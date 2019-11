Lady Gaga actuará en la gala de los Oscar

El 22 de febrero está a la vuelta de la esquina y, es por ello, que los responsables de la gala cinematográfica más importante del año han decidido que ya es hora de desvelar qué artistas amenizarán la velada en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Junto a los ya anunciados Adam Levine, Jennifer Hudson, Anna Kendrick, Common, John Legend y Rita Ora, la organización de los Oscar ha anunciado que Lady Gaga se subirá al escenario para rendir un "tributo especial".

"Lady Gaga es una artista única y en constante evolución musical. Estamos muy orgullosos de tenerla en los Oscar por primera vez", han explicado Craig Zadan y Neil Meron, productores de la gala. Todavía se desconoce a qué o quiénes rendirá tributo la ganadora de seis Grammy en la noche del 22 de febrero.

Más evidente son las intenciones de sus organizadores a la hora de contar con la diva del pop en la programación de la 87 edición de los Premios Oscar, que presentará Neil Patrick Harris. No hay duda de que Gaga es querida entre el público joven, aquel que, por una u otra razón, no está tan familiarizado con las grandes nominadas como Birdman, Boyhood, El gran hotel Budapest o La teoría del todo. Y a través de ella intentarán captar su atención en la retransmisión del próximo domingo.

Actuaciones para todos los gustos

Recordar que en el apartado musical de la gala también aparecen otros nombres más frescos del panorama internacional como el del vocalista de Maroon 5, Adam Levine, que interpretará la canción Lost Star de Begin Again. Otros números musicales que veremos a lo largo de la noche: Jennifer Hudson, Anna Kendrick, Common y John Legend interpretarán Glory, el tema principal de Selma; Tim McGraw cantará I'm Gonna Miss You, de la película Glen Campbell... I'll Be Me; Rita Ora intentará meterse en el bolsillo a los asistentes con Grateful, de Beyond the Lights; y, por último, Tegan y Sara y The Lonely Island, grupo que interpretará el Everything is Awesome de La LEGO Película.

Tal y como sucedió el pasado año con Pharrell Williams interpretando Happy (de Gru, mi villano favorito 2), no nos cabe la menor duda de que Lady Gaga podría protagonizar uno de los momentazos de la ceremonia. Ya saben, no pierdan detalle de lo que ocurra el próximo domingo. Tal vez volvamos a ver a Meryl Streep mover las caderas a ritmo de Gaga.