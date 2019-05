Objetivo Oscar 2015: Mejor Guion Adaptado

Son nuevamente cinco escritores que este año se llevan las mejores palmas por su adaptación al cine. Nuevos rostros que ambicionan asentarse en los anales de la premiación cinematográfica más importante y experimentados guionistas que siguen en la búsqueda de la inmortalidad en el cine. Todos nos traen emotivas historias y magníficas enseñanzas. Solo uno se puede llevar a casa la estuilla dorada. Mientras llegamos a la noche de gala, te dejamos con los cinco maestros del guion.

Jason Hall por 'American Sniper '

La última película que ha dirigido Eastwood tiene tanto de amor como de odio. La aclaman y la desprestigian al mismo tiempo, el fondo bélico conlleva a la polémica. La historia está basada en el libro El Francotirador: Memorias del Francotirador más Letal de la Historia, escrita por el mismo combatiente de guerra Chis Kyle, interpretado por Bradley Cooper, quien fuera el condecorado héroe americano más acertado de la historia. El nominado guionista es Jason Hall, quien adaptó el libro de Kyle al cine de la manera más fiel que pudo. El escritor obtuvo la aprobación de la esposa del Francotirador así como la oportunidad de escuchar muchas historias familiares acerca del héroe, lo cual hizo que la adaptación no se base totalmente en la guerra, sino en la parte humana de los que regresan a casa luego de magna huella.

Hall comenta en las entrevistas, muy orgulloso, que este guion incluso le costó sangre, pues al ir por primera vez a proponerle hacer una película sobre su historia en el 2010, Kyle estaba rodeado de compañeros de diferentes áreas combatientes. Por su mera presencia fue amenazado y atacado por conocidos del Francotirador, inclusive enfrentó a golpes a uno de ellos, llegando a sangrar debido a la gresca.

Graham Moore por 'The Imitation Game' ('Descifrando Enigma')

Un codiciado guion y un obsesionado guionista obtienen el resultado de The Imitation Game. La historia del matemático Alan Turing, y su genialidad al descifrar un importante código durante la Segunda Guerra Mundial, atrapó desde temprana edad al nominado guionista. Su persistencia por trabajar un filme sobre esta historia lo llevó hasta arriesgar su carrera pues sus agentes consideraban la historia poco usual y nada comercial como para ser su primer trabajo en cine. Nada importó y Moore se sumergió a la vida de Turing para adaptar este guion. Su amor a los computadores fue lo que le hizo conocer sobre Turing en su adolescencia y verse identificado con este científico.

Moore ha basado su guion en el libro del británico Andrew Hodges llamado Alan Turing: The Enigma. Hodges tambiés es un reconocido autor y matemático. Moore confiesa que se ha basado en otras biografías más recientes, pues luego de la publicación de Turing: The Enigma han surgido nuevos libros acerca del científico, con más información y nuevos descubrimientos sobre su vida.

Moore es un joven y vivaz escritor, con muchos planes cinematográficos a futuro, su conclusión filosófica sobre su admirado personaje es que Turing basó sus experimentos en su propia vida, reflejó su experiencia en lo científico y que la “imitación de su juego” fue diaria y, sin pensarlo, dejó un legado.

Paul Thomas Anderson por 'Inherent Vice'

Paul Thomas Anderson reflexiona sobre el impacto que ha tenido el complejo y recluido novelista Thomas Pynchon en su carrera. Inherent Vice se basa en uno de sus libros y Thomas Anderson celebra la capacidad del autor al hacerlo flotar con sus obras. De todas las historias de Pynchon que tuvo para elegir, Inherent Vice fue la que su cabeza escogió. La complejidad de las demás historias del novelista, llegaban a ser demasiado para la mente del guionista. En alguna oportunidad declaró que encontró las demás obras muy intimidantes y casi imposibles de desarrollar. Inherent Vice sí era posible, y esta corazonada lo lleva a su cuarta nominación al Oscar como mejor Guion Adaptado.

Recordado por películas como Boogie Nights (1997) y Magnolia (1999), el escritor se ha vuelto un experto en trabajar junto a grandes elencos. En esta oportunidad su cinta cuenta con actores como Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson, Reese Witherspoon, Benicio Del Toro. Thomas Anderson adapta y dirige Inherent Vice y se apoya en su experiencia previa, dirigiendo a primeros actores con importantes historias por contar.

Inherent Vice cuenta la vida del personaje Larry “Doc” Portello (Phoenix) en Los Ángeles de los años ´70. La enredada historia relata al detective “Doc” tras el rastro de su desaparecida ex novia, en la pintoresca California setentera.

Anthony McCarten por 'The Theory of Everything' ('La Teoría del Todo')

A Anthony McCarten le tomó más de una década conseguir la aprobación de la autora del libro en el cual basó su guion. El libro, llamado Travelling to Infinity: My Life with Stephen, está basado en la vida del conocido físico Stephen Hawking y su primera esposa, Jane, la autora del libro. McCarten describe la relación con Jane a través de los años como una línea gradual con fluctuaciones de confianza durante un largo tiempo. Inclusive fueron aproximadamente ocho años para que el escritor construyera una relación de confianza con Jane Hawking, presentándole diferentes borradores del guion, esperando que un día se decida a firmar la aprobación de la adaptación.

El persuasivo trabajo de McCarten rindió frutos y la aprobación fue otorgada. Ambos protagonistas de la historia, Stephen y Jane, vieron la producción finalizada (por separado) de manos de McCarten y las reacciones fueron más de lo que el guionista esperó. Uno de los comentarios de la autora del libro, fue que quiso relatar esta historia para que en unos cuantos años no aparezca alguien inventando lo que en verdad sucedió en la vida de los jóvenes Hawkins.

Anthony McCarten es originario de Nueva Zelanda y compite por primera vez a los premios Oscar, esta vez como Productor y Guionista por The Theory of Everything.

Damien Chazelle por 'Whiplash'

Damien Chazelle escribe y dirige su segundo largometraje con gran éxito. Whiplash es oscura intensa y conmovedora y según la crítica Chazelle lo logra y está un paso más cerca de ser parte del exclusivo club de los ganadores del Oscar con menos de 30 años. La experiencia que vivió en la secundaria, junto a un abusivo profesor, lo inspiró a escribir la historia sobre Andrew y su asediado talento musical.

Chazelle confiesa que su guion ha sido prácticamente autobiográfico. Al llevar clases de música en la secundaria, Chazelle tuvo una experiencia bastante terrorífica con un abusivo profesor, en el cual basó al personaje de su cinta, interpretado de forma brillante por JK Simmons. “Siento que hay una especie de crueldad en los maestros de música”, confesó el joven director en una entrevista. Y aunque ha tenido mucha más experiencia en escribir género de suspenso, con Whiplash utilizó la misma técnica acostumbrada de escritura. Ahora, con un poco más de tiempo conociendo la historia del alumno y su abusivo profesor, considera a Whiplash como un suspenso psicológico.

Aunque el guion es original de Chazelle, el jurado del Oscar lo ha considerado en la categoría de Guion Adaptado, pues ya el cineasta había utilizado la historia en un cortometraje. Irónicamente el cortometraje fue utilizado para recaudar fondos y producir el largometraje que hoy está nominado al Oscar en cinco categorías.