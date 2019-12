Resultados de los premios Oscar 2015

¡Muchas gracias a todos por seguirnos en VAVEL! Les esperamos en la próxima retrasmisión. Buenas noches.

6:10 Los premios de interpretación se los llevan Julianne Moore, Eddie Redmayne, Patricia Arquette y J.K. Simmons

6:09 El Gran Hotel Budapest empata con 4 Oscar, y les sigue Wiplash con 3

6:06 Birdman se va con 4 premios Oscar

6:04 Y la ganadora es...Birdman

6:03 Sean Penn entrega el premio a Mejor Película

5:58 Gana a la 5ª nominación, sin sorpresa, ya que era la gran favorita

5:55 Y la ganadora es...Julianne Moore por Siempre Alice

5:54 Matthew McConaughey presenta el premio a Mejor Actriz

5:52 Le gana a Michael Keaton la batalla más ajustada de la noche

5:49 Y el ganador es...Eddie Redmayne por La teoría del todo

5:48 Cate Blanchett presenta el premio a Mejor Actor

5:43 Y el ganador es...Alejandro G. Iñárritu por Birdman

5:42 Ben Affleck presenta el Oscar a Mejor Director

5:34 Y el ganador es...Graham Moore por Descifrando el Enigma

5:34 Oprah Winfrey presenta el Oscar a Mejor Guión Adaptado

5:30 Y el ganador es...Birdman

5:30 Eddie Murphy presenta el el premio a Mejor Guión Original

5:25 Cuarto Oscar para El Gran Hotel Budapest, que es la película más laureada de la noche

5:24 Su primera victoria en 8 nominaciones

5:22 Y el ganador es...Alexandre Desplat por El Gran Hotel Budapest

5:20 Julie Andrews se suma al homenaje y entrega el Oscar a Mejor Banda Sonora

5:13 Scarlett Johansson presenta un homenaje a Sonrisas y Lágrimas, interpretado por Lady Gaga

5:05 Y el premio es para...Glory de Selma

5:04 Indina Menzel y John Travolta presentan el premio a Mejor Canción

4:58 Octavia Spencer presenta la actuación de John Legend y Common con la canción Glory de Selma

4:50 Y el ganador es...Citizenfour

4:49 Jennifer Aniston y David Oyelowo presentan el premio a Mejor Documental

4:46 Terence Howard presenta los clips de Wiplash, Descifrando el Enigma y Selma

4:43 Y la ganadora es...Wiplash

4:43 Naomi Watts y Benedict Cumberbatch presentan el premio a Mejor Montaje

4:36 Jennifer Hudson canta en el In Memoriam

4:30 Meryl Streep presenta el homenaje a los profesionales fallecidos este año, el In Memoriam

4:26 Roger Deakins por Unbroken pierde por 12ª vez en estos premios

4:25 Y el ganador es...Emmanuel Lubeziki por Birdman

4:24 Jessica Chastain e Idris Elba presentan el premio a Mejor Fotografía

4:22 De momento con este premio El Gran Hotel Budapest con 3 premios es la película más premiada de la noche

4:21 Y la ganadora es...El Gran Hotel Budapest

4:20 Chris Pratt y Felicity Jones presentan el premio a Mejor Diseño de Producción

4:17 Discurso istitucional de Cheryl Boones Isaac, la presidenta de la Academia de Cine de Hollywood

4:11 Hubo mucha polémica en esta categoría por la no nominación de The Lego Movie

4:10 Y la ganadora es...Big Hero 6

4:09 Zoe Saldana y Dwayne Johnson presentan el premio a Mejor Película de Animación

4:07 Y el ganador es...Feast

4:06 Anna Kendrick y Kevin Hart presentan el premio a Mejor Corto Animado

4:03 Y la ganadora es...Insterestellar

4:02 Chloe Moretz y Ansel Elgort presentan el premio a Mejores Efectos Visuales

4:00 Josh Hutchterston presenta la actuación de Rita Ora con la canción Grateful de Beyond The Lights

