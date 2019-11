Las mejores actuaciones de los Oscar: de Michael Jackson a Lady Gaga

Detrás de una buena película, siempre hay una buena canción. Y detrás de esa canción hay un gran artista que sabe llevarla con decisión al público esperando que éste le reconozca su trabajo.

Cuando se piensa en una gala de los Oscar lo último que aparece en la mente de la gente son las actuaciones musicales de las que año tras año se pueden disfrutar de la mano de grandes artistas.

Sin embargo, un gran número de estas actuaciones que se interpretan sobre el escenario son olvidadas. Es por ello, que los artistas, con una buena canción y una buena escenografía, luchan cada año para conseguir quedar en el imaginario colectivo.

Michael Jackson, 1973

Con apenas 14 años, en la 45ª gala de estos premios, Michael Jackson se hizo un hueco en los Oscar con su interpretación de la balada Ben, extraída de la película homónima.

Separado por primera vez de Los Jackson 5, el Rey del Pop demostró su calidad de estrella durante la ceremonia y aunque la canción no logró ganar el Oscar ese año, su actuación marcó el inicio de una de las carreras más exitosas del mundo de la música, al convertirse éste en el primer hit N º 1 de Jackson sin los Jackson 5

Madonna, 1991

18 años más tarde, la Reina del Pop se subió al escenario con todos los ojos puestos sobre ella, pues en las anteriores entregas de premios, sus actuaciones estuvieron demasiado subidas de tono. Para la sorpresa de todos, Madonna fue bastante más sutil. Cantó Sonner or Later de la película Dick Tracy con una apariencia inspirada en Marilyn Monroe y consiguiendo así trasladar al público a la época glamurosa de Hollywood.

Paige O'Hara, Richard White y Jerry Orbach, Beauty and The Beast, 1992

Al año siguiente, uno de los grandes clásicos del cine de Disney se llevó a la gala de los Oscar de la mano de Paige O'Hara, Richard White y Jerry Orbach (Dirty Dancing), tres artistas poco conocidos, los cuales ponían la voz a los personajes de La Bella y la Bestia, Bella, Gastón y Lumière respectivamente.

La singularidad de esta actuación está en su significativa puesta en escena, propia de un gran musical de Broadway. Las canciones elegidas fueron Belle y Be Out Guest.

Bruce Springsteen, 1994

La primera vez que Bruce Spingsteen escribió una canción para una película no le fue nada mal. En la 66ª edición de los premios Oscar, Streets of Philadelphia, de la película Philadephia ganó la estatuilla a la Mejor Canción Original.

Además, demostró que no hacen falta decoros ni grandes puestas en escena para hacer una buena interpretación. Tal vez no sea de las mejores actuaciones de The Boss, pero con esta balada consiguió, con solo su voz y la de un corista, hacerle llegar al público el mismo mensaje que la película trasmitía sobre la homosexualidad y la dureza de la enfermedad del SIDA.

Hinton Battle, David Alan Grier y Ernie Sabella, The Lion King, 1995

En 1994, la película de Disney El Rey León causó un boom que aún en nuestros días perdura. Muchos jóvenes que vivieron su niñez en la época de su estreno la recuerdan como una de las mejores películas de la compañía Disney de toda su historia.

Al año siguiente, la cinta ganó los dos premios relacionados con la música que albergan los Oscar: Mejor Banda Sonora compuesta por Hans Zimmer y Mejor Canción Original por Can You Feel the Love Tonight. Además, otras dos canciones estuviron nominadas: Circle of Life y la mítica Hakuna Matata.

La actuación de Elton John cantando la canción ganadora fue épica, pero sin duda, el medley realizado por Hinton Battle, David Alan Grier y Ernie Sabella (voz de Pumba) de las dos últimas canciones fue espectacular, sobre todo teniendo en cuenta la puesta en escena propia del que más tarde se convertiría en el musical más taquillero de la historia.

Celine Dion, 1998

Sin duda, éste fue el año de Titanic. La película de James Cameron se hizo con la taquilla mundial y con muchos de los grandes premios de la Academia, entre ellos el de Mejor Canción Original por My Heart Will Go On.

El tema, interpretado por Celine Dion, quedó inmortalizado como un himno, consiguiendo la ovación del público y perdurando hoy en día como tal.

Whitney Houston y Mariah Carey, 1999

El famoso compositor Stephen Schwartz (Pocahontas, El jorobado de Notre Dame) eligió a estas dos grandes divas del mundo de la música para poner voz a When You Believe, tema principal de la cinta El Príncipe de Egipto. Con una interpretación emotiva a la par que épica, Mariah Carey y Whitney Houston, acompañadas por un coro góspel, consiguieron ser ovacionadas por todos los allí presentes.

Aquella noche, el tema que interpretaron se llevó el Oscar a Mejor Canción Original

U2, 2003

La banda irlandesa protagonizó una de las actuaciones más rockeras de los Oscar con la canción Hands That Built America, mientras en el telón de fondo aparecían imágenes de inmigrantes entrando en Ellis Island. La canción es un homenaje a todos los inmigrantes que partieron a América en busca de una vida mejor, dispuestos a luchar por ella a toda costa.

