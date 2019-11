Ganadores Premios Grammy 2015

05:40 Con la ovación del público cierra sus puertas la 57 edición de los Grammys tras una impresionante gala. Desde VAVEL les damos las gracias por vivir con nosotros la ceremonia de entrega de premios y les recordamos que mañana en VAVEL Música podrán disfrutar de la crónica de los premios.

05:32 Ella misma da paso a John Legend y Common. Glory es la canción elegida para interpretar.

05:27 Beyoncé sale al escenario para interpretar Precious Lord, Take My Hand

05:18 Presentan un recordatorio de todos los artistas fallecidos el pasado 2014.

05:09 El inglés agradeció a “quien le rompió el corazón” por inspirar un disco que le valió esta noche cuatro Grammys.

05:08 Sam Smith se lleva el último premio de la noche, Grabación del Año. Hoy el cantante se lleva 4 de 6 premios. Sin duda, ha sido su gran noche

05:06 Stevie Wonder y Jamie Foxx salen para presentar el premio más importante de la noche, la Grabación del Año.

05:01 Chris Martin se une al ganador de dos Grammy, Beck para canar Heart is a Dream.

04:55 Sam Smith se lleva su tercer Grammy, el premio a la Canción del Año

04:54 Enrique Iglesias presenta el premio a la Canción del Año, candidatura en la que participan All About That Bass, Chandelier, Shake It Off, Stay With Me y Thake Me To Church.

04:49 Shia Labeouf presenta a SIA que interpreta el tema Chandelier, con Kristen Wiig y Maddie Ziegler como bailarinas, un decorado más propio de un videoclip y ella misma cantando mirando hacia la pared.

04:41 Kanye West broméo, al parecer, con arrebatarle el premio, como hizo con Taylor Swift en unos VMA, cuando ésta también se disputaba contra Beyoncé.

04:40 Beck gana con Morning Phase el premio al Álbum del Año, superando a artistas de la talla de Ed Sheeran, Beyoncé o Pharrell Williams.

04:39 Prince sale a presentar el premio al Álbum del Año, y hace levantar a todos los allí presentes.

04:35 La actriz de Jane The Virgin presenta a Juanes, que canta Juntos de la nueva película de Disney McFarland, USA.

04:30 Taylor Swift vuelve a subir al escenario para presentar a Sam Smith y Mary J. Blige, que interpretan juntos el tema Stay With Me, junto con una orquesta.

04:24 Han pasado ya 50 minutos desde la última entrega de un premio.

04:21 Rihanna, Kanye West y Paul McCartney aparecen en el escenario siguiendo con la temática country presentando su tema FourFiveSeconds.

04:18 Brandy Clarck canta el tema Hold My Hand, guitarra en mano. A ella se une Dwight Yoakam.

04:14 Eric Church sube al escenario con su toque country para cantar Give Me Back My Hometown

04:08 Todavía queda mucha gala por delante, con las actuaciones de Eric Church, Brandy Clarck, Rihanna con Kanye West y Paul McCartney, Sam Smith con Mary J-Blige, Juanes, SIA, Beck y Chris Martin, Beyoncé y Jonh Legend con el rapero Common.

04:03 LL Cool J presenta al nominado Usher, quien interpreta al son de un arpa, If it's Magic, una cover del tema de Stevie Wonder. Al final, Wonder se une a la presentación con su armónica.

04:01 Ambos han sido hoy ganadores del Mejor Álbum de Pop Tradicional.

03:56 Tony Bennett y Lady Gaga suben juntos al escenario para deleitar al público allí presente con su tema Cheek to Cheek, incluido en su álbum conjunto homónimo.

03:46 Tras la aparición de Obama, una superviviente de la violencia doméstica aparece contando su historia, dando paso despues a la actuación de Katy Perry, quien interpreta By The Grace Of God, una canci´on con un gran mensaje.