3:54 No sorprende, ya que es la ganadora de todos los premios previos

3:51 Y la ganadora es...Patricia Arquette por Boyhood

3:51 Jared Leto presenta el premio a Mejor Actriz de Reparto

3:49 Y la ganadora en Mejor Sonido es..El Francotirador

3:46 Y la ganadora en Mejor Edición de Sonido es...Wiplash

3:45 Sienna Miller y Chris Evans presentan el premio a Mejor Edición de Sonido y Mejor Sonido

3:44 Margot Robbie y Miles Teller presentan los ganadores de los premios técnicos

3:35 Gwytneth Paltrow presenta la actuación de Tim McGraw interpretando la canción I'm not gonna miss you nominada por el documental Glen Campbell

3:31 Viola Davis presenta el clip de los ganadores de los premios Honoríficos que son Harry Belafonte, Maureen O'Hara, HayaoMiyazaki y Jean-Claude Carrière

3:28 Y el ganador de Mejor Corto Documental es...Crisis Hotline

3:26 Y el ganador es de Mejor Corto de Ficción es...The Phone Call

3:24 Kerry Washington y Jason Bateman presentan los premios a Mejor Corto

3:17 Marion Cotillard presenta la actuación de la canción nominada Everything is Awsome de The Lego Movie

3:13 Shirley Mclaine presenta los clips de Boyhood, La teoría del Todo y Birdman

3:10 Finalmente los hermanos Almodóvar se quedan sin Oscar por Relatos Salvajes

3:08 Y la ganadora es...Ida de Polonia

3:08 Nicole Kidman y Chiwetel Ejiofor presentan el premio a Mejor Película de Habla no Inglesa

3:04 Channing Tatum presenta a los ganadores de los Nuevos Talentos de Team Oscar

3:01 Y la ganadora es...El Gran Budapest Hotel

3:01 Reese Witherspoon presenta el premio a Mejor Maquillaje y Peluqueria

2:58 Y la ganadora es...Milena Canonero por El Gran Budapest Hotel

2:57 Jennifer Lopez y Chris Pine presentan Mejor Diseño de Vestuario

2:50 Dakota Johnson presenta a Adam Levine y Maroon 5 que interpretan la canción nominada Lost Stars de Begin Again

2:47 Liam Nessom presenta el clip de El Gran Budapest Hotel y de El Francotirador

2:40 Es su primera nominación, y se lleva el premio

2:40 Y el ganador es...J.K. Simmons por Wiplash

2:39 Lupita Nyong'o presenta Mejor Actor de reparto

2:34 Anna Kendrick y Jack Black participan en el número musical de apertura

2:30 Comienza la gala, con el presentador Neil Patrick Harris

2:28 Mientras tanto recordamos las anteriores ganadoras de Mejor Película en los Oscar

2:27 Pues acaba la alfombra roja, y en breves momentos comenzará la gala

2:24 Este año bate su propio récord consiguiendo su 19 nominación, con tres victorias incluídas

2:23 Meryl Streep, nominada a Mejor Actriz de Reparto por Into the Woods

2:18 Es su segunda nominación, tras ser nominada en 2005 por Orgullo y Prejuicio

2:17 Keira Knightley, nominada a Mejor Actriz de Reparto por Descifrando el enigma

2:15 Edward Norton, nominado a mejor actor de reparto por Birdman

2:13 Es su tercera nominación consecutiva, algo que solo han conseguido 11 intérpretes a lo largo de la historia

2:12 Bradley Cooper, nominado por El Francotirador

2:09 Lady Gaga, que actuará esta noche en la gala

2:06 Emma Stone, nominada por Birdman a Mejor Actriz Secundaria

2:03 Scarlett Johanson

2:02 Jessica Chastain

2:00 Rosamund Pike: "David Fincher me ha programado para hacerle cosas terribles"