Bono, el cantante de la banda, unificó la canción de la película Gangs of New York con la gran conocida Hallelujah, haciendo de éste un momento Oscar de proporciones épicas como sólo él sabe hacerlo.

Hugh Jackman y Anne Hathaway, 2009

El actor no es cantante profesional, y esta actuación no fue de una de las 5 canciones nominadas a Mejor Canción Original, pero sin duda es una de las más recordadas de los premios.

Hugh Jackman, acompañado en un momento de Anne Hathaway, hizo una actuación musical rindiendo tributo a las 5 películas nominadas Milk, The Reader, Slumdog Millionaire, Frost/Nixon, El Curioso Caso de Benjamin Button.

Con un toque humorístico y una gran voz, Jackman consiguió hacerse un hueco en la lista de las mejores actuaciones musicales de los Oscar.

Hugh Jackman y Beyoncé, The musical is back, 2009

Ese mismo año, el actor quiso rendir homenaje a los grandes musicales de la historia y se buscó a una de las mejores compañeras posibles, Beyoncé. Entre los dos, consiguieron en 13 minutos homenajear a un total de 17 musicales, entre los cuales encontramos Cantando Bajo la Lluvia, Moulin Rouge, Chicago, Grease, Hairspray, Mamma Mia o El Mago de Oz.

En la actuación estuvieron acompañados también por Zac Efron, Vanessa Hudgens, Amanda Seyfried y Dominic Cooper.

Reparto de Les Misérables, 2013

Sin duda, uno de los momentos más épicos de toda la historia de los Oscar fue cuando todo el reparto de Los Miserables se puso sobre el escenario para deleitar al público con Suddenly -nominada a Mejor Canción Original- y One Day More.



Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell Crowe, Eddie Redmayne, Amanda Seyfried, Samantha Barks, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter y Aaron Tveit fueron apareciendo poco a poco en escena mientras iban cantando, enseñando así que los actores también pueden ser grandes cantantes.

Aquella noche la canción de Los Miserables no se llevó el Oscar, pero todos sus protagonistas se fueron con una gran ovación del público bajo el brazo.

Adele, 2013

La cantante escribió el tema principal de la última entrega de James Bond, Skyfall, junto con el productor Paul Epworth, por la cual se llevaron la estatuilla aquella noche.

Adele, con su increíble voz, se ganó al público sin ni siquiera moverse del sitio. Su presencia y el conjunto de banda y coristas que la acompañaban, le sirvieron para hacer de ésta una de las mejores actuaciones de su carrera.

Shirley Bassey, 2013

La actuación de Adele no fue la única que recordó la saga de James Bond aquella noche, pues, como parte del tributo a los "Cincuenta años de Bond", la cantante Shirley Bassey fue escogida para rememorar una de las canciones más representativas de la saga, Goldfinger.

La película, de 1964, fue la tercera de la saga, que perdura hasta hoy en día. Shirley consiguió hacer volver al público 50 años atrás, a la época en la cual Bond era interpretado por Sean Connery, y con solamente su presencia consiguió tener al público en la palma de su mano.

Pink, 2014

El Mago de Oz cumplía 75 años desde su estreno en 1939, y una gran interpretación era necesaria para conmemorar el aniversario. Nada más y nada menos que la cantante Pink se subió al escenario dispuesta a hacerle justicia.

Con solo su voz y unas imágenes de la película en el telón de fondo, la cantante consiguió que la gente rememorara aquellos días en los que veíamos a Dorothy pasear por el camino de ladrillos amarillos con sus zapatos rojos para llegar así al Mago de Oz.

John Legend y Common, 2015

Una gran canción con un gran mensaje que consiguió hacer llorar a más de uno del público.

John Legend y el rapero Common consiguieron hacer de una canción, un himno contra el racismo. Glory, de la cinta Selma, se impuso como una actuación épica en la historia de los Oscar gracias a su gran puesta en escena.

El Edmund Pettus Bridge edificado sobre el escenario de los Oscar y un gran coro cruzándolo al grito de Glory, revivieron aquel momento en el que Martin Luther King defendía la igualdad en los derechos de los negros en Estados Unidos y la gran lucha que sufrieron para conseguir un gran paso, el voto.

Lady Gaga, 2015

El pasado domingo también pudimos disfrutar de una de las mejores actuaciones vistas en los escenarios de los Premios de la Academia. Con motivo de otro tributo, en ese caso el 50 aniversario de Sonrisas y Lágrimas.

The Sound of Music, My Favorite Things, Edelweiss y Climb Every Mountain fueron las canciones escogidas por la cantante para rendir tributo a aquella Julie Andrews que se paseaba por los prados suizos junto con los 7 hijos de los Trapp.

Días antes de la actuación, las expectativas fueron subiendo a la vez que el productor de la gala la anunciaba como "una actuación muy especial". Sin embargo, Lady Gaga estuvo a la altura y consiguió meterse en el bolsillo incluso a la propia Julie Andrews, quién salió al final de la actuación para felicitarle.