03:44 EL presidente Barack Obama aparece en uno de los anuncios de los Grammy llamando a los artistas y sus seguidores a luchar contra la violencia doméstica y el abuso sexual, como parte de la campaña It's On Us

03:38 Pharrell Williams sube al escenario con la canción que tantas alegrías le ha traido, Happy, interpretándola en una versión orquestal junto a Hans Zimmer y Lang Lan

03:34 The Weeknd presenta la décima actuación de la noche, Pharrell Williams.

03:34 El Grammy al Mejor Álbum Country es para Miranda Lambert por Platinum

03:32 Nick Jonas y Meghan Trainor suben al escenario para presentar el Grammy al Mejor Álbum Country.

03:28 Annie Lennox sube al escenario para catar a dúo con Hozier el tema I Put A Spell On You.

03:26 LL Cool J, presenta a Hozier, quien cantará el tema Take Me To Church.

03:15 Ryan Seacrest sale al escenario para presentar a Adam Levine y Gwen Stefani, interpretando My Heart Is Open, tema incluido en el último disco de Maroon 5, V.

03:14 Ed Sheeran vuelve al escenario para cantar a dueto junto con Jeff Lynne el tema Mr Blue Sky.

03:11 Ed Sheeran hace levantar a todo el público, y él mismo presenta al siguiente en salir al escenario, Jeff Lynne's Elo.

03:05 James Corden sube al escenario para presentar a Ed Sheeran, quien interpreta Thinking Out Loud, junto con John Mayer.

03:04 El Grammy a la Mejor Interpretación R&B es para Beyoncé por Drunk In Love. Con este, la cantante ya suma 20 Grammys en toda su carrera.

03:03 Smokey Robinson presenta el premio a Mejor Interpretacion R&B, categoría en la que compiten Beyoncé, Chris Brown, Jennifer Hudson, Ledisi y Usher.

03:00 Hasta el momento, Sam Smith se ha llevado dos galardones de los 6 a los que está nominado, Pharrell Williams se ha llevado 1, más dos otrogados antes del comienzo de la gala.

02:55 Josh Duhamel le da ell Grammy al Mejor Album Rock a Beck por Morning Phase.

02:50 Con una temática muy taurina, Madonna se sube al escenario consigue la ovación de todo el público, con un espectáculo propio de unos Grammy.

02:48 La actuación más esperada de la noche viene presentada por Nicki Minaj y Miley Cyrus. Madonna salta al escenario con su tema Living For Love.

02:45 La quinta actuación de la noche viene de la mano del rapero Kanye West y su tema Only One.

02:43 LL Cool J, anfitrión de la gala, presenta la actuación de Kanye West, quien ha estado nominado 57 veces a un Grammy,

02:39 Sam Smith se lleva el Grammy a Mejor Álbum Pop Vocal por In The Lonely Hour.

02:37 Barry Gibb sube al escenario a presentar el premio a Mejor Álbum Pop Vocal, categoria en la que compitenastistas como Coldplay, Ariana Grande, Ed Sheeran o Miley Cyrus.

02:33 La cantante de musica country Miranda Lambert sube al escenario con su tema Little Red Wagon

02:27 A continuación Miranda Lambert subirá al escenario, seguida por Kanye West

02:25 Pharrell Williams se lleva esta noche su tercer gramófono a la Mejor Actuación Solista Pop por Happy, el octavo de su carrera.

02:22 Jessie J y Tom Jones cantan juntos en el escenario de los 57th Grammy Awards con You've Lost That Lovin' Feelin'

02:18 Ariana Grande es la siguiente en saltar al escenario. Just A Little Bit Of Your Heart, es la canción que ha elegido para interpretar.

02:11 Sam Smith se lleva el primer premio de la noche por Mejor Artista Nuevo. El artista está nominado a otras 5 categorías más y es uno de los favoritos de la noche

02:09 Taylor Swift entrega el premio a Mejor Artista Nuevo

02:01 La gala comienza, abierta por una de las bandas más esperadas de la noche, AC/DC. Con su tema Highway to hell vemos disfrutar a todo el público allí presente.

02:00 Desde VAVEL te ofreceremos en directo los mejores datos y los mejores momentos acerca de la gala de los Grammy de este año.