1:59 El matrimonio formado por Chris Pratt y Anna Faris

1:58 Jennifer López

1:56 Gwytneth Paltrow, que entregará premio esta noche

1:53 Reese Witherspoon, nominada por AlmaSalvaje

1:52 En VAVEL hemos hecho nuestros propios premios elegidos por el público

1:50 Aquí con su mujer

1:47 Benedict Cumberbatch, nominado por Descifrando el Enigma

1:46 Ahora triunfa en la televisión con How to get away with the murder

1:45 Viola Davis, que cuenta con dos nominaciones por La Duda y Criadas y Señoras

1:42 El equipo de El Gran Hotel Budapest, película que cuenta con 9 nominaciones

1:41 Chloe Moretz, que presentará esta noche

1:39 Adrien Brody, ganador del Oscar por El Pianista

1:36 Recordamos las nominaciones con la Guía VAVEL de los Premios Oscar 2015

1:34 Robert DuVall, nominado a Mejor Actor Secundario por El Juez

1:30 Miles Teller, el protagonista de la película nominada Wiplash

1:28 Zoe Saldana

1:26 Rita Ora, que actuará esta noche, cantando la canción nominada Grateful

1:23 Cate Blanchett que entrega premio como ganadora del año pasado

1:22 Esta es su 5ª nominación, y seguramente será su primera victoria

1:21 Julianne Moore, ahora en solitario

1:20 La televisiva Kerry Washington

1:18 J.K. Simmons, otro favoritísimo esta noche

1:16 La favoritísima Julianne Moore, nominada por Siempre Alicia

1:13 Naomi Watts, nominada hace dos ediciones por Lo Imposible

1:09 Sienna Miller, presente en las nominadas Foxcatcher y El francotirador

1:08 Lupita Nyong'o la ganadora de Mejor Actriz de Reparto del año pasado

1:06 Si gana, sería el segundo año consecutivo que gane un mexicano en Mejor Director

1:05 Alejandro González-Iñárritu director nominado por Birdman

1:03 Rosamund Pike, que consigue su primera nominación por Perdida

1:00 Los dos actores llegan igualados en su lucha por el Oscar

0:59 Michael Keaton, el gran rival de Eddie Redmayne

0:57 Eddie Redmayne, nominado a Mejor Actor Principal por La teoría del Todo

0:53 Aquí una foto de vestido entero

0:52 Felicity Jones, consigue su primera nominación por La teoría del todo

0:51 En su primer papel dramático consigue la nominación

0:50 Steve Carell nominado a Mejor Actor Principal por Foxcatcher

0:47 Es su segunda nominación, las dos por películas en francés

0:47 Marion Cotillard nominada a mejor Actiz Principal por Dos días, una noche

0:42 La madre de Laura Diane Ladd, también cuenta con dos nominaciones, una familia muy reconocida

0:41 Recordamos que el año pasado Bruce Dern, el padre de Laura fue nominado

0:41 Laura Dern

0:38 Dakota Johnson y su madre Melanie Griffith

0:36 Margot Robbie, que pronto la veremos en Suicide Squad

0:31 Todo el equipo de Boyhood

0:30 El rapero también tendrá una actuación musical

0:29 Common, el rapero nominado a mejor canción por Glory de Selma

0:27 Ethan Hawke, nominado a Mejor Actor Secundario por Boyhood

0:25 Alexandre Desplat, compositor doblemente nominado hoy

0:21 Lorelai Linklater, una de las protagonistas de Boyhood

Ya ha llegado el presentador de la gala Neil Patrick Harris junto a su marido

Gina Rodriguez, revelación de la televisión con la serie Jane The Virgin

Josh Hutchterston, protagonista de la saga Los Juegos del Hambre

Jamie Chung

La actriz de Betty, America Ferrara

Agata Trzebuchowska, la protagonista de la película polaca Ida, la gran favorita a la victoria en película extranjera

Aprovechamos la llegada de las actrices para mostraros una guía de como posan las estrellas en la alfombra roja.

