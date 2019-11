Entrevista. Carlos Sadness: "Cada letra nace de momentos distintos y reales"

Metido de lleno en los ensayos y presentaciones de La idea salvaje, su último lanzamiento, Carlos Sadness atendió a Música VAVEL para hablar de disversos temas relacionados con su música. El artista catalán es actualmente uno de los rostros de la música independiente que más está evolucionando en España. Y no solo lo hace dentro de nuestras fronteras, ya que es en Latinoamérica donde también guarda un gran número de seguidores que disfrutan con su música.

Pregunta: ¿Como te sientes al ver que poco a poco te vas haciendo un hueco como uno de los artistas indies más reconocidos de nuestro país?

Respuesta: Me alegra que lo veas así porque desde dentro siempre es más difícil juzgarse a uno mismo,pero cuando ves que vas sacando cosas y vas viendo la cantidad de gente que viene a verte a los conciertos o el número de reproducciones de las canciones, pues al final las cifras son un indicativo que te hacen notar que creces y es una gran satisfacción porque cuando sacas algo nuevo ,la máxima ilusión es crecer con eso y aquí se nota un crecimiento.Todo ello me hace sentir contento.

P: Sabemos que estarás en algunos de los mejores festivales nacionales el próximo verano. ¿Es importante para un grupo o músico consolidarse en este tipo de eventos año tras año?

R: Sí, yo creo que hoy en día los festivales tienen una capacidad tan grande para mover gente y que la gente se interese por la música que suena en ellos, que es casi como la radio para un artista 'mainstream'. Para un artista alternativo los festivales son los sitios de mayor exposición, por lo que es casi vital estar en ellos.

R: Aunque había tenido otros títulos en mente, el disco se movía un poco de lo que yo estaba acostumbrado a hacer porque empezaban a salir canciones muy rítmicas, otras muy luminosas, otras oscuras...Se salía un poco de lo que pensaba que podía llegar a ser y por eso se puede comparar con un caballo salvaje que quieres atrapar pero se escapa y va a su bola, por lo que acabó siendo La idea salvaje.

P: ¿En qué te inspiras para elaborar unas letras tan rítmicas y elaboradas?

R: Es difícil de explicar,porque al final cada una nace de distintos momentos pero reales ya que hay algunas que se te ocurren en la ducha, otras conduciendo, otras que se basan en una conversación que has tenido con alguien...Entonces a lo largo de los dos años que he necesitado para hacer este disco,de las distintas situaciones que te vas encontrando en la vida luego le puedes dar una segunda forma para que tengan un aspecto más místico y artístico. He utilizado alguna temática espacial, alguna temática sobre el distanciamiento pero hablando de las estrellas.En definitiva,todo parte de cosas que son reales pero a las que luego das un toque especial.

P: Dos de las canciones del disco se presentaron en Spotify antes de la salida a la venta del CD y fueron las más compartidas en esa red por el público, el más vendido en la preventa de FNAC.. ¿Qué tiene este lanzamiento con respecto a Ciencias Celestes para que haya conectado tan bien con los fans?

R: Fue todo una sorpresa, pero creo que como cuando salió Ciencias Celestes no era tan conocido, la gente que lo compró eran los fans desde el principio. Ahora ha pasado mucho más tiempo y el público espera algo más nuevo porque le gustó lo anterior o simplemente porque se ha ido acumulando gente que igual no compró el otro en su día porque lo tenía muy escuchado o lo descubrió tarde. Un lanzamiento hace más ilusión,a veces es más difícil vender un disco cuando lo descubres pero ya está a la venta desde hace años, que cuando aún no lo has escuchado pero tienes la ilusión de que salga.

P: Además, eres conocido por tu faceta de ilustrador.¿ Te sientes un privilegiado por poder transmitir las ideas de tus canciones de modo visual aparte del sonoro?

R: Nunca me he considerado mucho ilustrador pero como iba subiendo los dibujos y a la gente les gustaba, eso me motivaba a compartirlos más. Lo bueno es que tu puedes sacar un disco cada ciertos años pero dibujos puedes hacer tantos como quieras, eso te hace conectar más con el público haciendo algo diferente y por ello disfruto bastante.

P: En tus discos estamos acostumbramos a ver colaboraciones. En este caso el elegido ha sido Santi Balmes de Love of Lesbian. ¿Qué te hizo pensar en él para que formase parte de La idea salvaje?

R: Primero que cuando la estaba haciendo me imaginaba su voz,como la cantería él y eso me motivaba un poco como a llevarla a su terreno. Además, no la tenía del todo resuelta. Tenía dudas sobre como hacer el estribillo, por eso le dije:"ayúdame a resolverla y si te animas, a cantarla". Es por ello, por lo que la considero una joya dentro del disco ya que es un cantante que me gusta mucho.

P: Cuentanos algo sobre la gira de La idea salvaje. ¿Habrá cabida para Latinoamérica donde tienes una gran cantidad de público que sigue tu música?

R: Lo de Latinoamerica es difícil porque llevar un grupo allí a tocar representa una inversión de dinero importante. Pero luego es verdad que el feedback si que lo tenemos, para mí uno de los objetivos es acabar presentándolo allí. Primero hay mucho trabajo por delante en España, hay que ir a todas las ciudades y a los festivales, pero no hay que olvidarse que allí hay casi tanta o más gente que en España esperando el disco y por eso que menos que intentarlo.

P: ¿Qué opinas de la situación actual del IVA cultural y las dificultades que acarrea al sector musical?

R: Yo estoy esperando a que lleguen las elecciones para que la gente muestre su malestar no votando a aquellos que lo han promovido. Espero que la sociedad tome conciencia y vaya a votar, porque se vota una vez cada cuatro años y es una oportunidad de cambiar las cosas. Yo personalmente me siento fastidiado porque muchas veces para ser músico hay que pagar más de lo que ganas.

P: ¿Se digiere bien eso de ser cada vez más conocido por la calle?

R: Pues es algo muy evolutivo, es decir, no ocurre de golpe que nadie te conozca y al día siguiente todo el mundo te diga algo. Las primeras veces te sorprende pero nunca llega a ser algo molesto porque no llega a ser una fama masiva. No te cambia la vida ni la forma de ser, hay gente que enseguida ese tipo de cosas les hace subir a la luna pero si lo vas viviendo poco a poco se va llevando con mucha normalidad.

A solas con Carlos Sadness

P: Tu canción favorita del disco

R: Astronomía en el Tibidabo

P:Tu frase favorita del disco:

R: Me he alejado tanto que no puedo verlo, es la miopía que me deja tu recuerdo.

P:Un destino para vivir:

R: San Francisco

P: Una referencia musical:

R: Vampire Weekend

P:Algo que no falte en tu maleta:

R: El ukelele

P:Una colaboración con la que sueñas:

R: Crystal Fighters

P: El concierto al que guardas más cariño:

R: El del Arenal Sound 2013