01:59 Los Grammy 2015 están a punto de comenzar. Muchos artistas han pasado por la alfombra roja, pero ya es hora de que la gala de comienzo.

01:59 Una de las últimas en llegar al evento es la ya premiada, Rihanna.

01:50 Ahora sí. La más esperada de los premios Grammy. Con 2 premios hasta ahora y otras 4 nominaciones bajo el brazo llega Beyoncé. La artista femenina que ha conseguido más nominaciones de la historia de estos premios, 47 en total, superando a Dolly Parton.

01:47 Miley Cyrus ya ha llegado a la cita y ya pasea por la alfombra roja.

01:46 Menos de 15 minutos para que de comienzo la gala de los Grammy.

01:42 Llega Iggy Azalea a la alfombra de los Grammy 2015.

01:37 Más artistas siguen llegando. Rita Ora, Kim Kardashian, Kanye West, Meghan Trainor, Zendaya...

01:32 Taylor Swift, nominada a tres premios y presentadora de uno de ellos esta noche, ha aparecido ya por la alfombra roja.

01:31 LL Cool J, anfitrión de esta 57 edición de los Grammy también ha llegado a la alfombra.

01:30 Una de las más esperadas de la noche. Lady Gaga ya ha llegado a la alfombra roja acompañada de Tony Bennett.

01:25 Chris Brown, Arctic Monkeys, Bastille...también han pasado ya por la alfombra roja.

01:20 Nicki Minaj también ha aparecido ya. La cantante hoy presentara un premio, aunque no actuará.

01:18 La fascinante Katy Perry llega a la alfombra roja, llamativa como siempre.

01:11 El Grammy para el Mejor Remix No Clásico es para Tiesto por All of Me.

01:07 Otros artistas como John Legend, The Black Keys, Usher... ya han pasado por la alfombra roja.

01:05 La cantante Sia ya ha llegado a los Grammy, con un estilo un tanto peculiar.

01:03 Mejor Album Electronico/Dance para Syro, de Aphex Twin.

01:00 Queda una hora para que la fiesta de la música de comienzo. En ella se pordrá disfrutar de las actuaciones de artistas de la talla de AC/DC, Beyoncé, John Legend, Ariana Grande, Tony Bennett y Lady Gaga...

00:58 Mejor Álbum Contemporanéo Urbano para Pharrell Williams, con su disco Girl

00:57 Jessie J llega a la alfombra con un largo vestido negro.

00:54 Otro de los favoritos de la noche, Pharrell Williams, llega a la alfombra roja cuando ya queda poco más de una hora para el arranque de la gala.

00:52 Y el segundo gramófono de la noche para Beyoncé por Drunk in Love a la Mejor canción R&B, junto con su marido Jay-Z

00:50 Eminem y Rihanna ganan el Grammy por la Mejor colaboración Rap con The monster.

00:49 El cantante Ed Sheeran, nominado hoy en varias categorías, incluyendo Mejor Disco del Año, ya ha llegado a la alfombra roja.

00:47 La banda británica Clean Bandit se lleva el Grammy a Mejor Grabación Dance con Rather be.

00:45 La cantante Gwen Stefani ya ha llegado a la alfombra roja.

00:44 Mejor álbum Pop va para Tony Bennett y Lady Gaga con Cheek to Cheek.

00:42 Charlie XCX ya ha llegado a la alfombra roja. Esta noche está nominada por su dueto con Iggy Azalea, Fancy.

00:40 El Grammy al Mejor Video Musical se lo lleva Happy de Pharrell Williams.

00:38 Carlos Vives se lleva hoy a su casa el Grammy a Mejor Álbum Tropical Latino del Año.

00:32 Tan aclamada como siempre llega una de las más jovenes del panorama musical actual, la nominada Ariana Grande, acompañada de su pareja Big Sean.

00:30 Las chicas de HAIM llegan a la alfombra roja asegurando estar muy emocionadas por su nominación a Mejor Nuevo Artista.

00:30 Se cumple la primera media hora de la alfombra roja de los Premios Grammy 2015, cada vez queda menos para el comienzo de la gala.

