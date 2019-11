Netflix prepara una serie de The Legend of Zelda

La plataforma estadounidense Netflix está en fase de preparación de una serie sobre el videojuego de Nintendo, The Legend of Zelda. Según informa The Wall Street Journal, el proyecto se encuentra aún en la primera etapa de desarrollo para que esté disponible en un futuro cercano.

El objetivo es crear una ficción al estilo de Juego de Tronos pero más familiar La serie la están llevando a cabo conjuntamente Netflix y Nintendo, y estaría orientada a ser interpretada por actores reales, dejando a un lado la animación digital. Ambas compañías han asegurado que su objetivo es el de crear una ficción al estilo de Juego de Tronos, pero mucho más familiar y con un tono más amigable, teniendo en cuenta la franja de edad a la que estaba dirigido el videojuego era pensado para un público infantil. Parece que la trama estará basada en la historia conocida, en la que un chico llamado Link debe rescatar a la princesa Zelda, contando con los elementos bélicos y de brujería del juego.

Se ha estipulado que Nintendo podrá separarse de la idea si no acaba de estar conforme, y es que la compañía japonesa siempre ha sido reacia a la hora de permitir adaptaciones de sus videojuegos. En 1989 ya se emitió una serie basada en The Legend of Zelda, Legend of Zelda: Ganon's Evil Tower, serie animada que sólo duró una temporada y con muy poco éxito. Este fracaso junto a la criticada película que se hizo de Mario Bross en 1993, hicieron que Nintendo no haya realizando ninguna adaptación más durante los siguientes 20 años.

De momento, aunque se encuentra en una fase muy primeriza, teniendo en cuenta que quien está detrás es Netflix, cabe pensar que saldrá bien. Al menos, de seguidores no le faltarán y es que es una de las franquicias de videojuegos más importantes, con casi 30 años de vida y alrededor de 20 títulos para los diferentes consolas, con alrededor de 80 millones de copias vendidas. Uno de los seguidores de The Legend of Zelda era Robin Williams, que aseguró que puso Zelda a su hija en honor al videojuego.