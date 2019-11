Los Oscar: el robo 'Interstellar'

En Hollywood es ya una tradición encontrarse a un profesional de magistrales cualidades y admirable desempeño relegado de los premios más prestigiosos del cine. ¿Las más evidentes? Unas ediciones es Leonardo DiCaprio, otras, David Fincher. Los Oscar se han convertido en una cuestionable vara de talentos. ¿Pero acaso es una pauta nueva? Si echamos la vista atrás a través de sus 87 ediciones, podemos reparar en cómo maestros de la talla de Howard Hawks, Charles Chaplin, Alfred Hitchcock o Stanley Kubrick jamás consiguieron alzarse con uno. Esta edición la Academia recupera su reciente costumbre de ignorar al magnífico director Christopher Nolan, una polémica que ha provocado en muchos una gran indignación.

'Interstellar': un injustificado desprecio

Interstellar. Probablemente la película del año. Un filme que dentro de treinta años el público calificará de clásico y que, probablemente, será considerado como un referente para los nuevos talentos cinematográficos. El inglés Christopher Nolan ejerce como director, productor y guionista del que hasta el momento podría considerarse como su filme más logrado. Sin embargo, su noveno largometraje ha sido apartado de la carrera al Oscar a la mejor dirección y mejor guion original, departamentos en los que más ha evidenciado su valía. Esta cósmica producción sólo ha obtenido el reconocimiento de la Academia de Hollywood para optar al premio en cinco categorías menores: mejor producción, banda sonora, edición de sonido, mezcla de sonido y efectos especiales.

Una cuestión invade a todos aquellos que desalojaron la sala de cine tras casi tres horas de metraje, algunos en estado de shock, otros percatándose de haber presenciado una obra maestra, unos con ojos llorosos, y muchos ansiosos de llegar a casa para investigar acerca de la teoría de la relatividad. Dicha cuestión es, ¿realmente entre las aspirantes a la categoría de mejor película, que actualmente oscila entre cinco y diez candidatas, no había cabida para un filme tan soberbio como Interstellar? ¿Acaso la obra de Nolan no está a la altura de El francotirador ni de La teoría del todo? Queda demostrado que tanto para la crítica como para la audiencia, Interstellar es una de las mejores películas del año. Sin ir más lejos, y pese a no considerarlo un instrumento de valoración definitorio, en IMDb el filme del cineasta londinense supera la nota de todas las nominadas a mejor película. Sin embargo los miembros de la Academia parecen no compartir este criterio.

Los Oscar o la sinrazón de la Academia

En primer lugar, Interstellar contó con un presupuesto de 165 millones de dólares y ha resultado tanto un éxito en cuanto a críticas como un éxito comercial. Es bien sabido que la Academia muchas veces se siente atraída por filmes más independientes y no tanto por los blockbusters, y quizá aquí radique uno de los principales motivos por los que Interstellar ha sido ignorada en estas categorías. Pero no se trata simplemente de otra película mainstream como comprenderemos a continuación. Por otro lado, tampoco estamos ante una película académica, otra de las debilidades de los votantes de la Academia, que suelen decantarse por películas correctas en todos los departamentos pero planas, sin mucha trascendencia y curiosamente menos ambiciosas que las perdedoras (¿recordáis hace cinco años el Oscar a la mejor película para El discurso del Rey?). El filme de Nolan parece no cumplir todos los requisitos pese a su excelencia. Pero si este director tiende a perfeccionarse y a subir el listón con cada trabajo que realiza, ¿qué (más) necesitará Nolan para hacerse notar en los Oscar?

Hagamos memoria. El pasado año, Alfonso Cuarón se hacía con el Oscar al mejor director por Gravity, la cual consiguió además una justa nominación a mejor película (y se llevó siete estatuillas). Refiriéndonos a las más recientes películas de ciencia ficción ambientadas en el espacio, ¿acaso significa esto que en realidad Gravity es mejor película que Interstellar? Técnicamente, Interstellar se presenta mucho más compleja que la anterior, y abarca mayor variedad de temáticas así como diversas tramas y subtramas, elaboración de personajes y simbolismo. Aún con todo, la obra de Nolan parece no ser digna de optar al Oscar a la mejor película, como tampoco al mejor guion original.­­­­­­

'Interstellar' relata el eterno viaje del héroe. El espectador se sumerge por completo en la odisea de este Ulises moderno aguardando incansablemente el esperado reencuentro entre padre e hija.