00:27 Ya llega a la alfombra roja el cantante hispano Juanes, que hoy cantará la canción Juntos, de la nueva película de Disney, McFarland, USA.

00:24 Nick Jonas, quien esta noche presentará uno de los premios, aparece en la alfombra roja acompañado de la elegante Olivia Culpo.

00:21 Los primeros premios se van repartiendo a la vez que se efectúa la alfombra roja. Beyoncé ya ha obtenido su primer premio, a Mejor Surround Sound Album. Con este, la artista suma un total de 18 Grammy, y todavía opta a 5 más esta noche.

00:13 Una de las más esperadas de la noche, Madonna, ya ha llegado. La cantante reaparecerá sobre los escenarios esta noche para presentar su nuevo single, Living for Love.

00:05 Arranca la alfombra roja de la 57 edición de los Grammy. EL primero en aparecer es Sam Smith, con 6 nominaciones bajo el brazo. ¡Es uno de los grandes favoritos!

A partir de las 12:00 volveremos con la alfombra roja y a partir de las 02:00, con el comienzo de la Gala de los premios Grammy 2015 , veremos quién se lleva el ansiado gramófono.

Con un total de 83 categorías, los Grammy son los premios más importantates de la música internacional, en los que compiten gran cantidad de artistas, algunos más conocidos que otros. Si quieres conocer el resto de nominados, no os olvidéis de visitar la página oficial de los premios.

En una de las categorias más importantes, Mejor Video Musical, encontramos como nominados a Arcade Fire por We Exist, DJ Snake and Lil Jon por Turn Down for What, Sia por Chandelier, Pharrell Williams por Happy y Woodkid ft. Max Richter por The Golden Age.

Los candidatos a ganar Mejor álbum de Rap son: Marshall Mathers LP 2 de Eminem, The New Classic de Iggy Azalea, Because the Internet de Childish Gambino, Nobody’s Smiling de Common, Oxymoron deScHoolboy Q y Blacc Hollywood de Wiz Khalifa.

El Grammy a Mejor Colaboración Rap se debate entre Common featuring Jhené Aiko por Blak Majik, Eminem featuring Rihanna por The Monster, I Love Makonnen featuring Drake por Tuesday, Schoolboy Q featuring BJ The Chicago Kid por Studio y Kanye West & Charlie Wilson por Bound 2.

En las categoría Rap, tenemos la Mejor Interpretación Rap para Childish Gambino por 3005, Drake por 0 To 100 / The Catch Up, Eminem por Rap God, Kendrick Lamar por I y Lecrae por All I Need Is You.

En la categoría de música alternativa encontramos Mejor Álbum de Música Alternativa para This Is All Yours de Alt-J, Reflektor de Arcade Fire, Melophobia de Cage The Elephant, St. Vincent de St. Vincent y Lazaretto de Jack White

En Mejor Canción R&B, el Grammy pueden llevarselo Beyoncé y Jay-Z por Drunk In Love, Usher por Good Kisser, Chris Brown featuring Usher & Rick Ross por New Flame, Luke James por Options y Jhené Aiko por The Worst.

En las categorías de R&B, encontramos nominaciones a Mejor Interpretación R&B, disputada entre Beyoncé featuring Jay Z por Drunk In Love, Chris Brown featuring Usher & Rick Ross por New Flame, Jennifer Hudson featuring R. Kelly por It's Your World, Ledisi por Like This y Usher por Good Kisser.

En la categoría de Música Urbana Contemporánea, encontramos Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea con Sail Out de Jhené Aiko, Beyoncé de Beyoncé, X de Chris Brown, Malis Is… de Mali Music y Girl de Pharrell Williams.

El Mejor Disco de Rock será para uno de estos 5: Ryan Adams por su disco homónimo, Ryan Adams, Morning Phase de Beck, Turn Blue de The Black Keys, Hypnotic Eye de Tom Petty and the Heartbreakers o Songs of Innocence de U2.

En cuanto a Mejor Canción Rock, el Grammy se dispuratá entre Paramore con Ain’t It Fun, Beck con Blue Moon, The Black Keys con Fever, Ryan Adams con Gimme Something Good y Jack White con Lazaretto.