La llegada de Anna Kendrick que tendrá una aparición musical este año

Patricia Arquette, la gran favorita a Mejor Actriz de Reparto

Pues comenzamos con la retrasmisión en directo, cuando ya están llegando las primeras estrellas

¿Y os acordáis que tal y día como hoy hace seis años Penélope Cruz levantó el Oscar a mejor actriz secundaria por Vicky, Cristina, Barcelona? La de Alcobendas hacía historia tras convertirse en la primera actriz española en lograr dicho reconocimiento internacional.

Haciendo un poco de memoria. ¿Sabéis en qué año se comenzó a retransmitir la gala en televisión? La primera data de 1953 y la responsable de su emisión fue la cadena NBC.

Este año ninguna de las nominadas podrá unir su nombre a la historia de la cinematografía. El gran hotel budapest y Birdman parten con 9 candidaturas, dos menos que las que se llevó Titanic, Ben-Hur y El señor de los anillos: el retorno del Rey.

Tal y como sucedió el pasado año con Pharrell Williams interpretando Happy (de Gru, mi villano favorito 2), no nos cabe la menor duda de que Lady Gaga podría protagonizar uno de los momentazos de la ceremonia. Tal vez volvamos a ver a Meryl Streep mover las caderas a ritmo de Gaga.

Sin olvidar la gran estrella: Lady Gaga. Según se anunció hace escasos días, la diva del pop rendirá un "tributo especial". Todavía se desconoce la naturaleza de dicho homenaje. ¿Apuestas?

Otros números musicales que veremos a lo largo de la noche: Jennifer Hudson, Anna Kendrick, Common y John Legend interpretarán Glory, el tema principal de Selma; Tim McGraw cantará I'm Gonna Miss You, de la película Glen Campbell... I'll Be Me; Rita Ora intentará meterse en el bolsillo a los asistentes con Grateful, de Beyond the Lights; y, por último, Tegan y Sara y The Lonely Island, grupo que interpretará el Everything is Awesome de La LEGO Película.

Así, según ha confirmado la organización de la gala, está previsto que actúe en directo Adam Levine, que interpretará la canción Lost Star de Begin Again.

Centrándonos en la gala que esta noche tendrá lugar, recordaros que, además del cine, la música tendrá un papel protagonista.

Repasa visualmente la historia de estos premios Oscar 2015. Desde Wings, ganadora en 1928, hasta 12 años de esclavitud, último largometraje premiado.

Hasta esta noche, son 86 las producciones premiadas con el Oscar, el máximo galardón de la Academia de Hollywood. ¿Recuerdas cuál fue la primera? ¿Y la última?

Curiosamente, todos los favoritos a alzarse con el Oscar interpretativo también lo son de vosotros, queridos lectores, tal y como se recoge en el palmarés de la I Edición de los "Oscar del Espectador VAVEL".

Aunque no hay que cantar victoria. Y si no que se lo digan a Marisa Tomei que, para sorpresas de todos, se levantó de su asiento para recoger el Oscar a mejor actriz de reparto por My Cousin Vinny en 1993. Las malas lenguas dijeron que el encargado de anunciar la ganadora de la categoría, el legendario Jack Palance, estaba borracho y leyo el nombre que le vino en gana.

Menos sobresaltos nos llevaremos en las categorías de reparto, donde todos esperan que Patricia Arquette (Boyhood) y J.K. Simmons (Whiplash) levantan la estatuilla.

¿Las probabilidades de ambos? Si tenemos en cuenta el Premio del Sindicato de Actores, Eddie Redmayne sería quien se llevaría el Oscar 2015, dado que también guarda en casa este reconocimiento (que otorga, por cierto, los miembros de un gremio que también tienen voz y voto en los Oscar). Eso sí, ojo a Keaton porque podría romper las predicciones y arañar el primer "tío Oscar" de su carrera.

Algo más abierta se presenta la categoría de mejor actor protagonista. Pese a Michael Keaton (Birdman) había ganado terreno en las primeras semanas de temporada, en los últimos certámenes ha sido Eddie Redmayne (La teoría del todo) quien se ha alzado con la victoria.

