Publicado el tráiler de 'Lost River', de Ryan Gosling

Le habíamos visto en multitud de papeles y en películas de lo más variado, pero ahora Ryan Gosling ha querido experimentar qué se siente al tomar las riendas de un proyecto cinematográfico y, desde que saltó la noticia, este cambio de faceta ha despertado una enorme expectación en la prensa especializada.

Estos últimos días se ha ido publicando material de la que será la primera película de Gosling como cineasta, Lost River. El tráiler, por el momento disponible únicamente en inglés, parece confirmar algunas críticas que apuntaban a la fotografía como una de las principales bazas de la cinta. Todo parece indicar que estamos ante un trabajo muy experimental y tremendamente ambicioso. El propio Gosling ha reconocido la influencia del director Nicholas Winding Refn, para el que ha trabajado en Drive y Solo Dios Perdona, a cuyas atmósferas preciosistas evoca claramente este primer avance.

Lost River tuvo su estreno en la pasada edición del Festival de Cannes, suscitando en general duras críticas de la prensa. La cinta está ambientada en una ciudad en proceso de desaparición y narra la historia de Bill (Christina Hendricks de Mad Men), madre soltera que debe enfrentarse a misteriosos peligros para salvar a su familia, mientras su hijo Bones (Iain de Caestecker de Agents Of S.H.I.E.L.D.) encuentra un camino secreto que le descubrirá un pueblo sumergido bajo el agua. El reparto cuenta además con otras caras conocidas como Eva Mendes y Ben Mendelsohn, ambos compañeros de Gosling en Cruce de Caminos (The Place Beyond The Pines), o Saoirse Ronan (El Gran Hotel Budapest).

Ryan Gosling fue estrella Disney en el mítico programa Mickey Mouse Club del canal Disney Channel. Tras varios papeles en películas menores, dio su particular salto a la fama en 2004 al meterse en el papel de Noah Calhoun en El Diario de Noah (The Notebook). Sus posteriores trabajos en filmes como Half Nelson, Lars And The Real Girl, Blue Valentine o Drive, han acabado por confirmarlo como uno de los actores de referencia de su generación, al que el foco mediático ilumina de pleno.

Lost River se estrenará en territorio estadounidense con motivo del festival SXSW, y llegará a las salas de todo el mundo el 10 de abril, según ha confirmado Warner Bros.