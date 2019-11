Descubre la colorida música de Misterwives

Misterwives ha esperado más de un año para deleitar a la crítica más exigente con su CD debut. El 25 de febrero apareció, por fin, Our own house en las estanterías. Desde que en enero de 2014 naciera Reflections y conquistara miles de oídos en unos pocos días, el grupo ha causado expectación en la industria. Su EP, aunque sólo contenía seis canciones, vendió decenas de miles de copias y pronto llamó la atención de MVT y otras compañías de entretenimiento. De hecho, este gran gigante mediático contó con ellos para actuar en la gala de Artist to Watch que tuvo lugar el pasado 5 de febrero en Los Angeles y que albergó otros artistas como Shawn Mendes, o Hoodie Allen.

La peculiar voz que sirve como principal elemento identificatorio de la banda pertenece a la jovencísima Mandy Lee, que tiene san sólo 22 años. A ella la acompañan los otros dos miembros fundadores Etienne Bowler (percusionista) y William Hehir (bajista), además de Marc Campbell (guitarrista), Jesse Blum (multi-instrumentalista), y Mike Murphy (saxofonista).

Su estilo podría definirse como indie pop, pero resultaría demasiado vago. Al escuchar Our Own House no viene “indie pop” a la cabeza, sino “diversión” y “baile”. Ante todo es un disco para divertirse tarareando los pegadizos estribillos y bailando las animadas bases electrónicas. Además, parece imposible no admirar las altísimas notas a las que Mandy es capaz de llegar sin perder esa voz inocente y fresca. Es prácticamente una invitación a dejar atrás tus inhibiciones, y es lo que hace a Misterwaves tan especial. Sus influencias circulan entre The Police, No Doubt, los Jackson 5, y Aretha Frankling, aunque no quede apenas patente en su trabajo.

Reflections es imposible de olvidar una vez escuchada. Su alegre estribillo es capaz de animar hasta al más decaído, no es de extrañar que la canción se expandiera tan rápidamente.

Su primera gira por EEUU, “Our own house tour”, junto a Borns y Handsome Ghost, ha colgado ya los carteles de “entradas agotadas” en todas las fechas salvo cuatro. Y es que ya se han dejado ver en el escenario en compañía de otras bandas más reconocidas como Half Moon Run, American Authors o The Royal Concept, con quienes estuvieron de gira durante seis semanas.

Además, MTV Buzzworthy ya ha reparado en ellos, nombrándolos como los “próximos chicos de oro del pop”.

A pesar de lo reciente de su lanzamiento, ya se dice por ahí que si la diversión pudiera agruparse en un solo disco, ese sería Our own house. Quedaos con su nombre, con sus caras, y sobre todo, con sus canciones, porque si continúan con la buena acogida que no han tardado en brindarles, no sería de extrañar que entraran pronto a formar parte de las listas más selectas de la industria musical.