Con respecto a la historia, Christopher y su hermano, Jonathan Nolan, se han encargado conjuntamente de escribir Interstellar. Un guion cuya ascendente complejidad atrapa paulatinamente al espectador construyendo, a propósito, una diversidad de capas de lectura sobre las cuales el público no repara al principio del metraje, sino a medida que la historia trasciende. El guion de los hermanos Nolan comprende temas físicos basados en la teoría de la relatividad de Einstein con su concerniente tratamiento del espacio-tiempo. Pero sobre todo Interstellar trata el tema de la inherente soledad del ser humano en este gigantesco pero desconocido universo, expresado a través de Matthew McConaughey. Su personaje, Cooper, es poseído por el espíritu de la pequeña Dorothy en Oz, estando dominado por su necesidad de hallar la forma de regresar a casa. Esta película relata el eterno viaje del héroe. El espectador se sumerge por completo en la odisea de este Ulises moderno aguardando incansablemente el esperado reencuentro entre padre e hija. Y mientras los Nolan emplean temas universales, también se encargan de integrar la huella de una autoría que contribuye a brindar diversas capas de profundidad al filme, alejándolo del insípido blockbuster. Por lo tanto, la Academia no puede catalogar a este largometraje de mero producto comercial, lo que hace más incomprensible su decisión durante las nominaciones.

Historial de nominaciones a los Oscar de Christopher Nolan

Este prolífico cineasta ha conseguido seducir a las audiencias con producciones modernas y profundas, dirigiendo la atención sobre sus predilectas temáticas, como el sueño, la física, la magia y el tiempo, cuidando tanto forma como contenido. A continuación revisamos la relación de la Academia con Christopher Nolan durante su joven trayectoria como director. De esta forma comprobamos cómo cinco de sus nueve filmes han estado nominados en algunas categorías, pero que tan sólo ha contado con tres nominaciones en las categorías más prestigiosas. Estas incluyen una nominación a mejor película y guion original por Origen, protagonizada por Leonardo DiCaprio, otro despreciado habitual de los Oscar (cuenta en su haber con cuatro nominaciones a mejor actor).

INTERSTELLAR

Menores: producción, banda sonora, edición de sonido, mezcla de sonido, efectos especiales.

Premios: ?

ORIGEN

Mayores: película, guion original.

Menores: banda sonora, dirección artística.

Premios: fotografía, mezcla de sonido, edición de sonido, efectos especiales.

EL CABALLERO OSCURO

Menores: fotografía, dirección artística, edición, maquillaje, mezcla de sonido, efectos especiales.

Premios: actor de reparto, edición de sonido.

EL TRUCO FINAL

Menores: fotografía, dirección artística.

BATMAN BEGINS

Menores: fotografía.

MEMENTO

Mayores: guion original.

Menores: edición.

El camino al futuro

De este modo podemos comprobar cómo no es la primera vez que Nolan es ninguneado por la Academia. Durante su joven trayectoria ha realizado proyectos de gran calidad y pese a ello, debido a los motivos que sean, no ha logrado la aprobación de los académicos de Hollywood. Sospechamos que esta tendencia continuará no solamente esta edición, pero albergamos la esperanza de que algún día reconozcan el trabajo de este sobresaliente cineasta. Hasta entonces sólo podemos deleitarnos con una serie de producciones de espectacular índole que no han ganado el Oscar a la mejor película.

En síntesis, este discurso ha tenido por objeto protestar ante el maltrato a Interstellar en la presente edición de los Oscar, convirtiéndolo paralelamente en un ejercicio de denuncia al asalto a Nolan. Un asalto constante y en esta ocasión descarado. Un robo que antes ya soportaron Fincher, Hitchcock o Kubrick. Pero como todos ellos, Interstellar, de todos modos, no necesita un Oscar para evidenciar su incuestionable maestría.

Los cinéfilos amantes de la justicia en el mundo ya sólo codician un posible consuelo: puesto que la Academia ya cuenta con Christopher Nolan como cabeza de turco permanente, ¿significa esto que pronto concederá el Oscar a Leonardo DiCaprio?