La de Carolina del Norte ha optado al premio hasta en cuatro ocasiones más: en 1998 como actriz de reparto por Boogie Nights, en 2000 como mejor actriz por The end of the affair y en 2003 habiendo hecho doblete como mejor actriz de reparto y actriz principal por Las horas y Far from Heaven, respectivamente.

Y llegamos a la categoría más cantada de la noche. Y no, no es la de mejor canción original. Hablamos de mejor actriz protagonista, donde, salvo milagro, Julianne Moore levantará la primera estatuilla de su larga y fructífera carrera. ¿Por qué película? Siempre Alice.

Si hay una categoría en la que todo puede pasar esta noche, esa es la de mejor director. Aunque el mexicano Alejandro González Iñárritu guarda bajo el brazo el Premio del Sindicato de Directores (para algunos, el pase final al Oscar), Richard Linklater se ha llevado todos los premios de esta categoría habidos y por haber. El último, el Spirit. ¿Quién se lo llevará?

Salvo sorpresa de última hora, solo Birdman podría pararle los pies a Boyhood en su camino hacia el Oscar a Mejor Película. La comedia negra de Alejandro González Iñárritu arrasó el pasado sábado en la 30 edición de los Independent Spirit, los premios del cine independiente, alzándose con el máximo galardón de este certamen.

No en vano, este drama sobre una familia lleva ganados el BAFTA, el Globo de Oro y el Premio Cesar a mejor película extranjera.

De cualquier forma, las apuestas miran hacia Boyhood, el experimento de Richard Linklater que rodó durante 12 años y que ha eclipsado la temporada de premios.

La no inclusión del viaje espacial de Christopher Nolan despertó una gran oleada de polémica. Muchos han tachado a la Academia de Hollywood de no ser justa y objetiva con el trabajo de Nolan, al que siempre ha maltratado en las nominaciones (tema que ya analizamos en la sección de cine en el reportaje titulado El robo de Interstellar).

Curiosamente, y para sorpresas de muchos, se coló El francotirador, la última película de Clint Eastwood y no Interstellar, de Christopher Nolan (que aspira a otros cinco Oscar, eso sí, de categorías técnicas).

En el de mejor película son ocho las producciones que se disputarán esta noche la máxima estatuilla: El francotirador, Birdman, Boyhood, La teoría del todo, El gran hotel budapest, The imitation Game, Selma y Whiplash.

Ahora bien, empecemos con el repaso general por las grandes categorías de esta 87 edición de los Premios Oscar.

Un repaso a todas las ganadoras de Mejor película desde la primera edición de los Premios Oscar.

Julianne Moore en Mejor Actriz, Patricia Arqutte en Mejor Actriz Secundaria y J.K. Simmons en Mejor Actor Secundario, tienen todas las de ganar.

Eddie Redmayne y Michael Keaton son los grandes favoritos en Mejor Actor, una fiesta a la que podría incorporarse Bradley Cooper.

Meryl Streep, nominada esta noche por Into the Woods bate su propio récord al conseguir 19 nominaciones en 36 años y tres de ellas convertidas en premio.

Los votantes de los Premios Oscar son un numeroso grupo formado por 6.000 miembros, que pertenecen a todas las ramas del cine, aunque la rama más grande es la de los actores.

Este año, al contrario que otros, el gran premio no está decidido y las grandes favoritas son Birdman y Boyhood.

Pueden visitar la Guía VAVEL de los Premios Oscar 2015, donde pueden ver todos los nominados y el análisis categoría por categoría.

Este año las películas más nominadas son El gran Budapest Hotel y Birdman con 9 candidaturas cada una.

Neil Patrick Harris será este año el maestro de ceremonias de una gala que se antoja muy musical, teniendo actuaciones en directo de Jack Black, Common, Jennifer Hudson, Anna Kendrick, Lady Gaga, John Legend, Adam Levine con Maroon 5, Tim McGraw, Rita Ora conTegan, Sara y The Lonely Island.

¡Buenas noches lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retrasmisión en directo de la 87ª gala de los Premios Oscar que entrega la Academia de Cine de Hollywood a los mejor de su cine y del cine internacional.