Dakota Johnson presenta 'Saturday Night Live' con sus padres en el público

El 28 de febrero el divertido programa de sketches Saturday Night Live contó con una presentadora de actualidad. La guapa actriz Dakota Johnson está de moda, y por ello fue la elegida para presentar en esta ocasión el prestigioso show de la NBC.

La protagonista de la exitosa Cincuenta sombras de Grey ha sido elogiada por la crítica, que considera que ha llevado a cabo una impecable actuación durante todo el espectáculo. Como era de esperar por todo el mundo, las abundantes bromas sobre la película no se hicieron esperar, y ya desde el principio se burló del revuelo que ha provocado la tórrida cinta.

Dakota se mofa de 'Cincuenta sombras de Grey'

La actriz, que da vida a Anastasia Steele en el taquillero filme, comenzó esta cómica travesía con un monólogo de apertura. En él reconoció ante el público que era "un honor" presentar por primera vez SNL. "Para aquellos que no me conozcan, actualmente protagonizo Cincuenta sombras de Grey, la novela que te hace no volver a querer tocar el Kindle de tu madre", bromeó nada más subir al escenario.

Hija de los célebres actores Melanie Griffith y Don Johnson, la estrella de cine parece comprender los motivos por los que sus padres se niegan a ver la película: "Es lógico que una madre no quiera ver como azotan fuerte a su niña", reconoció ante sus progenitores, que acudieron como público para apoyar a la primeriza anfitriona.

Por otro lado, Dakota recordó que en diciembre de 1988 su madre también presentó Saturday Night Live. "Justo después del espectáculo, mi padre se arrodilló y propuso matrimonio por segunda vez a mi madre", reveló la actriz. "Y exactamente nueve meses después nací yo. Así que debí de haber sido concebida esa noche tras el programa… ¡o incluso durante el programa!", reflexionó la actriz.

"¿No es así?", preguntó a sus padres mientras la cámara les enfocaba en sus respectivas butacas. Ambos cubrían sus caras para evitar mirarla y ella, no comprendiendo dicho gesto, les preguntó: "¿Acaso os da vergüenza que haya contado esa historia?". Su padre, Don Johnson, respondió: "¡Es que temíamos que te fueras a desnudar!", originando otra referencia a su papel en Cincuenta sombras de Grey.

El humor no tiene límites... ¿o sí?

Tras el divertido monólogo, vinieron los habituales sketches. El mejor fue, sin lugar a dudas, uno con tono musical, Say what you wanna say, donde los personajes se mostraban sinceros diciendo lo que realmente querían decir a sus interlocutores. Sin vergüenza, sin pensar en las consecuencias. Situaciones con las que todo el mundo se identificaría fácilmente. De esta manera, los personajes dijeron no a tomar algo con personas a las que no veían desde hacía años, rechazaron invitaciones para socializar con los compañeros de trabajo, declararon no tener ningún interés por el tema de conversación. Cada sincera revelación proseguía con una celebración repleta de euforia a cámara lenta, con el tema Brave de Sara Bareilles de fondo. El personaje de Dakota Johnson confesaba a su interlocutora que a pesar de conocerla desde hacía tiempo no sabía cómo se llamaba.

Y el mejor momento del sketch. Una mujer intentaba hacer sus necesidades en un lavabo público, cuando le dijo a otra: "Disculpa, no puedo hacer caca mientras estás ahí, y veo que sólo estás arreglándote el cabello, así que ¡necesito que te largues!".

No obstante, el paso de Dakota Johnson por el programa no ha quedado libre de controversia. La actriz de moda ha realizado uno de los sketches más polémicos de la historia del Saturday Night Live. Parodiando un reciente anuncio publicitario de Toyota, la Johnson interpretó a una hija que se despide emotivamente de su padre para… unirse a las filas de ISIS. La escena causó revuelo y las redes sociales se incendiaron con mensajes denunciando la parodia, considerándolo una broma de mal gusto. ¡Juzgad por vosotros mismos!

Este es el spot original en el que se basó el programa, el cual fue emitido durante la Super Bowl:

El visto bueno de mamá Melanie

Demostrando que sabe reírse de sí misma, el rol cómico de Dakota ha cumplido con creces las expectativas de sus padres, a quienes parece no haber defraudado. Al finalizar el programa, Melanie Griffith emitió su veredicto en Twitter: "¡La ha clavado! ¡Wow! ¡Adoro su elegancia, su ritmo en la comicidad, su gracia, adoro todo lo que hizo! Dakota en SNL".

Pero, ¿habrá animado esta actuación a Melanie para que se decida a ver Cincuenta sombras de Grey? Por lo visto Dakota no tiene reparos en que lo haga, pues así se lo pidió durante la promoción del programa:

¡No sabemos si la habrá convencido!