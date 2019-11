Un vistazo a la pintura a través de las mujeres

La igualdad, ¿reto o realidad? ha sido la consigna de este consistorio madrileño en el arranque del mes de marzo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha acogido una semana con múltiples actividades que, a cargo de la Concejalía de la Mujer, pretendían rendir homenaje a las féminas.

Los actos arrancaron el martes día 3 con un encuentro colectivo de mujeres dedicadas, por trabajo o por afición, a diferentes disciplinas artísticas. Allí, con el Centro Miguel Delibes como escenario, las artistas locales Carmen Siles Delgado, Mª Ángeles Adán, Sandra Aguilar y Joaquina Ingelmo participaron en un interesante coloquio moderado por la edil del ramo, Lourdes Menéndez. Juntas reflexionaron sobre el papel de la mujer en la creación artística.

Joaquina Ingelmo: "A Villaviciosa he dedicado la mayor parte de mi obra"

Ingelmo reconoce que siempre le apasionó la pintura pero “fue a partir del año 90 cuando tuve el tiempo y los materiales necesarios para dedicarme de lleno a esto”. Pese a practicar diferentes técnicas, finalmente se decantó por la acuarela, que utiliza como modo de expresión. La veterana del grupo asegura que el municipio le ha dado experiencia, dominio, exposiciones e incluso premios. De hecho, “a Villaviciosa he dedicado la mayor parte de mi obra”, constató en la charla.

A su lado, Mª Ángeles Adán se siente satisfecha de poder dedicar tanto tiempo a la pintura que, en sus palabras, “expresa cosas que no se pueden decir con palabras”. Aunque su pasión desde pequeña fue bailar, tuvo que ponerse a trabajar desde muy corta edad para contribuir con la economía familiar, y hoy es muy feliz con lo que hace. “A menudo salgo al exterior a inspirarme”, compartía con sus compañeras, a las que recordó una célebre frase de Pablo Picasso: “que la inspiración te pille trabajando.”

Mª Ángeles Adán: "Gracias a la pintura expreso cosas que no puedo decir con simples palabras"

Por su parte, Sandra Aguilar es posiblemente la que tenga una trayectoria más fructífera. “Desde pequeñita mi ilusión era ilustrar cuentos, y a eso es a lo que me dedico; me gusta llamarme ilustradora”. Así se presentaba la más joven de las allí reunidas, quien comenzó su carrera en la Universidad Politécnica de Madrid, donde estudió Diseño de Moda. Más tarde empezó a cultivar su pasión en el Reino Unido, donde residió durante tres años gracias a una beca Erasmus de ampliación de estudios para la Brighton Textile University. A su regreso a España, trabajó durante seis años en una empresa de moda al tiempo que estudiaba ilustración en la Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid.

“Me quedé embarazada. Mientras estaba cuidando de mis hijos hice unas muestras que mandé a varias editoriales y, la verdad, tuve suerte: enseguida encontré trabajo”. Desde entonces, asegura Aguilar, le ha ido muy bien: “Tengo muchos libros publicados, también algunos premios”. Tras una nueva estancia en el Reino Unido, esta vez junto a su familia y con el propósito de estudiar un Máster de Ilustración secuencial, Sandra decidió volver a su tierra y no hace mucho que abrió una galería en Villaviciosa.

Sandra Aguilar: "Desde aquí animo a todo aquel al que le guste dibujar porque se puede vivir de esto"

“Después de estar tantos años de aquí para allá, me he decantado por el pueblo”, expresa orgullosa. “También he invertido mucho dinero porque quiero compartir todo lo que he visto fuera”, añade para animar a todo aquel al que le guste dibujar porque, reconoce entusiasmada, “se puede vivir de esto”. Ella lo ha probado en sus propias carnes: “Se solía decir que internet iba a acabar con la figura del ilustrador, pero no. Incluso las páginas web necesitan de un profesional con este perfil.”

La última en intervenir, Carmen Siles, vecina de Villaviciosa, se considera más bien “una aficionada”. Asegura no tener “ni mucho menos” la trayectoria de sus compañeras y, además, se define como una artista múltiple: “en función de mi estado de ánimo, me vuelco con la pintura, la escritura o incluso la fotografía.” En su opinión, las tres artes son buenas armas que pueden utilizarse a modo de terapia: para la evasión de los quehaceres diarios, la autorrealización, etc. Es más, de acuerdo con Siles, “el resultado es lo de menos; lo que importa es el proceso”. Esta artista trasladó hasta el Centro Miguel Delibes un hermoso cuadro que pintó hace diez años. Aunque le hubiese gustado seguir desarrollando su pasión, la oportunidad de hacer un Máster y la llegada de su hija le pusieron las cosas bastante difíciles.

Carmen Siles: "Me alegra que hoy no estemos limitadas por razones de género"

Pese a todo, Siles no quiso faltar en una fecha tan señalada para reivindicar el papel de las mujeres, tan ausentes en la historia de la pintura (y del arte en general). “Me alegra que hoy existan mujeres que se ganen la vida con esto sin condicionamientos de género”, concluyó.

Además, las cuatro invitadas coincidieron en que existen grandes diferencias entre el “arte masculino” y el “femenino”. La explicación es, precisamente, las singularidades intrínsecas a cada uno: ellas, más dulces, suelen ser las personas idóneas para ilustrar un libro infantil; en el otro lado, los hombres demuestran abiertamente su atrevimiento y se lanzan a innovar. “Quizá sea por esto que, aún hoy, haya más triunfo masculino que femenino en determinadas disciplinas”, comentó la ilustradora.