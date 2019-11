Haim: las chicas indie de moda

El Valle de San Fernando (Los Ángeles) puede considerarse afortunado de haber visto nacer a tres talentos femeninos de la música como lo son las hermanas Haim. Desde pequeñas se dedicaron a hacer música, primero junto a sus padres y después por separado, y el sueño se convirtió poco a poco en una realidad, aunque les costó arrancar, sí (la banda se formó en 2006 y su primer concierto fue en 2007, pero tardaron seis años en lanzar música).

Las tres son mujeres de armas tomar, con carácter y personalidad, aunque es Danielle quien lleva, literalmente, la voz cantante del grupo. Este y Alana le sirven de apoyo. Además, todas son multinstrumentalistas: la guitarra, el bajo, el teclado, y la percusión, son sus herramientas de trabajo.

Hace ya un tiempo que os hablábamos de ellas y de la gran trayectoria que estaban cosechando rápidamente, colaborando con artistas como Kid Cudi, teloneando a Mumford and Sons y Florence + The Machine, y participando en festivales de la talla de Glastonsbury o el iTunes Festival.

Aunque su estilo se define, por lo general, como indie rock o indie pop, en su disco debut, Days Are Gone (2013), también pueden escucharse sonidos más propios de los 70 que de la época actual, e incluso tintes de rythm and blues. A pesar de ello, Haim confiesa que las tres son fans de artistas tan distintas como Destiny's Child, Kendrick Lamar o Mariah Carey.

Este primer álbum fue una muy buena carta de presentación. El portal de crítica “Pitchfork Media”, lo catalogó como uno de los 100 mejores álbumes de la década. Y tanto dicha web como otras doce publicaciones musicales americanas, entre ellas la Rolling Stone, lo situaron en la lista de 50 mejores álbumes del 2013. La crítica se rindió ante ellas con su primer trabajo, y es un mérito del que no muchos artistas pueden presumir.

Su mayor éxito “comercial” fue su quinto single, If i could change your mind.

Subiendo escalones con Taylor Swift y Calvin Harris

Taylor Swift, una de las artistas más cotizadas de la escena pop mundial, se fijó en ellas este verano. Las cuatro jóvenes pasaron juntas sus vacaciones en Hawai y se intuía ya una posible colaboración para el segundo disco de las californianas. Sin embargo, la noticia que saltó a la luz fue otra: Haim actuarían de teloneras de Swift en su gira “1989 World Tour”. Eso sí, tan sólo en unas cuantas fechas señaladas –todas en EEUU– ya que las hermanas tienen que meterse en el estudio a elaborar su segundo trabajo, en el que de nuevo contarán con la ayuda del famoso productor Ariel Rechtstaid.

Y si la afamada cantante supiera a poco, ahí está Calvin Harris y la colaboración que juntos han hecho para el cuarto disco del internacional DJ, (Motion). Pray to God fue lanzada hace tan sólo unos meses y aunque, por supuesto, se acerca más al estilo dance y electro de Harris, no deja de lado los sonidos más psicodélicos y percusivos que caracterizan a Haim. Dos genios musicales con estilos muy distintos, han dado lugar a una potente canción que ha sabido recoger lo mejor de ambos.

El último bombazo: Este Haim y Scarlett Johanson

Cuando, probablemente, los fans de Haim todavía estaban asimilando lo de Swift y aprendiéndose Pray to God, una estrella de Hollywood cae también en el “hechizo Haim”. Scarlett Johanson se ha unido a la más gamberra de las hermanas, Este Haim, para formar una superbanda de pop formada tan sólo por chicas: The Singles. Además de las dos rubias, también la cantante de soul Kendra Morrisy, Holly Miranda de The Jealous Girlfriends, y la compositora Julia Haltigan forman parte del proyecto.

Todavía hay algunos que dudan de las dotes musicales de Johanson y sobre si esto va en serio, pero lo que es cierto es que The Singles ya tiene su primer single (valga la redundancia) en las radios: Candy. Todavía no se sabe nada de un posible álbum, pero no cabe duda de que el grupo se lo va a pasar en grande.

Sin embargo, las más recientes noticias no son tan agradables, y las chicas se enfrentan a una acción legal por plagio de nombre. Vincent Frederick, líder desde 1999 de otra banda llamada The Singles, ha exigido a los representantes de Scarlett que cedan el nombre de inmediato. Al parecer, los The Singles originales tienen mercado y redes sociales abiertas, con lo cual es innegable su existencia. Veremos cómo acaba esto.