirigidos por Quincy Jones, artistas de la talla de Tina Turner, Stevie Wonder, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Ray Charles, Bruce Springsteen, Billy Joel o Diana Ross, encabezados por Michael Jackson y Lionel Richie. Ambos escribieron la canción para el proyecto denominado USA for Africa (United Support of Artists for Africa), la cual fue estrenada el 7 de marzo de 1985, pero grabada el 28 de enero de ese mismo año.

El single no solo consiguió su objetivo —ayudar a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía— sino que también vendió más de 20 millones de copias alrededor del mundo y ganó un gran número de premios, incuyendo tres Grammys, además de quedar por muchos años en el imaginario colectivo.

Hay varios aspectos curiosos sobre este sencillo que mucha gente desconoce, como que Michael Jackson y Lionel Richie no acabaron de escribir la canción hasta la noche anterior a la grabación o que We Are the World no fue la única canción grabada aquella noche, pues allí también homenajearon a Harry Belafonte, el ideólogo de este proyecto, cantando a coro su tema Day-0 (Banana boat song).

Otro dato curioso es que durante la grabación, como apunta Lionel Richie, "la histeria colectiva se desató porque todos querían autógrafos de todos los demás"

Kenny Rogers recuerda: "Todo el mundo quería un recuerdo que pudiéramos mantener. Teníamos la partitura, así que hicimos que todos los demás artistas lo firmasen. Yo no creo que haya ninguno allí que no consiguiera que todos firmasen.

We are the World 25 for Haiti en 2010

En 2010, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las víctimas del terremoto de Haití, Quincy Jones produjo una segunda versión con artistas como Janet Jackson, Jamie Fox, Tony Bennett, Celine Dion, Usher, Pink, Justin Bieber o Enrique Iglesias.

Somos el Mundo por Haití en 2010

La canción tuvo también una versión en español, realizada en 2010 con el mismo fin que la segunda versión en ingles. Fue interpretada por Shakira, Paulina Rubio, Ricky Martin, Chayanne, Daddy Yankee y Cristian Castro, entre otros.

We are the World por Pavarotti en 1999

En total más de un centenar de artistas conocidos y aclamados, entre solistas y coro, han puesto su voz a este tema a lo largo de sus diferentes versiones.