¿Es mi vestido lo único que te interesa?

Do you do that to the guys? [¿También le haces eso a los chicos?]. Esa fue la respuesta de la actriz Cate Blanchett cuando el cámara de la popular web estadounidense E! no dudó en hacerle un barrido de abajo a arriba para que las millones de personas que estaban siguiendo la cobertura de los premios SAG pudiesen apreciar que Cate Blanchett iba vestida de Givenchy. Y es que la actriz era consciente de que la entrevista a la que se iba a enfrentar no iba a versar sobre su trabajo en Blue Jasmine o sobre sus proyectos de futuro, sino que iba a estar prácticamente dedicada en exclusiva a su pelo, su maquillaje, su bolso o sobre sus hábitos de belleza. Y mientras, al otro lado de la alfombra roja, probablemente Matthew McConaughey estaría siendo preguntado sobre sus próximos proyectos, o sobre cómo se prepara para dar vida a sus personajes. Y de su esmoquin, ni una palabra.

No solamente Blanchett se atreve a reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres en la alfombra roja. Elisabeth Moss no se negó a mostrar su manicura en la mani-cam durante los premios Emmy, pero tampoco dudó en mostrarle el dedo corazón a la cámara, ante la atónita mirada de una reportera que parecía estar al borde del colapso mientras le quitaba rápidamente la mano a la actriz de Mad Men, quien lucía una sonrisa entre pícara y angelical.

Las actrices de Hollywood están cansadas de ser meras perchas a las que solamente se les pregunta sobre sus bolsos y sus rutinas de belleza, como si fuera eso lo más importante de la velada. Esta indignación ha estado más presente que nunca en la pasada edición de los Oscars, en la que se ha consolidado la iniciativa #AskHerMore, creada por la asociación The Representation Project y que se puso en marcha durante los premios Emmy 2014. Lo que se pretende es que, mediante el hashtag, la gente pueda enviar preguntas interesantes para que las reporteras hagan a las actrices, con el objetivo de establecer con ellas una conversación más profunda sobre su trabajo y evitar cuestiones como: ¿de quién es el vestido?

No cabe duda de que la firma del vestido es importante. Los Oscars son el evento cinematográfico más esperado del año, y todo lo que se diga y haga allí tendrá una repercusión mundial. Es por ello por lo que resulta un magnífico escaparate para que las grandes firmas puedan promocionarse, y los diseñadores son conscientes de ello, por lo que muchos de ellos prestan sus vestidos a las actrices solamente para que hablen de ellos. Tal y como explica el diseñador Reem Acra, en una entrevista para Refinery29 “Si tienes a alguien grande que lleve tu vestido, al día siguiente miles de emails o pedidos aparecerán en tu bandeja de entrada. Para nosotros, es algo más que mostrar qué marca es.”

Gary Snegaroff, productor ejecutivo de E! y quien lleva 20 años cubriendo la alfombra roja, aseguró a THR que si se paran “más de un segundo” en preguntar a las actrices por la marca del vestido, es porque la entrevistada así lo desea. “Es lo primero de lo que hablas porque es algo natural decirle a alguien ‘Estás preciosa, háblame de tu vestido’ y yo creo que las estrellas lo agradecen. Generalmente, les preguntamos sobre los proyectos que tienen, con quién han venido y qué esperan de la noche, una gran variedad de temas para las que hemos estado investigando durante toda la temporada, y es de eso sobre lo que trata realmente la entrevista”.

De acuerdo con un reportaje de The Hollywood Reporter, Snegaroff asegura que a los hombres también les preguntan sobre sus trajes. “Cuando hablamos con Matthew McConaughey o Neil Patrick Harris también hablamos sobre su vestimenta, y además, es algo que varía dependiendo de la persona. Algunas personas quieren que hables sobre cómo van vestidas y otras estrellas no tanto”.

Sin embargo, parece que las actrices no tienen tan claro que sea una pregunta tan inocua. Cuando a Ellen Page le preguntaron sobre la discriminación por sexo en Hollywood, respondió “Es constante. Cómo te tratan, te miran o quieren que luzcas para una sesión de fotos, y cómo esperan que te calles y no tengas opinión. Si eres una chica y no encajas de forma muy específica en su visión de lo que una joven debería ser, siempre desde una perspectiva masculina, resultas algo así como una pérdida de tiempo". Es quizá por ello por lo que Patricia Arquette, ganadora del Oscar a la mejor actriz secundaria por Boyhood, no ha dudado en reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo en su discurso de agradecimiento.

De lo que no hay duda es de que las mujeres de Hollywood no están dispuestas a que lo único por lo que se las valore sea por el diseñador que llevan puesto. Trabajan igual de duro que los actores para conseguir una de las preciadas estatuillas, y aunque deseen estar espléndidas para recibirla, también quieren demostrar que saben hablar de más cosas aparte de joyas y de zapatos.