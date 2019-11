57ª edición de los Grammy

La gala de los 57th Grammy comenzó con el esperado grupo de rock AC/DC interpretando los temas "Rock or Bust" y "Highway to Hell" . La banda en esta ocasión especial se vio acompañada por el batería Chris Slade, que ha vuelto a tocar de nuevo con ellos tras veinte años sin subirse a un escenario con estos.

Tras este gran gran arranque, LL Cool J, el presentador de la ceremonia, dio presentación a Taylor Swift para entregar el primer Grammy de la noche. Sam Smith fue el primer premiado, en la categoría de mejor artista novel del año. El artista se hizo con un total de cuatro gramófonos al final de toda la noche por mejor Álbum por 'Stay With Me', mejor Canción del Año por 'Stay With Me', mejor Álbum Pop Vocal por 'In the Lonely Hour' y el mencionado a mejor Artista Novel. Al recibir su segundo premio de la noche, Smith dijo haberse sentido desesperado por hacerse oír. “Intenté perder peso y estaba haciendo una música terrible. Fue hasta que comencé a ser quien soy que la música comenzó a fluir y la gente comenzó a escuchar. Así que muchas gracias a todos”, señaló.

Ariana Grande fue la siguiente siguiente en saltar al escenario con el tema 'Just A Little Bit Of Your Heart'. Y tras esto, otro momento para recordar con la actuación de Jessie J y Tom Jones que cantaron juntos en el escenario de los 57th Grammy Awards con 'You've Lost That Lovin' Feelin'. Pharrell Williams se llevó tras estas actuaciones su tercer gramófono a la Mejor Actuación Solista Pop por 'Happy', el octavo de su carrera.

También pasaron por el escenario artistas como Miranda Lambert, Kanye West, y la esperada Madonna con su espectacular puesta de escena interpretando su nuevo éxito 'Living For Love'. Este momentazo vino seguido a eso de las tres de la madrugada con el Grammy a la Mejor Interpretación R&B que fue a parar en manos de Beyoncé por Drunk In Love. Con este, la cantante ya suma 20 Grammys en toda su carrera.

Ed Sheeran actuó con John Mayer el tema 'Thinking out loud' y luego volvió al escenario para cantar a dueto junto con Jeff Lynne el tema 'Mr Blue Sky'. Más tarde, Ryan Seacrest sale al escenario para presentar a Adam Levine y Gwen Stefani, interpretando 'My Heart Is Open', tema incluido en el último disco de Maroon 5, V. Y pasadas las tres y media de la noche, el Grammy al Mejor Álbum Country fue para Miranda Lambert por 'Platinum'.

La décima actuación de la noche la protagonizó Pharrell Williams que se hizo con el público cantando 'Happy', pero esta vez en una versión orquestal junto a Hans Zimmer y Lang Lan. Otro de los protanistas de la noche fue el presidente Barack Obama que apareció en uno de los anuncios de los Grammy llamando a los artistas y sus seguidores a luchar contra la violencia doméstica y el abuso sexual, como parte de la campaña 'It's On Us'. Y tras esto, una superviviente de la violencia doméstica apareció contando su historia, dando paso despues a la actuación de Katy Perry, quien interpreta 'By The Grace Of God'.

Otro gran momento de la noche vino de la mano de Tony Bennett y Lady Gaga que subieron juntos al escenario para enlanzar sus grandísimas voces con el tema 'Cheek to Cheek', incluido en el álbum que tienen en conjunto. Y por supuesto, un poco más tarde aparecieron en el gran escenario Rihanna, Kanye West y Paul McCartney con el nuevo tema 'FourFiveSeconds'.

La actriz de Jane The Virgin presentó al cantante Juanes, que cantó el tema 'Juntos' de la nueva película de Disney McFarland, USA. Luego, Beck gana con Morning Phase el premio al Álbum del Año, superando a artistas de la talla de Ed Sheeran, Beyoncé o Pharrell Williams. Y tras este premio Shia Labeouf presenta a Sia que interpreta el tema 'Chandelier', con Kristen Wiig y Maddie Ziegler como bailarinas, un decorado al mas puro estilo de un videoclip y ella misma cantando mirando hacia la pared como de costumbre.

Stevie Wonder y Jamie Foxx fueron los encargados de presentar el premio más importante de la noche, la Grabación del Año, y este fue destinado como hemos mencionando antes a Sam Smith. Y finalmente, el espectáculo acabó con actuación de Beyoncé interpretando 'Precious Lord, Take My Hand', y John Legend y Common cantando 'Glory'. Y alrededor de las 5:40 de la hora española finalizó la gala con la ovación del público a la 57 edición de los Grammys.