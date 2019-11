Megan Maxwell emociona de nuevo con 'Sígueme la corriente'

"Tony Ferrasa es un guapo, adinerado y exitoso compositor de música puertorriqueño. No hay mujer que se le resista y que olvide con facilidad su mirada verde y leonina (...)". Así comienza la sinopsis de Sígueme la corriente, la nueva novela que Megan Maxwell. Con esta descripción, no sorprende que la autora se inspirara en un guapísimo Rubén Cortada a la hora de crear al protagonista.

El actor que dio vida a Ramiro Arribas (El tiempo entre costuras) y arrasa ahora con su papel de Faruq Ben Barek (El Príncipe) aparece en la mente de Megan "menos malote" y "más romántico". Así lo ha confirmado esta tarde durante la presentación del libro en la Fnac Callao.

"Mis novelas cuentan la parte bonita; la historia de estos personajes veinticinco años después sería muy distinta"

Allí, en pleno corazón de Madrid, la esperaban unas asiduas y más que fieles lectoras que ya disfrutaron con otras obras como Pídeme lo que quieras o Adivina quién soy. Cuando le preguntan a la escritora cómo es capaz de crear hombres tan perfectos, Megan responde realista: "mis novelas cuentan el inicio de grandes historias de amor, es decir, la parte bonita. Estoy segura de que la vida de esos mismos personajes veinticinco años después sería muy distinta".

Sin ánimo de hacer 'spoiler' a las presentes que aún no han devorado el libro, la escritora contó cuánto había disfrutado escribiendo Sígueme la corriente: "A Tony le he buscado una chica muy particular; Ruth no tiene las cosas nada fáciles y, a diferencia del resto, no es una mujer que babea detrás de él". Además, Megan se compromete a reflejar de la manera más honesta posible la imagen de la mujer actual y se define como "una escritora de novela romántica" que va alternando la medieval, la contemporánea y la más erótica para "no hartarme".

Las fieles lectoras le agradecen su cercanía en las redes sociales como Twitter, donde "siempre responde"

Recuerda que empezó a escribir casi por casualidad: "al principio no me veía capaz pero tras mi primera obra, me animaron y le cogí el gustillo". "Contar historias es una manera de vivir una segunda vida dentro de la mía propia", reconoce Maxwell.

Y no duda en compartir con sus seguidoras los nuevos proyectos que verán la luz en 2015. Entre ellos, destaca una novela "muy especial" que saldrá en junio: "el lunes os diré el título y os pondré la portada en mis redes sociales", comenta a una audiencia expectante. Lo cierto es que la escritora hace un uso constante de Facebook y Twitter. Es más, sus lectoras no han dudado en agradecerle su "cercanía" y sus respuestas a través de estas plataformas.

Otra de las preguntas más repetidas ha sido la de "¿Habrá segunda parte de...?" A este respecto, Megan no se anda con rodeos: "Pensad que si al final de mis novelas hago que prestéis atención en unos personajes en concreto, siempre es por algo".

Asimismo, las más impacientes se han interesado también por la posibilidad de llevar al cine algunas de sus obras. "Lo primero es que un productor y un director se fijen en ellas", responde convincente la escritora. "Pero sería genial, claro; de hecho, hace un tiempo hubo una tentativa y, aunque finalmente no saliera adelante, si ha sucedido una vez, ¿por qué no va a pasar de nuevo?", asegura una Megan llena de optimismo.

Megan invita a seguir "dando el coñazo" para que sus novelas aterricen en el cine

En este sentido, ha agradecido también la insistencia de algunas chicas que "hacen campaña cada sábado" desde sus cuentas de Twitter para que esto sea posible, y ha animado a todas las presentes a seguir "dando el coñazo" en la misma línea.

Hasta el momento habrá que conformarse con los libros. El más reciente, Sígueme la corriente, es una divertida y sexy comedia romántica que hará que te enamores "incluso del aire que respiran sus protagonistas". Unas 480 páginas capaces, sobre todo, de emocionar.