Dylan en blanco y negro

Bob Dylan ha empleado el icónico estilo del cine negro para su último videoclip, el del tema The Day We Called It A Night incluido en el disco Shadows In The Night.

El vídeo ha sido dirigido por el australiano Nash Edgerton, que trabaja como especialista y doble de actores en Hollywood, y con quien Dylan ya había colaborado otras tres veces anteriormente.

El clip, rodado en blanco y negro, está protagonizado por el propio Dylan, el actor y cantante Robert Davi, y la bailarina Tracy Philips, que ya había participado en otros vídeos musicales para My Chemical Romance, o The Offspring. La trama no deja de lado los clichés más básicos del cine negro, presentando además un triángulo de conspiraciones cuyo desenlace deja frío.

Por otro lado, el productor musical Daniel Lanois dejó la puerta abierta a la esperanza de la continuación de este Shadows In The Night, confirmanco a un periódico de Canadá que Dylan había grabado más de una veintena de canciones de Frank Sinatra.