Katy Perry brilla más fuerte que nunca en la Super Bowl

Katy Perry deslumbró en la XLIX edición de la Super Bowl la pasada noche con un show de 13 minutos en el cual la artista presentó algunos de sus más emblemáticos números cosechados en los últimos años. El estadio de la Universidad de Phoenix, en Arizona, ha sido el emplazamiento en el que la californiana se dio cita con más de 115 millones de personas en todo Estados Unidos, a los que se sumaron otros cuantos millones que siguieron este evento deportivo desde otros lugares del mundo.

El medio tiempo de la Super Bowl comenzó a lomos de un gran león a ritmo de Roar. El juego de luces con unas esferas que cambiaban de color y el júbilo de la artista rápidamente encendieron a un público que pareció muy entregado. Envuelta en un vestido de llamas, la californiana bajó de su “mascota” para entonar su último número uno y la canción más reproducida en Youtube el pasado año, Dark Horse. Este segundo tema interpretado, jugó con decenas de bailarines y grandes efectos en 3D que proporcionaba el suelo colocado para la ocasión.

Le llegó el turno a Lenny Kravitz, que se mezcló con voz y guitarra con Katy Perry para dar vida a una versión de ese primer tema de la californiana que sorprendía al mundo, I Kissed A Girl. Una breve parte de un medio tiempo en el que no faltó fuego en el escenario.

La segunda mitad de la actuación vendría marcada por el segundo álbum de estudio de la cantante de This Is How We Do, que traería de nuevo California, sus playas, palmeras, pelotas e incluso tiburones hasta Arizona. Teenage Dream y California Gurls fueron los temas elegidos, y este último fue coreado por todo el público en uno de los momentos más emocionantes de la noche.

El número final estaba a punto de llegar, pero Katy Perry guardaba otra sorpresa, la rapera Missy Elliot. Con ella, Perry entonó temas como Get Ur Freak On, Work It o Lose Control, con el que se despidió para preparar su última canción y su cuarto cambio de vestuario.

La mayoría de las quinielas acertaron y cómo la propia Katy había confirmado, Firework fue el tema elegido por la artista para clausurar un memorable medio tiempo. La cantante voló bajo una estrella por todo el estadio y rodeada de un gran juego de fuegos de artificio que dieron más vida al conocido fuego artificial. Haciendo gala de una gran calidad vocal, Katy dijo adiós todavía en el cielo con un “Thank You. Good Bless America”.

La resaca de la Super Bowl

Katy Perry sorprendía en las redes sociales con un tatuaje con los números romanos XLIX en uno de sus dedos para marcar a fuego el que ha dicho ha sido la mayor experiencia de su vida y algo con lo que había soñado muchos años.

La Super Bowl genera mucha notoriedad entre el público de todo el mundo, y las canciones de la californiana han comenzado a subir como la espuma en las principales listas de todo el mundo. Cabe destacar el buen posicionamiento de sus tres álbumes de estudio en iTunes. One Of The Boys, Teenage Dream (y Teenage Dream: The Complete Confection) y PRISM tomaron de Nuevo el top10 de descargas en Estados Unidos y alcanzaron la cima de otros países como Canadá.