En la categorías Rock, encontramos Mejor Interpretación Rock, con Gimme Something Good de Ryan Adams, Do I Wanna Know? de Arctic Monkeys, Blue Moon de Beck, Fever de The Black Keys y Lazaretto de Jack White

El Grammy a Mejor Disco de Pop Vocal puede llevarselo Coldplay por Ghost Stories, Miley Cyrus por Bangerz, Ariana Grande por My Everithing, Katy Perry por Prism, Ed Sheeran por X o Sam Smith por In The Lonely Hour.

En cuanto a Mejor Interpretacion de Solista Pop, tenemos a John Legend con All Of Me, Sia con Chandelier, Sam Smith con Stay With Me, Taylor Swift con Shake It Off y Pharrel Williams con Happy.

Centrandonos en las categorías Pop, encontramos Mejor Interpretación de Pop por dúo o grupo con nominados como Iggy Azalea feat. Charli XCX por Fancy, Coldplay por A Sky Full of Stars, A Great Big World & Christina Aguilera por Say Something, Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj por Bang Bang y Katy Perry feat. Juicy J por Darkhorse.

En la categoría de Mejor Nuevo Artista encontramos nominados a Iggy Azalea, Bastille, Brandy Clark, Haim y Sam Smith.

El Grammy a la Canción del Año se disputará entre All About That Bass de Meghan Trainor, Chandelier de Sia, Shake If Off de Taylor Swift, Stay With Me de Sam Smith y Take Me To The Church de Hozier.

En cuanto al Disco del Año, está bastante reñido, con candidatos como Morning Phase de Beck, Beyoncé con su disco homónimo Beyoncé, X de Ed Sheeran, In The Lonely Hour se Sam Smith y Girl de Pharrel Williams.

Repasando las categorías más imporntantes encontramos la Grabación del Año, en la cual compiten Iggy Azalea ft. Charlie XCX con Fancy, Sia con Sia con Chandelier, Sam Smith con Stay With Me, Taylor Swift con Shake It Off y Meghan Trainor con All About That Bass.

Además, disfrutaremos de duetos de la mano de Rihanna, Kanye West y Paul McCartney; Lady Gaga y Tony Benett; Tom Jones y Jessie J; Common y John Legend; Beck y Chris Martin; y Ed Sheeran, Sia y Jeff Lyne.

Un número inigualable de figuras del ámbito musical se darán cita en el escenario para llenar de energía la gala. Madonna, Pharrell Williams, Beyoncé, Mary J. Blige, Eric Church, John Mayer, Juanes, Sam Smith, John Legend, Sia, Usher, Lang Lang, Ariana Grande, Herbie Hancock o AC/DC serán algunas de las celebridades que podrán música a la fiesta.

En esta 57 edición parten como favoritos Beyoncé y Sam Smith, con seis candidaturas cada uno, al igual que Pharrell Williams, aunque este suma cuatro como solista y dos como productor.

Como maestro de ceremonias repite LL Cool J, cantante de rap y actor estadounidense. Además, los premios serán repartidos por grandes celebridades de la talla de Miley Cyrus, Nick Jonas, Stevie Wonder, Nicki Minaj, Taylor Swift, Jamie Foxx, Gwyneth Paltrow o Enrique Iglesias, quien será la única presencia española.

La gala tiene previsto su comienzo a las 17:00p.m. en Los Ángeles, lo que supone las 02:00a.m. en España. Dos horas antes dará comienzo la alfombra roja. El evento será retransmitido por la CBS en directo para el público americano. Sin embargo, los españoles tendrán que seguirlo a través de internet y de las redes sociales, ya que ningun canal nacional lo retransmite debido a su tardío horario.

Grandes celebridades del mundo de la música y el espectáculo se darán cita esta tarde-noche en el Staples Center de Los Ángeles, California.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 57ª edición de los Premios Grammy , los galardones otorgados cada año por la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias de Estados Unidos a lo mejor de la música del momento.